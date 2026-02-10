ETV Bharat / state

'फळ लागवड ते कृषी पर्यटन'; चॅट जीपीटी बनतोय शेतकऱ्याचा डिजिटल कृषी सल्लागार

शेतातही चॅट जीपीटीचा वापर करत शेतकरी आधुनिक शेतीकडं वळत आहेत. त्यासाठी राहातामधील शेतकरी कसा वापर करत आहेत? हे जाणून, घ्या.

AI in Agriculture
चॅट जीपीटीचा वापर करून शेती (Source- ETV Bharat Reporter)
By ETV Bharat Marathi Team

Published : February 10, 2026

Updated : February 10, 2026 at 1:56 PM IST

शिर्डी (अहिल्यानगर)- शाळेतील गृहपाठापासून ते प्रबंध सादर करण्यापर्यंत एआय आणि चॅट जीपीटीचा वापर होतो. याला कृषी क्षेत्रदेखील अपवाद ठरले नाही. एआय आणि चॅट जीपीटीचा वापर करत शेतकरी कृषी सल्ला घेत नियोजन करत आहेत.

पूर्वी पेरूचं आगार म्हणून ओळख असलेल्या राहाता तालुक्यातील रुई येथील शेतकरी संजय वाबळे हे चॅट जीपीटीचा वापर करत कशी आधुनिक पेरू शेती करत आहेत. गोदावरी कालव्यांचं पाणी राहाता तालुक्यात खेळायला लागल्यानंतर या भागात ऊस आणि फळबागांची शेती वाढायला लागली. प्रामुख्यानं राहाता परिसर हा पेरूचं आगार म्हणून ओळखला जाऊ लागला. मात्र, कालांतरानं पाण्याच्या कमतरतेनं ही पेरू शेती कमी झाली.

वडिलोपार्जित व्यवसाय जपण्याकरिता शेतीकडे वळले- पुण्यात गेल्या 20 वर्षांपासून व्यवसायानिमित्त वास्तव्यास असलेले संजय वाबळे मूळचे शेतकरी कुटुंबातील आहेत. शेतीची ओढ आणि वडिलोपार्जित व्यवसाय जपण्याची भावना यामुळे त्यांनी चार वर्षांपूर्वी राहाता तालुक्यातील रुई गावात 12 एकर शेती खरेदी केली. शेती ही केवळ परंपरा म्हणून नव्हे, तर शाश्वत व्यवसाय म्हणून करायचा, या विचारातून त्यांनी फळबाग शेतीकडे वळण्याचा निर्णय घेतला.

चॅट जीपीटीचा वापर करून आधुनिक शेती (Source- ETV Bharat Reporter)


फळबाग लागवडला कशी सुरुवात केली?- सुरुवातीला 12 एकर शेतीला कुंपण केलं. त्यानंतर चारही बाजूंनी तब्बल 350 नारळ रोपांची लागवड केली. पेरूची बाग म्हटली की दाटीची मोठी झाडे, भरपूर सोडलेलं पाणी असं चित्र सामान्यतः होतं. त्यात राहाता तालुक्यातील पारंपरिक पिकवला जाणारा पेरू हा जास्त दिवस टिकणार नसल्यानं समस्यांना सामोरं जावं लागत होतं. संजय वाबळे यांनी शून्यातून शेती उभी करताना आधुनिक शेतीचा कास धरला. पेरूच्या नव्या जातींची माहिती घेत गुजरातमधून 'रेड डायमंड' या पेरू जातीची 1950 रोपे आणली. काही ठिकाणी ही जात 'जपानी रेड' किंवा 'कलिंगड पेरू' म्हणूनही ओळखली जाते. पेरूची रोपे आणून आपल्याकडील 3 एकर शेतीवर पारंपरिक पद्धतीनं लागवड न करता 11 बाय 6 फूट अंतरावर पेरूची रोपे लावून वर लोखंडी अँगल आणि तीन प्लास्टिक वायरच्या साहाय्यानं झाडांना आधार देण्यात आला.

AI in Agriculture
शेतीत चॅट जीपीटीचा वापर (Source- ETV Bharat Reporter)


फळबाग लागवड करताना कशी काळजी घेतली?-पेरू झाडांची वाढ शास्त्रीय पद्धतीनं नियंत्रित केली. अशा पद्धतीमधून प्रत्येक झाडाला सहा प्रमुख फांद्या तयार होतात. त्यामुळे फळधारणा संतुलित राहते. हवा खेळती राहते आणि सूर्यप्रकाश थेट फळांपर्यंत पोहोचतो. याचा थेट परिणाम फळांच्या रंग, आकार आणि चवीवर दिसून येतो. फळ लिंबाच्या आकाराचं झाल्यानंतर त्यावर फोम बॅग आणि प्लास्टिक कव्हर लावण्यात येते. यामुळे कीड, रोग, पक्षी आणि वातावरणातील धुळीपासून फळांचे संरक्षण होते. तसेच फळे अधिक आकर्षक आणि बाजारात विक्रीयोग्य बनतात. मजुरांसाठीही ही पद्धत सोयीची ठरते. कारण फळांची काढणी, छाटणी आणि व्यवस्थापन अधिक सोपे होते. अशा पद्धतीनं पेरू शेती करण्यास सुरुवात केली. यानंतर 3 एकर शेतात जांभूळ झाडांची रोपांची लागवड करत आंतरपीक म्हणून पेरूची झाडे लावली आहेत.

