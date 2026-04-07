जोतिबाच्या चैत्र यात्रेत चोरट्यांचं 'चांगभलं', एआय तंत्रज्ञान ठरलं फेल; यात्रा काळात लांबवले तब्बल 12 लाखांचे दागिने

दख्खनचा राजा श्री क्षेत्र जोतिबा देवाच्या यात्रेचा 1 एप्रिलला यात्रेचा मुख्य दिवस होता. यावेळी गर्दीचा फायदा घेत चोरांनी डोंगरावर तब्बल 12 लाखांचे दागिने लांबवले.

Published : April 7, 2026 at 8:56 PM IST

कोल्हापूर : महाराष्ट्रासह आंध्र प्रदेश, तामिळनाडू, कर्नाटक, तेलंगणा आणि गोवा राज्यातील भाविकांचं श्रद्धास्थान असलेला 'दख्खनचा राजा' जोतिबा यात्रेची नुकतीच सांगता झाली. मात्र, या यात्रा काळात जोतिबा डोंगरावर तब्बल 12 लाखांचे दागिने चोरट्यांनी लांबवले. याबाबतच्या तक्रारी भाविकांनी कोडोली पोलिसात दाखल केल्या आहेत. विशेष म्हणजे जोतिबा डोंगरावरील गर्दीच्या नियंत्रणासाठी पहिल्यांदाच 'आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स'चा वापर करण्यात आला. मात्र तरीही चोरट्यांनी भाविकांच्या दागिन्यांवर डल्ला मारला आहे.

एआय तंत्रज्ञान ठरलं फेल : केदारलिंग, केदारनाथ अशी ओळख असलेला वाडी रत्नागिरी येथील दख्खनचा राजा श्री क्षेत्र जोतिबा देवाच्या यात्रेचा 1 एप्रिलला मुख्य दिवस होता. या यात्रेसाठी देशभरातून भाविक मोठ्या संख्येनं दाखल होतात. यंदा जोतिबा डोंगरावर दहा लाख भाविक या यात्रा सोहळ्यासाठी उपस्थित राहिल्याची नोंद पश्चिम महाराष्ट्र देवस्थान समितीकडं आहे. यात्रा काळात जिल्हा प्रशासन, जिल्हा पोलीस दल, पश्चिम महाराष्ट्र देवस्थान समिती, जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन कक्ष, विविध स्वयंसेवी संस्था यांच्यामार्फत डोंगरावरील भाविकांच्या गर्दीचं नियोजन केलं जातं. यंदा पहिल्यांदाच या गर्दीवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी आर्टिफिशियल इंटेलिजन्सचा (एआय) वापर करण्यात आला. यासाठी स्वतंत्र यंत्रणा जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन कक्षाकडून उभारण्यात आली होती. या कक्षाकडं जिल्हा पोलीस दलाकडून जिल्ह्यातील शंभर गुन्हेगारांची माहिती आणि फोटो देण्यात आले होते. मात्र, गर्दीचा आधार घेत चोरट्यांनी भाविकांच्या ऐवजावर डल्ला मारल्याचं निदर्शनास आलं आहे.

"1 एप्रिल ते 6 एप्रिल या काळात देशाच्या कानाकोपऱ्यातून आलेल्या भाविकांचे दागिने लंपास झाल्याच्या नऊ तक्रारी वारणा कोडोली पोलीस ठाण्यात दाखल झाल्या आहेत. चोरट्यांनी तब्बल 12 लाख रुपयांचे सोन्या-चांदीचे दागिने यात्रा काळात लंपास केले आहेत. यातील दोन चोरांना पोलिसांनी पकडलं असून त्यांच्याकडून 1 लाख 30 हजारांचा मुद्देमाल मिळाला आहे," - सहाय्यक पोलीस निरीक्षक चेतन मिरकुटे

120 सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यांचा वॉच : जोतिबा देवाच्या यात्रेसाठी देशभरातून लाखो भाविक जोतिबा डोंगरावर दाखल होतात. या गर्दीवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी पश्चिम महाराष्ट्र देवस्थान समितीच्या वतीनं जोतिबा डोंगरावर 120 सीसीटीव्ही कॅमेरे बसवण्यात आले होते. यातील तीन कॅमेरे आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स (एआय) तंत्रज्ञानासाठी पुरवण्यात आले होते. जिल्हा पोलीस दलाच्या वतीनं रेकॉर्डवरील गुन्हेगारांची सर्व माहिती या कक्षाला देण्यात आली होती. गर्दीचा फायदा घेत चोरटे दागिन्यांवर डल्ला मारतात. याला अटकाव व्हावा आणि भाविकांच्या सुरक्षेच्या दृष्टीनं हे तंत्रज्ञान वापरण्यात आलं. मात्र, तरीही चोरट्यांनी बारा लाखांचे दागिने लांबवले. करवीर निवासिनी आई अंबाबाई देवीच्या नवरात्रोत्सव काळात या तंत्रज्ञानाचा वापर करण्यात आला होता. यावेळी रेकॉर्डवरील अनेक गुन्हेगारांना तंत्रज्ञानाच्या माध्यमातून पायबंद घालण्यात आला होता. मात्र, जोतिबा देवाच्या यात्रेत तंत्रज्ञान मदतीला असूनही चोरट्यांनी हात साफ केल्याचा प्रकार उघडकीस आला असल्याची चर्चा सध्या कोल्हापुरात रंगली आहे.

