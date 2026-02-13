ETV Bharat / state

जातीय तेढ थांबवण्यासाठी सौंदाळा ग्रामपंचायत ऐतिहासिक ठराव; गावानं उभारला समतेचा नवा झेंडा

सौंदाळा ग्रामपंचायत आपल्या विविध सामाजिक उपक्रमांसाठी ओळखली जाते. असाच आणखी एक निर्णय ग्रामपंचायतनं ग्रामसभेत घेतला आहे. जाणून घेऊ त्याबद्दल...

जिल्हा परिषद ग्रामपंचात प्राथमिक शाळा (ETV Bharat Reporter)
By ETV Bharat Marathi Team

Published : February 13, 2026 at 5:13 PM IST

3 Min Read
अहिल्यानगर : नेवासा तालुक्यातील सौंदाळा गावानं ग्रामीण महाराष्ट्रात सामाजिक परिवर्तनाचा नवा अध्याय सुरू केला आहे. कमी न होणारी जातीय तेढ, सामाजिक तणाव आणि भेदभावाच्या पार्श्वभूमीवर सौंदाळा ग्रामसभेनं सर्वानुमते 'जातमुक्त गाव' असा ऐतिहासिक ठराव मंजूर केला आहे. हा ठराव केवळ कागदोपत्री न राहता गावाच्या दैनंदिन व्यवहारात समता बंधुता आणि माणुसकी रुजवण्याचा ठाम संकल्प असल्याचं ग्रामस्थांनी स्पष्ट केलं आहे.

एकमतानं मंजूर केला ठराव : सुमारे अडीच हजार लोकसंख्या असलेल्या सौंदाळा गावात सर्व जाती-धर्मांचे नागरिक वास्तव्यास आहेत. गुरुवारी (दि.5) लोकनियुक्त सरपंच शरद आरगडे यांच्या मार्गदर्शनाखाली ग्रामपंचायत कार्यालयासमोर रक्तदान शिबिराचं आयोजन केलं होतं. "ग्रामसभेत सरपंच, उपसरपंच, ग्रामपंचायत सदस्य आणि ग्रामस्थांनी एकत्र येत 'जातमुक्त गाव' हा ठराव एकमतानं मंजूर केला. देशात व महाराष्ट्रात जातीमुळं होणारे ताणतणाव, शांतता भंग आणि सामाजिक अन्याय कमी व्हावा. तसंच मानवी हक्कांचे उल्लंघन थांबावे, हा या ठरावामागील मुख्य उद्देश आहे. जातीभेदाला कायमची मुठमाती देऊन स्वातंत्र्य, समता व बंधुतेचा स्वीकार करण्याचा संकल्प सौंदाळा ग्रामस्थांनी केला, अशी माहिती सरपंच शरद आरगडे यांनी दिली.

Saundala Gram Panchayat
ग्रामस्थ (ETV Bharat Reporter)

माझी जात- मानव : "सामाजिक कार्यकर्ते प्रमोद झिंजाडे यांच्या आवाहनास प्रतिसाद देत ग्रामसभेत रक्तदान करून ग्रामस्थांनी 'माझी जात-मानव' ही भावना स्वीकारत सौंदाळा गाव जातमुक्त गाव म्हणून घोषित केलं. भारतीय संविधानानं सर्व नागरिकांना समानता, स्वातंत्र्य, बंधुता व मानवी प्रतिष्ठेचा मूलभूत अधिकार प्रदान केला आहे. तरीही समाजात जातीय भेदभाव, अस्पृश्यता व सामाजिक विषमता आढळून येते. महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम, 1958 अंतर्गत ग्रामसभेला सामाजिक, शैक्षणिक व नैतिक विकासासंबंधी तसेच सार्वजनिक हिताच्या विषयांवर ठराव करण्याचा अधिकार आहे. त्या अधिकाराचा वापर करून ग्रामपातळीवर सामाजिक एकात्मता व समता प्रस्थापित करण्यासाठी हा ठराव घेण्यात आला," असं सरपंच शरद आरगडे यांनी सांगितले.

