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'तैवान पिंक पेरू'ची थेट कोइम्बतूरला झेप; महाराष्ट्राच्या प्रयोगशील शेतकऱ्याची प्रेरणादायी यशोगाथा

अहिल्यानगरमधील राहाता तालुक्यातील डोऱ्हाळे या छोट्याशा गावातील शेतकरी कुटुंबातील सुदाम सरोदे यांनी 'तैवान पिंक पेरू'ची यशस्वी लागवड केलीय. त्यांचा माल आज थेट कोइम्बतूरला रवाना झालाय.

Ahilyanagar Taiwan Pink Guava Story
तैवान पिंक पेरू : शेतीतील यशस्वी प्रयोग (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : August 19, 2026 at 2:15 PM IST

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शिर्डी : संकटांवर मात करत शेतीत नवनवीन प्रयोग केले आणि योग्य नियोजन ठेवलं तर शेती कुटुंबाचं आर्थिक परिवर्तन घडवून आणू शकते, हे अहिल्यानगरमधील राहाता तालुक्यातील डोऱ्हाळे येथील प्रगतशील शेतकरी सुदाम सरोदे यांनी सिद्ध करून दाखवलंय. 'तैवान पिंक पेरू'ची यशस्वी लागवड करत त्यांच्या पेरूला थेट 70 रुपये प्रतिकिलो असा दर मिळवून दिला असून त्यांचा माल आज थेट तमिळनाडू राज्यातील कोइंबतूरला रवाना झालाय.

'तैवान पिंक पेरू'ची यशस्वी लागवड (ETV Bharat)

सर्वप्रथम दोन एकरांवर डाळिंबाची लागवड

राहाता तालुक्यातील डोऱ्हाळे या छोट्याशा गावातील शेतकरी कुटुंबातील सुदाम सरोदे यांनी 1996 मध्ये बी.ए. आणि बी.पी.एड.ची पदवी पूर्ण केल्यानंतर नोकरीच्या मागे न लागता आपल्या वडिलोपार्जित शेतीकडे लक्ष केंद्रित केलं.सुरुवातीला त्यांनी भाजीपाला पिकांची लागवड केली. मात्र त्यांना फळबाग शेतीची विशेष आवड निर्माण झाली. चार भावांच्या एकत्रित 24 सदस्यांच्या कुटुंबानं शेतीत अधिक मेहनत घेत डोर्हाळे गावात सर्वप्रथम दोन एकरांवर डाळिंबाची लागवड केली. त्यानंतर डाळिंब बागेचा विस्तार करत त्यांनी तब्बल 16 एकरांपर्यंत क्षेत्र वाढवलं. या बागेतून उत्तम उत्पादन घेत त्यांनी परिसरातील इतर शेतकऱ्यांसमोर एक वेगळा आदर्श निर्माण केला.

मात्र काही वर्षांनंतर डाळिंब बागेतल्या रोगाचा मोठा फटका बसला आणि त्यांची शेती मोठ्या आर्थिक संकटात सापडली. या संकटातून सावरत इतर पिकांपेक्षा अधिक फायदेशीर पर्याय म्हणून त्यांनी तीन वर्षांपूर्वी पाच एकर क्षेत्रावर तैवान पिंक पेरूची लागवड करण्याचा निर्णय घेतला. हलक्या जमिनीतही उत्तम उत्पादन देणाऱ्या या वाणाची लागवड त्यांनी 10 बाय 4 फूट अंतरावर केली. दोन ओळींमधील अंतर 10 फूट तर झाडांमधील अंतर 4 फूट ठेवण्यात आले. त्यामुळे एका एकरात सुमारे 1150 झाडांची लागवड करण्यात आली आहे. लागवडीसाठी ठिबक सिंचन, मल्चिंग आणि रोपांसह एका एकरासाठी सुमारे अडीच लाख रुपयांपर्यंत खर्च आला. मात्र पहिल्याच वर्षी प्रति एकरी 8 ते 10 टन उत्पादन मिळालं तर दुसऱ्या वर्षी 17 ते 18 टनांपर्यंत उत्पादन झाले.

