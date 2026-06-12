अहमदाबाद विमान अपघात : 'माझी मुलगी परत येणार नाही, पण अपघाताचं सत्य तरी सांगा': मैथिली पाटीलच्या आईचं आर्जव
'माझी मुलगी आता परत येणार नाही, मात्र अपघाताचं कारण तरी सांगा,' अशी आर्जवं अहमदाबाद विमान अपघातात जीव गमावलेल्या हवाई सुंदरी मैथिली पाटीलच्या आईनं केली आहेत.
Published : June 12, 2026 at 6:16 PM IST
नवी मुंबई : अहमदाबाद विमान अपघातात मृत्यू झालेली माझी मुलगी परत येणार नाही, पण अपघाताचं सत्य तरी सांगा, असं आर्जव हवाई सुंदरी मैथिली पाटीलच्या आई आणि मामानं सरकारकडं केलं आहे. आज अहमदाबाद विमान अपघाताला वर्ष पूर्ण झालं आहे. आज मैथिलीचं वर्षश्राद्ध करण्यात आलं. मात्र अपघात कसा झाला होता, याचा चौकशी अहवाल अद्यापही समोर न आल्यानं विमान अपघातात मृत्यू झालेल्या हवाई सुंदरी मैथिली पाटील हिच्या कुटुंबीयांनी नाराजी व्यक्त केली आहे.
अहमदाबाद विमान अपघाताचा घटनाक्रम : 12 जून रोजी अहमदाबादहून लंडनला जाणाऱ्या एअर इंडियाच्या फ्लाईट 171 या बोईंग 787-8 विमानाच्या उड्डाणानंतर अवघ्या 32 सेकंदात भीषण अपघात झाला. विमान मेघानीनगर परिसरातील बी जे मेडिकल कॉलेजच्या वसतिगृहावर कोसळलं. या अपघातात 242 प्रवाशांपैकी 241 प्रवासी, 12 कर्मचारी आणि जमिनीवरील 19 जण असे एकूण 260 लोक मृत्यू झाले, तर केवळ एकच प्रवासी बचावला होता.
चौकशी अहवाल जाहीर न झाल्यानं नाराजी : एअर इंडियाच्या एआय-171 विमान अपघाताला एक वर्ष पूर्ण होऊनही चौकशी अहवाल जाहीर न झाल्यानं मृतांच्या कुटुंबीयांमध्ये नाराजी आहे. या अपघातात मृत्यू झालेल्या हवाई सुंदरी मैथिली पाटीलच्या कुटुंबीयांनी सत्य समोर आणण्याची मागणी केली आहे. विमान कोसळून 260 जणांचा मृत्यू झाला होता. या अपघातात उरण तालुक्यातील न्हावा गावची कन्या आणि एअर इंडियाची हवाई सुंदरी मैथिली पाटील हिचाही मृत्यू झाला होता. दुर्घटनेला एक वर्ष पूर्ण होऊनही अंतिम चौकशी अहवाल समोर आलेला नाही. त्याच बरोबर मैथिली पाटील हिच्या बहीण किंवा भावाला सरकारी नोकरी द्यावी, अशी मागणी तिच्या नातेवाईकांनी करण्यात आली आहे.
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