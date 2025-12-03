ETV Bharat / state

काशी येथे युवावेदमूर्ती देवव्रत रेखे यांना दंडक्रम महाविक्रमादित्य पदवी प्रदान, पंतप्रधानांनी केलं कौतुक

अहिल्यानगरचे सुपुत्र देवव्रत रेखे यांनी वैदिक दंडक्रम पारायणाचे अवघ्या 50 दिवसांत कंठस्थ पठण करून इतिहास रचला आहे. यानिमित्तानं पंतप्रधान मोदींनी देवव्रत यांचं कौतुक केलं आहे.

vedamurti devavrat Mahesh rekhe
युवावेदमूर्ती देवव्रत रेखे (ETV Bharat)
By ETV Bharat Marathi Team

Published : December 3, 2025 at 2:32 PM IST

अहिल्यानगर : देवव्रत रेखे यांनी अत्यंत दुर्मिळ आणि अत्यंत कठीण मानल्या जाणाऱ्या वैदिक दंडक्रम पारायणाचे कंठस्थ पठण केवळ 50 दिवसांत पूर्ण करून इतिहास रचला आहे. सुमारे 25 लाखांहून अधिक मंत्रांचे अखंड पठण करून दंडक्रम पूर्ण करणारे देवव्रत हे जगातील सर्वात युवा पारायणकर्ता ठरले आहेत. या अलौकिक कार्याबद्दल त्यांना दंडक्रम विक्रमादित्य ही मानाची उपाधी प्रदान करण्यात आली आहे.

श्री श्रृंगेरी शारदा पीठ दक्षिणाम्नाय श्रीमद् जगद्गुरू शंकराचार्य पीठातर्फे देवव्रत यांना 5 लाख रुपये व सोन्याचं कडं तसेच, महावस्त्र व दक्षिणा देऊन सन्मानित करण्यात आलं. यावेळी अनेक संत-महंत व्यासपीठावर उपस्थित होते. वैदिक सम्राट श्रीकृष्णशास्त्री गोडसे यांच्या जन्मशताब्दीच्या निमित्तानं श्री क्षेत्र काशी येथे 12 ऑक्टोबर ते 29 नोव्हेंबर दरम्यान कंठस्थ दंडक्रम पारायण पार पडले. या पारायण काळामध्ये देवव्रत यांनी सुमारे 25 लाखांपेक्षा जास्त श्लोकांचं पठण करून वैदिक क्षेत्रात विश्वविक्रम केला.

देवव्रत यांनी 200 वर्षांनंतर पूर्ण केलं 'दण्डक्रम पारायण' : या ऐतिहासिक कार्याबाबत, महेश रेखे यांनी सांगितलं की, दण्डक्रमाचे पारायण फारसे केल्याचे आढळत नाही. सुमारे 200 वर्षांपूर्वी नाशिक येथील वेदमूर्ती घनपाठी नारायण शास्त्री देव यांनी दण्डक्रम पारायण केल्याचे ऐकिवात आहे. या लुप्त होत असलेल्या परंपरेचं जतन व्हावं ह्या उद्देशानं या पारायणाचे आयोजन करण्यात आलं. 19 वर्षांच्या देवव्रत रेखे यांनी दोन हजार मंत्र आणि वैदिक श्लोकांचे शुद्ध उच्चारणासह पठण केलं. भारताच्या सनातन गुरू परंपरेत यास "दंडक्रम पारायण" म्हणतात. हे पारायण पूर्ण केल्यानंतर संबंधित व्यक्तीस वेदमूर्ती ही पदवी देऊन सन्मानित केलं जातं. देवव्रत महेश रेखे यांनी 200 वर्षांपूर्वीचा विक्रम मोडला आहे.

पंतप्रधान मोदींनी केलं कौतुक : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनीदेखील देवेव्रत रेखे यांच्या यांच्या कार्याचं कौतुक केलं आहे. देवव्रत यांच्या महाविक्रमाबाबत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी एक्स मीडियातील पोस्टमध्ये म्हटले की, 19 वर्षांचे देवव्रत महेश रेखे यांनी मिळविलेलं यश कळाल्यानंतर मन प्रफुल्लित झालं आहे. त्यांचं हे यश आपल्या येणाऱ्या पिढ्यांसाठी प्रेरणादायी ठरणार आहे. भारतीय संस्कृतीवर श्रद्धा ठेवणाऱ्या प्रत्येक व्यक्तीला हे जाणून आनंद होईल की, श्री देवव्रत यांनी शुक्ल यजुर्वेदाच्या माध्यंदिन शाखेतील 2000 मंत्रांचा ‘दण्डकर्म पारायणम्’ हे अनुष्ठान 50 दिवस अखंड आणि विनाविघ्न पूर्ण केलं आहे. यात अनेक वैदिक ऋचा आणि सर्वाधिक पवित्र शब्दांचा उल्लेख आहे. याचं त्यांनी पूर्ण शुद्धतेनं उच्चारण केलं. हे यश आपल्या गुरु-परंपरेचे सर्वोत्तम उदाहरण आहे. काशीचे खासदार म्हणून मला अभिमान वाटतो की, त्यांची ही अद्भुत साधना याच पवित्र भूमीवर संपन्न झाली. या तपश्चर्येत त्यांना सहकार्य करणाऱ्या त्यांच्या कुटुंबीयांना, संतांना, मुनींना, विद्वानांना आणि देशभरातील त्या सर्व संस्थांना माझा प्रणाम.

महाराष्ट्र शासन सन्मान करणार - देवेंद्र फडणवीस : महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी वेदमूर्ती देवव्रत रेखे यांनी आपल्या तरुण वयाच्या 19व्या वर्षी श्री क्षेत्र काशी येथे 50 दिवसात 165 तासांपेक्षा कमी वेळात अत्यंत कठीण असे कंठस्थ दंडक्रम पारायण करून दंडक्रम विक्रमादित्य ही पदवी प्राप्त केल्याबद्दल अभिनंदन. युवा वेदमूर्ती देवव्रत रेखे यांचा सन्मान महाराष्ट्र शासनातर्फे केला जाईल असे त्यांनी देवव्रतला पाठवलेल्या अभिनंदन पत्रात म्हटलं आहे. यासोबतच, मंत्री चंद्रकांत दादा पाटील, अहिल्यानगरचे खासदार निलेश लंके यांनीही देवव्रत रेखे यांचं अभिनंदन केलं आहे.

