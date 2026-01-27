ETV Bharat / state

अहिल्यानगरसह धुळे, नाशिक, जळगाव, मालेगावला 'या' तारखेला मिळणार नवीन महापौर, उपमहापौर

अहिल्यानगर, नाशिक, धुळे, जळगाव महानगरपालिकांमध्ये ६ फेब्रुवारीला महापौर निवड होणार आहे.

ahilyanagar mayor election
अहिल्यानगर महानगरपालिका (ETV Bharat Reporter)
By ETV Bharat Marathi Team

Published : January 27, 2026 at 8:23 PM IST

1 Min Read
अहिल्यानगर - महानगरपालिकेत सत्तेचा कौल लागणार असून, महापौर आणि उपमहापौर पदासाठी ६ फेब्रुवारी २०२६ रोजी सकाळी ११ वाजता विशेष सभा घेण्यात येणार आहे. विभागीय आयुक्त डॉ. प्रवीण गेडाम यांनी याबाबत अधिकृत आदेश जारी केले असून, राजकीय हालचालींना वेग आला आहे. राज्यातील

जिल्हाधिकारी असणार पीठासीन अधिकारी - महापालिकेच्या सभागृहात होणाऱ्या या महत्त्वाच्या बैठकीत नवनिर्वाचित सदस्यांमधून महापौर आणि उपमहापौरांची निवड होणार आहे. या निवडणुकीसाठी जिल्हाधिकारी डॉ. पंकज आशिया यांची पीठासीन अधिकारी म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे.

मालेगाव महानगरपालिकेसाठी सात तारखेला सभा - अहिल्यानगरसह नाशिक, धुळे, जळगाव या महानगरपालिकांमध्येही एकाचवेळी महापौर, उपमहापौर निवडीसाठी ६ फेब्रुवारीला सकाळी ११ वाजता विशेष सभा होणार आहे. तर मालेगाव महानगरपालिकेसाठी ही निवड प्रक्रिया ७ फेब्रुवारीला पार पडणार आहे. नाशिक महापालिकेत जिल्हाधिकारी आयुष प्रसाद हे पीठासीन अधिकारी, धुळे महापालिकेत जिल्हाधिकारी भाग्यश्री विसपुते पीठासीन अधिकारी, जळगाव महापालिकेत जिल्हाधिकारी रोहन घुगे पीठासीन अधिकारी, मालेगाव महापालिकेत पीठासीन अधिकारी म्हणून आयुष प्रसाद यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे.

राज्यातील महानगरपालिकांचे निकाल जाहीर झालेत. जवळपास अनेक महानगरपालिकांमध्ये भाजपाचं वर्चस्व राहिलं आहे. आता महापौर पदासाठी प्रक्रिया सुरू झाली आहे. महापौर पदासाठी आरक्षण सोडतही जाहीर झाली असून, लवकरच महापौर, उपमहापौर महानगरपालिकांना मिळणार आहेत.

६ फेब्रुवारीचा दिवस निर्णायक - महापालिकेतील सत्ता कोणाच्या हाती जाणार, राजकीय समीकरणं कोणत्या बाजूनं झुकणार, याकडं आता सर्वांचं लक्ष लागलं आहे. संभाव्य युती, पडद्यामागील हालचाली आणि संख्याबळाची गणितं यामुळं अहिल्यानगरचे राजकारण तापलं असून, ६ फेब्रुवारीचा दिवस निर्णायक ठरणार आहे.

