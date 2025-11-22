देशात सर्वाधिक अपघात होणाऱ्या जिल्ह्यांमध्ये छ. संभाजीनगर जिल्ह्याचा समावेश; दुर्घटना कमी करण्यासाठी AIचा होणार वापर
छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यात ‘एआय’ तंत्रज्ञानाचा (AI Technology) वापर करून अपघात रोखण्यासाठी प्रभावी पावले उचलण्याची तयारी प्रशासनाने सुरू केली आहे.
Published : November 22, 2025 at 7:19 PM IST
छत्रपती संभाजीनगर : देशभरात होणाऱ्या रस्ते अपघाताबाबत (Road Accidents) उपाय योजना करण्यास सुरुवात झाली आहे. नुकत्याच अपघातात पुढे असलेल्या शंभर जिल्ह्यांची यादी जाहीर करण्यात आली. त्यामध्ये महाराष्ट्रातील 11 जिल्ह्यांचा समावेश करण्यात आला असून छत्रपती संभाजीनगर जिल्हा 37 क्रमांकावर येतो. सतत होणारे अपघात, त्यातून होणारे मृत्यू किंवा जखमी यांची आकडेवारी चिंताजनक असल्यानं त्यावर उपाययोजना सुरू करण्यात आल्या आहेत. जिल्ह्यातील ब्लॅक स्पॉट म्हणजेच सतत होणारे अपघात क्षेत्रांची यादी तयार करण्यात आली आहे. प्रत्येकवेळी ठराविक ठिकाणीच का अपघात होतात? याकडं लक्ष देऊन उपाय योजना करण्यास सुरुवात झाली आहे. ज्यात 'एआय' तंत्रज्ञानाचा (AI Technology) वापर देखील होणार आहे.
अपघात थांबवण्यासाठी करणार उपाय : रस्ते अपघात वाढत चालल्यानं वाहन चालवताना अनेकांना भीती वाटत आहे. केंद्र सरकारने एक सर्वेक्षण करून रस्ते अपघातातील मृत्यूदर कमी करण्याच्या उद्देशाने उपाययोजना आखून काही उपक्रमांची अंमलबजावणी सुरू केली आहे. रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालय, सेव्ह लाइफ फाऊंडेशनच्या तांत्रिक सहाय्याने झिरो फॅटॅलिटी डिस्ट्रिक्ट (झेडएफडी) कार्यक्रमाची देशभरात अंमलबजावणी करण्यात येत आहे. अभियांत्रिकी, अंमलबजावणी, ट्रॉमा केअर आणि समुदाय सहभाग या चारही घटकांच्या एकत्रित प्रयत्नातून अपघात मृत्यूदर प्रभावीरीत्या कमी करण्याचे उद्दिष्ट या कार्यक्रमामध्ये निश्चित करण्यात आले आहे. देशातील होणारे अपघात, त्यांची तीव्रता आणि कारणे यावर देशातील पहिल्या शंभर जिल्ह्यांची नावे समोर आली आहेत. यामध्ये महाराष्ट्रातील अकरा जिल्ह्यांमध्ये छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्याचं नाव 37 व्या क्रमांकावर आहे. त्यानुसार अपघात कमी करण्यासाठी केंद्राने आणि राज्याने उपाययोजना करण्याचे निर्देश दिले. त्यानुसार कारवाई सुरू करण्यात आल्याची माहिती, पोलीस अधीक्षक डॉ. विनयकुमार राठोड यांनी दिली.
इंटरसेप्टर वाहन दाखल : शहरातील ब्लॅक स्पॉट म्हणजे अपघात क्षेत्र निश्चित करण्यात आले आहेत. जवळपास 32 ठिकाणे अपघातग्रस्त क्षेत्र असल्याचं निष्पन्न झालं आहे. रस्ते अपघात कमी करण्याच्या उद्देशाने कार्यक्रमाचा एक महत्त्वपूर्ण घटक म्हणून छत्रपती संभाजीनगर ग्रामीण पोलिसांना आधुनिक सुविधांनी युक्त इर्टिगा इंटरसेप्टर वाहन देण्यात आले आहे. हे वाहन विशेषतः बेशिस्त, वेगाने वाहन चालवणारे तसंच वाहतूक नियमांचं उल्लंघन करणाऱ्या वाहनचालकांवर कठोर कारवाई करण्यासाठी महत्वाचं ठरणार आहे. सर्वात अत्याधुनिक असं वाहन असून एकाच वेळी येणाऱ्या अनेक वाहनांचे स्कॅन करून दंड आकारून कारवाई करणं शक्य होणार आहे. बेशिस्त वाहनांवर कारवाई झाल्यास अपघाताचं प्रमाण काही अंशी कमी होईल अशी खात्री पोलीस अधीक्षक डॉ. विनयकुमार राठोड यांनी व्यक्त केली.
असे करणार उपाय : वारंवार होणाऱ्या अपघाताची मालिका थांबण्यासाठी ग्रामीण पोलिसांनी उपाय योजना करण्यास सुरुवात केली, ज्यामध्ये अत्याधुनिक इंटरसेप्टर वाहनांची गस्त प्रत्येक ठिकाणी वाढवण्यात येणार आहे. तर ज्याठिकाणी दुभाजकांची आवश्यकता आहे, त्याठिकाणी ते तातडीने उभारले जातील. तसंच गतिरोधक तयार करण्यात येत आहेत. एखाद्या ठिकाणी वारंवार अपघात का होत आहेत? त्याबाबत काय उपाययोजना करण्यात येतील. तशी यंत्रणा सज्ज करत असल्याची माहिती, डॉ. विजय राठोड यांनी दिली.
