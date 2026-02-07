महापौर निवडणुकीत एमआयएम नगरसेविकेचा महायुतीला पाठिंबा; अमरावतीत राजकीय खळबळ
अमरावती महानगरपालिकेत महापौर पदाच्या निवडणुकीवेळी एआयएमआयएमच्या नगरसेविकेनं महायुतीला मतदान केल्यानं मोठी खळबळ उडाली आहे.
अमरावती : अमरावती महापालिकेच्या महापौर आणि उपमहापौर पदासाठी झालेल्या निवडणुकीनंतर शहरातील राजकारण तापलंय. बहुमत स्पष्ट असतानाही एआयएमआयएमच्या एका नगरसेविकेनं महायुतीच्या उमेदवारांना मतदान केल्यानं नवं राजकीय वादळ उभं राहिलं आहे.
बहुमत असूनही अनपेक्षित मतदान : शुक्रवारी पार पडलेल्या निवडणुकीत भाजपा, राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि युवा स्वाभिमान पक्षाच्या महायुतीकडं स्पष्ट संख्याबळ होतं. मात्र एआयएमआयएमच्या नगरसेविका मीरा कांबळे यांनी हात उंचावून महापौर आणि उपमहापौरपदासाठी मतदान केलं. या अनपेक्षित भूमिकेमुळं विविध चर्चांना उधाण आलंय.
पराभव चालेल पण त्यांचं मत नको : या संपूर्ण प्रकरणावर भाजपानं आपली भूमिका स्पष्ट शब्दात मांडलीय. "महायुतीकडं पुरेसं बहुमत होतं. आम्हाला एमआयएमच्या मताची गरज नव्हती. गरज पडली असती तरी पराभव स्वीकारला असता, मात्र त्यांचं मत घेतलं नसतं. भाजपानं कोणत्याही एमआयएम सदस्याशी संपर्क साधलेला नाही, असं भाजपाचे प्रदेश प्रवक्ता शिवराय कुलकर्णी यांनी सांगितलंय.
भाजपानं फेटाळला आरोप : महापौर निवडणुकीनंतर भाजपा आणि एआयएमआयएममध्ये गुप्त समझौता झाल्याच्या चर्चांना भाजपानं जोरदार प्रत्युत्तर दिलंय. "या मतदानाचा आम्हाला कोणताही आनंद नाही कुणीही असा दावा करू नये. आमच्यावर होणारे आरोप हे साफ चुकीचे आहेत," असं शिवराय कुलकर्णी म्हणाले.
महायुतीत आधीच समन्वय : "महापौर आणि उपमहापौर निवडणुकीपूर्वी महायुतीत सर्व घटक पक्षांमध्ये समन्वय साधण्यात आला होता. जिल्ह्याचे पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या नेतृत्वाखाली तीन दिवसांपासून सातत्यानं भाजपा, राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि युवा स्वाभिमान पक्षाच्या नेत्यांची बैठक होत होती. अशा परिस्थितीत एआयएमच्या एका नगरसेविकेचं मतदान अनपेक्षित आहे," असं शिवराय कुलकर्णी यांनी नमूद केलं आहे.
एआयएमआयएमची कठोर भूमिका : या संपूर्ण प्रकरणात एआयएमआयएमनं कठोर भूमिका घेतली आहे. नगरसेविका मीरा कांबळे यांनी पक्षाच्या अधिकृत वीप्स उल्लंघन केल्याचा आरोप करत त्यांच्या सदस्यतेवर कारवाईची मागणी करण्यात आली आहे. एएमआयएमचे गटनेते शेख हमीद शेख वाहेद इतर सर्व नगरसेवक आणि पदाधिकाऱ्यांनी विभागीय आयुक्त, जिल्हाधिकारी आणि महापालिका आयुक्त यांना या संदर्भात निवेदन सादर केलं. महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम आणि दलबदल विरोधी कायद्यानुसार ही बाब गंभीर शिस्तभंगाची असल्याचं नमूद करण्यात आलं असून मीरा कांबळे यांचे नगरसेवक पदाचं सदस्यत्व रद्द करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.
राजकीय हालचालींवर अमरावतीकरांचं लक्ष : महापौर निवडणुकीनंतर एका मतदानामुळे आता प्रकरण राजकीय मर्यादेपलीकडे जाऊन कायदेशीर चौकटीत गेलं आहे. भाजपा आणि एआयएमआयएम या दोन्ही पक्षांनी आपली भूमिका स्पष्ट केली असताना आता पुढील निर्णयाकडे अमरावतीकरांच लक्ष लागलं आहे.
