मुंबईत आता बांधकाम मंजुरीसाठी एआय आधारित प्रणाली, मुख्यमंत्र्यांनी केलं लोकार्पण

मुंबई महानगरपालिकेतर्फे 'CivitTwin' ही भारतातील पहिली आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स (एआय) आधारित बांधकाम इमारत परवानगी प्रणाली सुरू करण्यात आली आहे.

AI-Based System for Construction Approvals Now in Mumbai; Chief Minister Devendra Fadnvis Inaugurates It
By ETV Bharat Marathi Team

Published : May 29, 2026 at 8:21 PM IST

मुंबई : मुंबई महानगरपालिकेचं नागरी प्रशासन अधिक वेगवान करण्यासाठी मुंबई महानगरपालिकेनं एक महत्त्वाचा टप्पा गाठला आहे. महानगरपालिकेतर्फे 'CivitTwin' ही भारतातील पहिली आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स (एआय) आधारित बांधकाम इमारत परवानगी प्रणाली सुरू करण्यात आली आहे. राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते या प्रणालीचं लोकार्पण करण्यात आलं. यावेळी, महापौर रितू तावडे व आयुक्त अश्विनी भिडे उपस्थित होत्या.

विकासकांसाठी ही प्रणाली महत्त्वाची ठरणार : या एआय प्रणालीमुळं बांधकाम प्रस्तावांची सादरीकरणापूर्वीच तपासणी करता येणार आहे. यामुळं व्यवसायिकांना प्रस्तावातील त्रुटी, अपूर्ण कागदपत्रे नियम भंग किंवा आवश्यक ना हरकत प्रमाणपत्रे याची माहिती सुरुवातीलाच मिळणार आहे पर्यायी मोठा वेळेची बचत यामुळे होणार आहे. मंजुरी प्रक्रियेत होणारा विलंब यामुळं कमी होणार आहे. सध्या बांधकाम इमारत प्रस्ताव सादर केल्यानंतर अनेकदा ते आक्षेपांसह परत पाठवले जातात. मात्र, आता आधीच या सर्व आक्षेपांची माहिती व्यावसायिकांना मिळणार असल्यामुळं त्यांचा मोठा वेळ संपूर्ण प्रक्रियेत वाचणार आहे. विकासकांसाठी ही प्रणाली महत्त्वाची ठरणार आहे. पूर्वी प्रस्तावातील त्रुटींमुळं वारंवार प्रस्ताव दुरुस्त करावे लागायचे. मात्र आता या अनेक प्रक्रिया थेट डिजिटल होणार आहेत. त्यामुळं मनुष्यबळ आणि खर्च यामध्ये बचत होणार आहे.

बांधकाम परवानगी जलद मिळण्यास मदत होणार : एआयच्या आधारित माहिती विश्लेषणामुळे रस्ते, पाणीपुरवठा व्यवस्था, सांडपाणी प्रणाली, वाहतूक व्यवस्थापन आणि इतर नागरी पायाभूत सुविधांचे अधिक अचूक नियोजन करण्यासाठी मदत होणार आहे. भविष्यातील नागरी विस्तार आणि पुनर्विकास प्रकल्पांसाठीही या प्रणालीमुळं अधिक सक्षम नियोजन करण्यास मदत होणार आहे. या नव्या प्रणालीचा सर्वसामान्य मुंबईकरांना थेट फायदा होणार आहे. बांधकाम परवानगी जलद मिळण्यास मदत होणार आहे. गृहनिर्माण आणि पुनर्विकास प्रकल्पांची अंमलबजावणी वेगवान होणार आहे. या विषयी बोलताना विकास नियोजन विभागाचे प्रमुख अभियंता सुनील राठोड म्हणाले की, "मुंबईत महानगरपालिकेच्या नवीन एआय प्रणालीमुळे सर्वसामान्य मुंबईकरांना थेट फायदा होणार आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी याचं लोकार्पण केलं आहे. यामुळं मुंबईकरांचा मोठा वेळ वाचणार आहे. आयुक्त अश्विनी भिडे यांच्या मार्गदर्शनात हे काम पूर्ण करण्यात आलं आहे."

