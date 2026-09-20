पुनर्वसन केंद्रात असलेल्या दिव्यांग सैनिकांनी 'दगडूशेठ'च्या आरतीचा घेतला अनुभव, जाणून घ्या हे तंत्रज्ञान
प्रत्यक्षात श्रीमंत दगडूशेठ हलवाई बाप्पाचं दर्शन घेता येत नाही, अशा रुग्ण आणि माजी दिव्यांग सैनिकांनी व्हिआर तंत्रज्ञानाद्वारे दर्शन घेतले. जाणून घ्या, सविस्तर बातमी
Published : September 20, 2026 at 7:05 AM IST
पुणे : विज्ञान आणि अध्यात्माचा मिलाफ झाला तर कसा अनुभव येऊ शकतो, याचे चांगलं उदाहरण पुण्यात दिसून आलं आहे. सर्वत्र गणेशोत्सवाचं उत्साहाचं वातावरण असताना रुग्णालयात दाखल असलेल्या रुग्णांना आणि माजी दिव्यांग सैनिकांना प्रत्यक्ष दगडुशेठ हलवाई गणेश मंदिरात जाणं शक्य नाही. अशा स्थितीत त्यांनी अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाच्या मदतीनं गणेश आरतीचा अनुभव घेतला.
पुणे शहरातील जगप्रसिद्ध गणेशोत्सव पाहण्यासाठी नागरिक मोठ्या प्रमाणात गर्दी करत आहेत. पुण्यातील श्रीमंत दगडूशेठ हलवाई गणेश बाप्पा अनेकांचं श्रद्धास्थान आहे. गणेश उत्सवाच्या काळात दगडूशेठ हलवाई गणपत्ती बाप्पाच्या दर्शनासाठी मोठ्या प्रमाणात गर्दी होत असते. मात्र, रुग्णालयात दाखल असलेल्या रुग्णांना प्रत्यक्षात जाऊन बाप्पाचं दर्शन घेणं शक्य होत नाही. अशा व्यक्तींसाठी श्रीमंत दगडूशेठ हलवाई गणपती ट्रस्टच्या माध्यमातून शनिवारी बाप्पाचं दर्शन घडवून आणण्यात आलं. व्हीआर तंत्रज्ञानाद्वारे माजी दिव्यांग सैनिक आणि रुग्णांनी 'दगडूशेठ'च्या आरतीचा अध्यात्मिक अनुभव घेतला.
माजी 45 सैनिकांसह रुग्णांनी घेतला अनुभव- पुण्यातील श्रीमंत दगडूशेठ हलवाई गणपती ट्रस्टच्या माध्यमातून व्हिआर तंत्रज्ञानाद्वारे श्रीमंत दगडूशेठ हलवाई बाप्पाच्या दर्शनाची सोय करण्यात आली. खडकी येथील पॅराप्लेजिक रिहॅबिलिटेशन सेंटर मध्ये (पीआरसी) उपचार आणि पुनर्वसन घेत असलेल्या सुमारे 45 माजी सैनिकांनी तसेच शनिवारवाड्याजवळील सूर्य सह्याद्री रुग्णालयातील रुग्णांना श्रीमंत दगडूशेठ हलवाई गणपतीच्या आरतीचा व्हर्च्युअल रिअॅलिटी (व्हीआर) तंत्रज्ञानाच्या माध्यमातून अनुभव घेता आला.
यंदा उपक्रमाचे अकरावे वर्ष- क्यूबिट ही संस्था गेल्या 10 वर्षांपासून श्रीमंत दगडूशेठ हलवाई गणपतीच्या आरतीचा व्हीआर अनुभव तयार करत आहे. यंदा या उपक्रमाचे अकरावे वर्ष आहे. गणेशोत्सवाच्या पहिल्या दिवशी होणाऱ्या आरतीचे विशेष 360 अंशांमध्ये चित्रीकरण करणाऱ्या अत्याधुनिक कॅमेऱ्यांचा वापर केला जातो. त्यानंतर हे चित्रीकरण व्हीआर अॅप्लिकेशनमध्ये रूपांतरित करण्यात येते. त्यामुळे गणेशोत्सवाच्या काळात प्रत्यक्ष मंदिरात जाता न येणाऱ्या व्यक्तींनाही आरतीचा अनुभव घेता येतो. यापूर्वी या उपक्रमाच्या माध्यमातून रुग्णालयात उपचार घेत असलेले रुग्ण, ज्येष्ठ नागरिक तसेच दिव्यांग व्यक्ती अशा विविध घटकांना दगडूशेठ गणपतीच्या आरतीचा आभासी अनुभव देण्यात आला आहे.
आरतीचा प्रत्यक्ष अनुभव- गणेशोत्सवाच्या काळात प्रत्यक्ष मंदिरात उपस्थित राहता येत नसतानाही बाप्पासमोर उभे असल्याचा अनुभव या तंत्रज्ञानामुळे मिळाला. माजी सैनिक आणि रुग्णांना व्हीआर हेडसेटच्या माध्यमातून 360 अंशांच्या स्वरूपात आरतीचा प्रत्यक्ष अनुभव घेता आला. या अनुभवात सहभागी झालेल्या माजी सैनिकांनी आनंद व्यक्त केला. प्रत्यक्ष मंदिरात जाता येत नसले तरी व्हीआर तंत्रज्ञानामुळे आपण बाप्पाचं समोरच दर्शन मिळाल्याची भावना निर्माण झाल्याचं त्यांनी सांगितलं.
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