'स्वतःचं गुप्तांग कापले'- तारकेश्वर गड प्रकरणात महंतांचा धक्कादायक खुलासा
अहिल्यानगरच्या तारकेश्वर गडाचे महंत आदिनाथ महाराज शास्त्री (Adinath Maharaj) यांनी स्वतःचं गुप्तांग कापल्याचा धक्कादायक खुलासा केलाय.
Published : March 23, 2026 at 3:13 PM IST
अहिल्यानगर : अहिल्यानगर जिल्ह्यात प्रचंड खळबळ उडवणाऱ्या तारकेश्वर गड प्रकरणाला वेगळं वळण लागलं आहे. सात दिवस रुग्णालयात झुंज दिल्यानंतर तारकेश्वर गडाचे महंत ह.भ.प. आदिनाथ महाराज शास्त्री (Adinath Maharaj) यांना अखेर आज खासगी रुग्णालयातून डिस्चार्ज देण्यात आला. गंभीर जखमी अवस्थेत दाखल झालेल्या महाराजांच्या प्रकृतीत सुधारणा झाल्यानंतर त्यांना घरी सोडण्यात आलं असलं तरी या प्रकरणातील गूढ अधिकच वाढलं आहे.
जो काही लिंग त्याग झाला, तो मी स्वतःहून करून घेतला : या प्रकरणाला अनपेक्षित कलाटणी देत आदिनाथ महाराजांनी स्वतःच एक खळबळजनक दावा केलाय. "जो काही लिंग त्याग झाला, तो मी स्वतःहून करून घेतला. कोणाचाही काहीच त्रास नाही", असं त्यांनी स्पष्ट सांगितलं. या एका वक्तव्यानं संपूर्ण प्रकरणाला वेगळं वळण लागलं. अनेक गंभीर प्रश्न उपस्थित होत आहेत. काही दिवसांपूर्वी तारकेश्वर गडावर घडलेल्या या धक्कादायक प्रकारानं संपूर्ण अहिल्यानगर जिल्हा हादरला होता.
महंत आदिनाथ शास्त्री यांनी स्वतःवरच धारदार शस्त्रानं वार केल्याची माहिती समोर आली होती. या प्रकारात ते गंभीर जखमी झाले होते. तातडीनं त्यांना खासगी रुग्णालयात दाखल करण्यात आलं होतं. या घटनेनंतर विविध तर्क-वितर्कांना उधाण आलं होतं. हा प्रकार नेमका आत्महत्येचा प्रयत्न होता की त्यामागं काही वेगळं कारण आहे, याबाबत चर्चा रंगल्या होत्या. मात्र आदिनाथ महाराजांनी स्वतः या गोष्टीचा आता खुलासा केला आहे.
"आदिनाथ महाराज शास्त्री यांच्यावर यशस्वीरीत्या छोटी शस्त्रक्रिया पार पडली आहे. सध्या त्यांची प्रकृती पूर्णपणे स्थिर आणि व्यवस्थित आहे. धर्म आणि संस्कारांचा वारसा जपत समाजप्रबोधनाचं कार्य करणारे आदिनाथ महाराज हे सर्वांच्या श्रद्धेचे केंद्र आहे. उपचारानंतर ते आज सुखरूपपणे गडावर परत जात असून त्यांच्या आगमनामुळं भक्तांमध्ये समाधान आणि आनंदाचं वातावरण आहे." - संग्राम जगताप, आमदार
महंताकडूनच असा प्रकार घडल्याने धार्मिक क्षेत्रातही मोठी खळबळ : महाराष्ट्रात संत, महंत आणि धार्मिक गुरूंना अत्यंत मानाचं स्थान आहे. प्रवचन, कीर्तन आणि समाजप्रबोधनाच्या माध्यमातून मोठा भक्तवर्ग निर्माण करणाऱ्या अशा महंताकडूनच असा प्रकार घडल्यानं धार्मिक क्षेत्रातही मोठी खळबळ उडाली आहे. परंतु महंतांच्या खुलाशानंतरही अनेक प्रश्न अनुत्तरित आहेत. तारकेश्वर गड प्रकरण आता केवळ एक घटना न राहता गूढ आणि धक्कादायक वळण घेत आहे. पुढील काही दिवसात या प्रकरणात आणखी मोठे खुलासे होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
हेही वाचा -