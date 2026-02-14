अहिल्यानगरमधील बेकायदेशी धंद्यांप्रकरणी पोलीस अधीक्षकांची कठोर भूमिका, रुईछत्तीसीमधील हॉटेल सील करण्याचा प्रस्ताव
अहिल्यानगर जिल्ह्यातील बेकायदेशीर व्यवसायांबाबत जिल्हा पोलीस अधीक्षकांनी इशारा दिलाय.
Published : February 14, 2026 at 4:23 PM IST
अहिल्यानगर - तालुक्यातील रुईछत्तीसी येथे सुरू असलेल्या देहविक्री आणि अवैध व्यवसायाविरोधात पोलिसांनी अखेर कठोर भूमिका घेतली. संबंधित हॉटेल्स सील करण्यासाठी प्रांताधिकाऱ्यांकडे प्रस्ताव पाठवण्यात आला आहे. गावाची बदनामी होत असून, तरुण पिढी भरकटत असल्याची भीती व्यक्त करत ग्रामस्थांनी केलेल्या तीव्र आंदोलनानंतर प्रशासनाने हा निर्णय घेतला आहे.
अवैध व्यवसाय तत्काळ बंद करण्याची मागणी - गावात सुरू असलेल्या या प्रकाराविरोधात ९ आणि १० फेब्रुवारीला ग्रामस्थांनी मोठं आंदोलन उभारलं होतं. देहविक्री व इतर अवैध व्यवसाय तत्काळ बंद करण्याची मागणी करत उपोषण सुरू करण्यात आलं होतं. आंदोलन तीव्र होत असताना जिल्हा पोलीस अधीक्षक सोमनाथ घार्गे यांनी स्वतः रुईछत्तीसी येथे भेट देत ग्रामस्थांशी चर्चा केली. कडक कारवाईचे ठोस आश्वासन दिल्यानंतर ग्रामस्थांनी उपोषण मागं घेतलं.
हॉटेल्सना सील करण्याचा प्रस्ताव - दिलेल्या आश्वासनानुसार, गावातील चार संशयित हॉटेल्समध्ये सुरू असलेला अवैध व्यवसाय कायमचा बंद करण्यासाठी त्या हॉटेल्सना सील करण्याचा प्रस्ताव प्रशासनाकडे पाठविण्यात आला असल्याची माहिती पोलीस अधीक्षकांनी दिली. यापूर्वी अनेकदा कारवाई करूनही हा व्यवसाय थांबत नसल्याने आता अधिक कठोर पावले उचलली जात असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. तसंच, जिल्ह्यातील कोणत्याही हॉटेलमध्ये देहविक्री किंवा इतर बेकायदेशीर प्रकार आढळून आल्यास संबंधितांवर गुन्हे दाखल करून थेट सील करण्याची कारवाई करण्यात येणार असल्याचा इशारा पोलीस प्रशासनानं दिला आहे.
जिल्हा पोलीस अधीक्षकांचा इशारा - जिल्हा पोलीस अधीक्षक सोमनाथ घार्गे म्हणाले, रुईछत्तीसीतील अवैध व्यवसाय सहन केला जाणार नाही. संबंधित हॉटेल्स सील करण्याचा प्रस्ताव पाठवला आहे. पुढंही कुठे असे प्रकार आढळल्यास कठोर कारवाई केली जाईल." या कारवाईमुळे गावकऱ्यांमध्ये समाधान व्यक्त होत असून, अवैध व्यवसायाविरोधात पोलिसांची कारवाईची भूमिका स्पष्ट झाल्याची प्रतिक्रिया नागरिकांकडून व्यक्त होत आहे.