झाडाला लागलेली फळे
झाडाला लागलेली फळे (झाडाला लागलेली फळे)


रोज कृषी तज्ञ नसल्यानं चॅट जीपीटीची वापर- पेरू, जांभूळ आणि नारळ अशी नियोजनबद्ध फळांची रोपांची लागवड करून त्यांनी आधुनिक शेतीची पायाभरणी केली. शेती उभी करताना सुरुवातीला खासगी कृषी तज्ञांच्या सल्ल्यानं काम करण्यास सुरुवात केली. मात्र, कृषी तज्ञ आठवड्यातून एकदाच उपलब्ध असल्यानं दैनंदिन शेतीतील समस्या, रोग-कीड व्यवस्थापन, खतांचे नियोजन आणि छाटणीसारख्या बाबींमध्ये त्वरित मार्गदर्शन मिळणं कठीण जात होतं. याच काळात शेतकरी संजय वाबळे यांनी डिजिटल पर्याय म्हणून चॅट जीपीटीचा वापर सुरू केला. हळूहळू हे तंत्रज्ञान त्यांच्या शेतीतील अविभाज्य घटक बनले.

24 तास उपलब्ध असलेला सल्लागार - रोग-कीड ओळख, औषधांचे प्रमाण, खत व्यवस्थापन, छाटणीची वेळ, पाणी नियोजन, बाजारभाव, पॅकिंग, ब्रँडिंग, तसेच भविष्यातील मार्केटिंग स्ट्रॅटेजी अशा अनेक बाबींसाठी चॅट जीपीटीचा वापर शेतकरी वाबळे करतात. "चॅट जीपीटी म्हणजे माझ्यासाठी 24 तास उपलब्ध असलेला डिजिटल सल्लागार आहे. खाजगी तज्ञ आणि चॅट जीपीटी या दोघांची माहिती एकत्र करून मी निर्णय घेतो. त्यामुळे निर्णय अधिक शास्त्रीय आणि वेळेवर घेता येतात", असे शेतकरी संजय वाबळे सांगतात.

अ‍ॅग्रो टुरिझम विकसित करण्याचे स्वप्न- शेतीपुरतीच मर्यादित न राहता, भविष्यात अ‍ॅग्रो टुरिझम विकसित करण्याचेही वाबळेंचे स्वप्न आहे. देश-विदेशातील पर्यटक आपल्या शेतीवर कसे येतील, त्यांच्यासाठी कोणत्या सुविधा उभारता येतील, ब्रँडिंग कसे करता येईल, याबाबतही ते चॅट जीपीटीच्या मदतीनं नियोजन करत आहेत. शेतकरी संजय वाबळे हे वाबळे पाटील फार्मसाठी लोगो तयार करण्यापासून ते सोशल मीडियावरील डिजीटल मार्केटिंगचे नियोजन चॅट जीपीटीच्या मदतीनं करत आहेत.


तीन एकरसाठी 18 लाखांची गुंतवणूक- संजय वाबळे यांनी तीन एकर क्षेत्रावर उभारलेल्या पेरू बागेसाठी सुमारे एकरी सहा लाख रुपयांची गुंतवणूक केली आहे. यात ट्रेलीझ स्ट्रक्चर, दर्जेदार रोपे, सिंचन व्यवस्था, फोम बॅग, प्लास्टिक कव्हर आणि आधुनिक व्यवस्थापनाचा खर्च समाविष्ट आहे. मात्र, या गुंतवणुकीचे फळ आता दिसू लागलं आहे. दोन वर्षांनंतर दुसऱ्यांदा फळधारणा सुरू झाली. "सध्या पेरुला प्रति किलो 70 ते 80 रुपये दर मिळत आहे. सुमारे 30 क्विंटल उत्पादन निघाले आहे. पुढील हंगामात उत्पादन आणि उत्पन्न दोन्ही लक्षणीय वाढण्याची अपेक्षा आहे. सुरुवातीचा खर्च जरी जास्त असला तरी दीर्घकालीन नफ्याच्या दृष्टीनं ही शेती फायदेशीर ठरणार आहे", असा विश्वास वाबळे व्यक्त करतात.