Saundala Gram Panchayat
सौंदाळा ग्रामपंचायतीची ग्रामसभा (ETV Bharat Reporter)

ग्रामसभेत मंजूर ठरावाचे मुद्दे :

  1. मौजे सौंदाळा गावामध्ये जात, पंथ, धर्म, वंश यांच्या आधारे कोणताही भेदभाव केला जाणार नाही.
  2. गावातील सर्व नागरिक समान असून 'माझी जात-मानव' ही भावना अंगीकारण्यात येईल.
  3. सार्वजनिक ठिकाणे, शासकीय योजना, ग्रामपंचायत सेवा, सामाजिक-धार्मिक कार्यक्रम, विवाह, सण-उत्सव आदींमध्ये जातीय भेद पूर्णपणे बंद राहील.
  4. गावात कोणतीही जातनिहाय प्रथा, भेदभाव, बहिष्कार, अस्पृश्यता किंवा सामाजिक अन्याय आढळल्यास ग्रामसभा व ग्रामपंचायत तत्काळ कारवाई करेल. सौंदाळा गाव जातमुक्त गाव म्हणून अधिकृतपणे घोषित करण्यात येत आहे.
  5. हा ठराव शासनाकडं आणि संबंधित विभागांकडे नोंदवहीसाठी पाठविण्यात येईल.
  6. गावामध्ये जातीय सलोखा, समता व बंधुता याबाबत जनजागृती कार्यक्रम राबविण्यात येतील. सर्व सार्वजनिक ठिकाणं-पाणीपुरवठा केंद्रे, मंदिरे, स्मशानभूमी, शाळा, ग्रामपंचायत कार्यालय आदी सर्वांसाठी समान हक्काने खुली राहतील.
  7. सोशल मीडियावर जातीय द्वेष व भेदभाव करणारे संदेश टाकले जाणार नाहीत आणि तसं होऊ दिले जाणार नाहीत. शासनाच्या समता आणि सामाजिक न्याय योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यात येईल. हे ठराव सरपंच शरद आरगडे यांनी मांडला असून त्यास बाबासाहेब बोधक यांनी अनुमोदन दिलं. ठराव सर्वानुमते मंजूर करण्यात आले.

या आधीचे समाजोपयोगी उपक्रम : विविध समाजोपयोगी उपक्रम राबवणाऱ्या नेवासा तालुक्यातील सौंदाळा ग्रामपंचायतीनं यापूर्वीही अनेक महत्त्वाचे निर्णय घेतले आहेत. गावातील महिला व पुरुषांनी तसंच बाहेरून आलेल्या व्यक्तींनी शिवीगाळ केल्यास 500 रुपयांचा दंड सक्तीनं आकारण्यात येतो. त्याचबरोबर राज्यातील पहिली ग्रामपंचायत म्हणून संध्याकाळी 7 ते रात्री 9 या वेळेत घरातील शालेय विद्यार्थ्यांना मोबाईल देण्यास बंदी घालण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. मोबाईल आढळल्यास संबंधित कुटुंबीयांना 500 रुपयांचा दंड ठोठावण्यात येतो. तसंच बालकामगारमुक्त गाव करण्यासाठी बालकामगार दाखवा एक हजार रुपये मिळवा असं आवाहन करण्यात आलं होतं.

गावातील शेतकऱ्यांना मदत : "गेल्या वर्षीच्या अतिवृष्टीमुळे शेतकऱ्यांच्या पिकांचं मोठं नुकसान झालं होतं. अशा परिस्थितीत शेतकऱ्यांवरील शैक्षणिक खर्चाचा भार हलका करण्यासाठी सौंदाळा ग्रामपंचायतीनं पुढाकार घेतला होता. सौंदाळा गावातील प्रत्येक मुलींचं पालकत्व ग्रामपंचायतीनं स्वीकारलं होतं. त्याचबरोबर गावात हुंडा घेणाऱ्यांविरोधात कठोर भूमिका घेत हुंडा घेणारा कळवा, 5 हजार रुपये मिळवा, असा ठराव ग्रामसभेत एकमतानं मंजूर केला आहे. या ठरावामुळं केवळ हुंडा प्रथा थांबवण्याबरोबरच कौटुंबिक हिंसाचार रोखण्यासाठीही मदत होणार आहे," असं सरपंच शरद आरगडे यांनी सांगितलं.

'राष्ट्र प्रथम' संकल्पना : सौदाळा ग्रामपंचायतीनं राष्ट्र प्रथम हा विचार रुजवण्यासाठी आणखी एक उपक्रम सुरू केला आहे. आपण कोणत्या जातीचे आहोत, यापेक्षा आपण भारतमातेचे सुपुत्र आहोत ही भावना रुजवण्यासाठी गावातील भोंग्यावर दररोज सकाळी ठीक 10 वाजता राष्ट्रगीत लावण्यात येतं. राष्ट्रगीत सुरू होताच शेतात काम करणारे तसंच रस्त्यानं जाणारे नागरिक जिथं असतील तिथंच थांबून उभे राहून राष्ट्रगीताचा सन्मान करत आहेत. भेदभावाच्या पार्श्वभूमीवर आता सौंदाळा ग्रामसभेनं सर्वानुमते 'जातमुक्त गाव' असा ऐतिहासिक ठराव मंजूर केल्यानं सर्वत्र या निर्णयाचं कौतुक होत आहे.

