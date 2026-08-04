घराची दगडी भिंत कोसळून आठ महिन्यांच्या चिमुकलीचा मृत्यू; आई गंभीर जखमी
घराची दगडी भिंत कोसळून आठ महिन्यांच्या चिमुकलीचा मृत्यू झाला आहे. तर या घटनेत चिमुकलीची आई गंभीर जखमी झाली आहे. ही दुर्घटना सोमवारी मध्यरात्री घडली आहे.
Published : August 4, 2026 at 7:34 AM IST
अहिल्यानगर- अकोले तालुक्यातील दुर्गम आदिवासी भागातील रतनवाडी येथे सोमवारी मध्यरात्री घडलेल्या दुर्घटनेत घराची जुनी दगडी भिंत कोसळली. या दुर्घटनेत अवघ्या आठ महिन्यांच्या चिमुकलीचा मृत्यू झाला. तर तिची आई गंभीर जखमी झाली असून संपूर्ण परिसरात शोककळा पसरली आहे.
मिळालेल्या माहितीनुसार, रतनवाडी येथील अशोक झडे यांचे कुटुंब सोमवारी रात्री आपल्या राहत्या घरात झोपलेले होते. सोमवारी मध्यरात्री सुमारास घराच्या पश्चिम बाजूची जुनी दगडी भिंत अचानक कोसळली. भिंतीचे दगड आणि मातीचा ढिगारा थेट अंथरुणावर झोपलेल्या आठ महिन्यांच्या सृष्टी अशोक झडे हिच्या अंगावर पडला. तिची आई सोनाली अशोक झडे याही ढिगाऱ्याखाली अडकून गंभीर जखमी झाल्या आहे.
आरडाओरड ऐकून परिसरातील नागरिक तातडीनं घटनास्थळी धावले.
ग्रामस्थांनी तत्परतेनं मदतकार्य करत मायलेकीला ढिगाऱ्यातून बाहेर काढले. त्यांना उपचारासाठी ग्रामीण रुग्णालय राजूर येथे हलविले. मात्र, वैद्यकीय अधिकाऱ्यांनी तपासणीनंतर सृष्टी हिला मृत घोषित केले. सोनाली झडे यांच्या हाताला फ्रॅक्चर झाले आहे. शरीरावर अनेक ठिकाणी गंभीर दुखापती झाल्या आहेत. त्यांच्यावर उपचार सुरू आहेत. या घटनेची नोंद राजूर पोलीस ठाण्यात अकस्मात मृत्यू म्हणून करण्यात आली आहे. सहाय्यक पोलीस निरीक्षक किशोर पवार यांच्या मार्गदर्शनाखाली पोलीस उपनिरीक्षक परशुराम तागड तसेच पोलीस कर्मचारी श्रीकांत नरोडे, संभाजी सांगळे आणि विनायक कोकणे पुढील तपास करीत आहेत. दरम्यान, दुर्घटनेची माहिती मिळताच आमदार डॉ. किरण लहामटे यांनी ग्रामीण रुग्णालयात भेट देऊन जखमी महिलेची विचारपूस केली. तसेच झडे कुटुंबीयांचे सांत्वन करत प्रशासनाकडून आवश्यक ती मदत उपलब्ध करून देण्याबाबत संबंधित अधिकाऱ्यांशी चर्चा केली.
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