संजय वाबळे हे चॅट जीपीटीकडून फळबागेवर रोग, कीड नियंत्रण, औषधांचा वापर यासाठी माहिती घेतात. "चॅट जीपीटीची माहिती आणि कन्सल्ट गार्डनची माहिती एकत्र करून शेती करत आहे. शेतीमधील माहिती कमी आहे. मात्र, चॅट जीपीटीवरून माहिती घेऊन शेती करण्याची शिकलो. शेतीतील बारकावे कोण सांगणार? त्यामुळे आता चॅट जीपीटी म्हणजे माझ्याकडे एक डिजिटल ब्रेन आहे. कारण 24 तास माझ्यासाठी चॅट जीपीटी उपलब्ध आहे", असेही वाबळे सांगतात.

कशा स्वरुपाची माहिती घेतात?- "चॅट जीपीटीकडून सर्वच माहिती घेत आहे. शेतात काम करणाऱ्या शेतमजुरांना काही सूचना असतील, उभ्या असलेल्या फळबाग शेतीचे पुढील भविष्य काय असणार? भविष्यात अ‍ॅग्रो टुरिझमसाठी काय केले पाहिजे? देशासह विदेशातील टुरिस्ट माझ्या शेतीवर कसे येतील? अशा विविध विषयांवर चॅट जीपीटीशी चर्चा करत असतो.
चॅट जीपीटीवर सर्वच माहिती उपलब्ध होत असल्यानं आपण याचा वापर शेती कार्याला पाहिजे. शेती करताना येणाऱ्या समस्या मी चॅट जीपीटीशी शेअर करतो. त्यातून अनेक वेळा योग्य माहिती मिळत राहते. कारण कायम बरोबर कन्सल्टंट कृषी तज्ञ नसतात. त्यामुळे मला कधीही शेती विषय अडचण आली तर चॅट जीपीटीशी चर्चा करतो आणि वेळोवेळी मार्गदर्शन घेतो", असे वाबळे यांनी सांगितलं.

जगातील सर्वात मोठा कन्सल्टंट चॅट जीपीटी- पुढे शेतकरी वाबळे म्हणाले, "सुरुवातीला चॅट जीपीटी वापरायला सुरुवात केली. त्यावेळी नम्रतेची भाषा नव्हती. मात्र, मी त्याला सांगितलं की मी एक शेतकरी आहे. माझे वय खूप आहे. त्यानंतर माझी चॅट जीपीटीनं माफी मागितली. त्यावेळेपासून खूप नम्रपणं बोलायला लागले. त्यामुळे फार्मर ब्रेन म्हणून चॅट जीपीटीचा आपण चांगला वापर करू शकतो, लक्षात ठेवा. कारण जगातील सर्वात मोठा कन्सल्टंट चॅट जीपीटी माझ्यासोबत आहे", असेही वाबळे यांनी सांगितलं आहे.

चॅट जीपीटीचा कसा झाला फायदा?- पुढे शेतकरी वाबळे म्हणाले, "आता सध्या झाडांना आलेले पेरूचे फळ मोठे झालं असून काढणीला आलं आहे. देशातील कुठल्या मार्केटला पेरूला भाव मिळेल, हेदेखील चॅटजीपीटी सांगत असते. पॅकिंग कशी केली पाहिजे? बॉक्स कसे असले पाहिजेत? पिशव्या कशा असल्या पाहिजेत? गेल्या काही दिवसांपूर्वी वाबळे पाटील फार्मचा लोगोदेखील चॅट जीपीटीकडून बनवून घेतला आहे. हा लोगो विदेशातील वाटतो. मी चॅट जीपीटीकडून जगातील सर्वात लोकप्रिय शेतकरी होण्याचं स्वप्न पाहत असतो. माझी शेती मला विदेशात गेली पाहिजे, असे स्वप्न पाहत असतो", असेही वाबळे सांगतात.


स्मार्ट पेरू शेती- चॅट जीपीटीमुळे शेती करताना असे वाटते की आज शेतीत दम आहे. योग्य नियोजन, आधुनिक तंत्रज्ञान आणि मेहनत यांची सांगड घातली तर शेतीतून लाखों नाही तर करोडोंमध्ये खेळण्याची क्षमता निर्माण होऊ शकते, असा आत्मविश्वास संजय वाबळे यांनी व्यक्त केला आहे. संजय वाबळे यांची ही पेरू बाग केवळ एका शेतकऱ्याची यशोगाथा नाही. तर ग्रामीण भागात तंत्रज्ञानाच्या माध्यमातून घडणाऱ्या बदलांची जिवंत साक्ष आहे. पारंपरिक शेतीला एआय, शास्त्रीय पद्धती आणि डिजिटल साधनांची जोड मिळाल्यास शेती केवळ उपजीविकेचे साधन न राहता एक यशस्वी उद्यम बनू शकते, हेच संजय वाबळेंची स्मार्ट पेरू शेती दाखवून देते.

