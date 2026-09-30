'पैशांचा पाऊस' पाडण्याचे आमिष दाखवून फसवणूक; अहिल्यानगरमध्ये 93 लाखांच्या बनावट नोटांसह तिघांना अटक
एमआयडीसी पोलीस ठाण्याच्या हद्दीत बनावट भारतीय चलनी नोटांचा साठा असल्याची माहिती स्थानिक गुन्हे शाखेच्या पोलिसांना मिळाली होती.
Published : September 30, 2026 at 12:57 PM IST
अहिल्यानगर : पैशांचा पाऊस पाडण्याचा दावा करणाऱ्या तिघांना स्थानिक गुन्हे शाखेच्या पोलिसांनी 93 लाख रुपयांच्या बनावट नोटांसह अटक केली. या कारवाईत 500 रुपयांच्या बनावट नोटा जप्त करण्यात आल्याने परिसरात खळबळ उडाली आहे.
एमआयडीसी पोलीस ठाण्याच्या हद्दीत बनावट भारतीय चलनी नोटांचा साठा असल्याची माहिती स्थानिक गुन्हे शाखेच्या पोलिसांना मिळाली होती. या माहितीच्या आधारे पोलिसांनी वडगाव गुप्ता येथील एमआयडीसी परिसरात छापा टाकला.
या कारवाईत गणेश शेवाळे, सुमित चंदनशिवे आणि सूरज कांबळे, तिघेही रा. बारामती, यांना ताब्यात घेण्यात आलं. त्यांच्याकडून 93 लाख रुपये किमतीच्या 500 रुपयांच्या बनावट नोटा जप्त करण्यात आल्या आहेत. या प्रकरणी एमआयडीसी पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्याची प्रक्रिया सुरू असून, बनावट नोटांचा साठा कोठून आणण्यात आला आणि या प्रकरणात आणखी कोणाचा सहभाग आहे का, याचा तपास पोलिसांकडून सुरू आहे.
मालेगाव येथून आणल्या बनावट नोटा :
पोलिसांनी आरोपींची झडती घेतली असता त्यांच्याकडून तब्बल 93 लाख रुपये किमतीच्या बनावट 500 रुपयांच्या नोटा आढळून आल्या. प्राथमिक चौकशीत आरोपींकडून या फसवणुकीची पद्धत समोर आली आहे.
श्रद्धाळू भाविकांना ‘पैशांचा पाऊस पाडून देतो’ आणि ‘तुमचे पैसे दुप्पट करून देतो’, असे आमिष दाखवून त्यांच्याकडून खऱ्या नोटा घेतल्या जात होत्या. त्यानंतर बनावट नोटांचा पाऊस पाडल्याचा बनाव करून संबंधितांची फसवणूक केली जात असल्याचे पोलिसांच्या तपासात समोर आले आहे.
या बनावट नोटा 25 हजार रुपये देऊन मालेगाव येथून आणल्याची कबुली आरोपींनी पोलिसांना दिली आहे. या प्रकरणात स्थानिक गुन्हे शाखेने तिघांना अटक केली असून, अहिल्यानगर शहरातील त्यांचे आणखी दोन साथीदार फरार आहेत. फरार आरोपींचा शोध घेण्यासाठी पोलिसांकडून तपास सुरू आहे. या टोळीने आणखी किती जणांची फसवणूक केली आहे, बनावट नोटांचे जाळे किती मोठे आहे आणि या नोटा चलनात आणल्या गेल्या आहेत का, याचा तपास पोलिसांकडून करण्यात येत आहे.