Ahilyanagar Taiwan Pink Guava Story
तैवान पिंक पेरू (ETV Bharat)

थेट बागेतूनच 70 रुपये प्रतिकिलो भाव

यंदा उन्हाचा तडाखा अधिक असल्यामुळे उत्पादनात काहीशी घट झाली असली, तरी फळांची प्रतवारी उत्तम असल्याने प्रति एकरी 20 टनांपर्यंत उत्पादन मिळण्याची अपेक्षा शेतकरी सुदाम सरोदे यांनी व्यक्त केलीय. बागेत दर 15 दिवसांनी होणाऱ्या तोडणीनंतर बाजाराचा अंदाज घेऊन ते तमिळनाडू , गुजरातमधील, अहमदाबाद, राजस्थान आणि दिल्लीसह विविध राज्यांमध्ये माल पाठवतात. या पेरूला सध्या प्रतवारीनुसार 40 ते 70 रुपयांपर्यंत दर मिळतोय. आज त्यांच्या बागेतील माल व्यापाऱ्यांनी थेट बागेतूनच 70 रुपये प्रतिकिलो या उच्चांकी दराने खरेदी करून तो तमिळनाडू राज्यातील कोइम्बतूरला रवाना केलाय.

एकेकाळी राहाता तालुका पेरूचं आगार म्हणून ओळखला जात होता. सुमारे 1500 हेक्टर क्षेत्रावर पेरूची लागवड केली जात होती. मात्र पूर्वीच्या लखनौ 49 या पेरू वाणाची टिकवण क्षमता कमी असल्यामुळं तो तीन दिवसांत खराब होत असे. त्यामुळे या पेरूला जास्तीत जास्त 40 रुपये प्रतिकिलो दर मिळत होता. कालांतरानं पाण्याची कमतरता जाणवू लागल्यानं पेरूची लागवडही कमी झाली. मात्र तैवान पिंक पेरूची टिकवण क्षमता सात ते आठ दिवसांची असल्यामुळे एक हजार किलोमीटरपर्यंत वाहतूक करणं सहज शक्य होतंय. तसंच हा पेरू शुगर फ्री मानला जात असल्यामुळे ग्राहकांकडून त्याला मोठी पसंती मिळत आहे. त्यामुळे राहाता तालुक्यातील शेतकरी पारंपरिक पेरूऐवजी तैवान पेरूची लागवड करून अधिक नफा मिळवतायत.

विशेष काळजी

तैवान पेरूची लागवड करण्यापासून ते विक्रीसाठी माल पाठवण्यापर्यंत त्याची विशेष काळजी घेतली जाते. फळांचे संरक्षण करण्यासाठी पेरू 50 ग्रॅमचा झाल्यानंतर त्याला कडकपणा असतानाच सोनेरी माशीच्या प्रादुर्भावापासून वाचवण्यासाठी फोम आणि कॅरीबॅगचं आवरण घालण्यात येतं. फोमचा वापर न केल्यास संपूर्ण बाग खराब होण्याचा धोका असतो. आंतरराष्ट्रीय घडामोडींमुळं फोमच्या किमती वाढल्या असून फोम कॅरीबॅग आणि मजुरी मिळून एका फळामागे सुमारे तीन रुपये खर्च येत आहे. एका एकरासाठी सुमारे एक लाख फोमची आवश्यकता असते. मागील दोन वर्षांत कमी दर मिळाल्यामुळे एकदा अवघ्या सात रुपये प्रतिकिलो दरानं माल विकावा लागला होता. त्यामुळे फोमचा खर्चही निघाला नव्हता आणि मोठा आर्थिक तोटा सहन करावा लागला होता. मात्र यंदा 70 रुपये प्रतिकिलो असा चांगला दर मिळत असल्यानं मागील दोन वर्षांतील तोटा भरून निघेल आणि चांगला निव्वळ नफा मिळेल असा विश्वास शेतकरी सुदाम सरोदे यांनी व्यक्त केलाय.

Ahilyanagar Taiwan Pink Guava Story
'तैवान पिंक पेरू'ची थेट कोइंबतूरला झेप (ETV Bharat)

सरोदे यांच्या यशामागे योग्य नियोजनाबरोबरच कृषी तज्ज्ञांचं मार्गदर्शनही महत्त्वाचे ठरलंय. राहाता येथील कृषी तज्ज्ञ प्रमोद बारवे यांचे वेळोवेळी मार्गदर्शन घेतल्यामुळेच चांगलं उत्पादन घेणं शक्य झाल्याचं सरोदे यांनी सांगितलं. त्यांच्या यशामुळं आधुनिक तंत्रज्ञान योग्य नियोजन आणि बाजारपेठेचा अभ्यास यांच्या आधारे शेतीतून आर्थिक परिवर्तन घडवून आणता येतं, हे पुन्हा एकदा सिद्ध झालंय.

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AHILYANAGAR TAIWAN PINK GUAVA
TAIWAN PINK GUAVA
तैवान पिंक पेरू
अहिल्यानगर डोऱ्हाळे पेरू
TAIWAN PINK GUAVA

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