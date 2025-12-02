अहिल्यानगर : जिल्ह्यात आज 8 नगरपरिषदांसाठी मतदान; विखे, थोरातांची प्रतिष्ठा पणाला
अहिल्यानगर जिल्ह्यातील 12 नगरपरिषदांपैकी 8 नगरपरिषदांसाठी आज मतदान होत आहे. तर 4 नगरपरिषदांच्या निवडणुका 20 डिसेंबरला होणार आहेत. या निवडणुकांमध्ये दिग्गजांची प्रतिष्ठा पणाला लागली आहे.
Published : December 2, 2025 at 9:28 AM IST
अहिल्यानगर : जिल्ह्यातील एकूण 12 नगरपरिषदांपैकी चार नगरपरिषदांच्या निवडणुका पुढे ढकलण्यात आल्याने आज (2 डिसेंबर) उर्वरित आठ नगरपरिषदांच्या निवडणुकीसाठी आज मतदान होत आहे. जिल्हा प्रशासन आणि निवडणूक यंत्रणा यासाठी पूर्णपणे सज्ज आहे. या आठ नगरपरिषदांमध्ये एकूण 69 नगराध्यक्ष पदांसाठी आणि 926 नगरसेवक पदांसाठी उमेदवार रिंगणात आहेत. भाजपा, काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षातील आजी-माजी मंत्र्यांची प्रतिष्ठा या निवडणुकीत पणाला लागली आहे. या निवडणुकीकडे जिल्ह्यातील राजकीय वर्तुळासह सर्वसामान्य नागरिकांचे लक्ष लागलं आहे.
राज्य निवडणूक आयोगाच्या आदेशानुसार अहिल्यानगर जिल्ह्यातील चार नगरपरिषदांमध्ये 12 सदस्यांची निवडणूक प्रक्रिया नव्याने राबवावी लागणार असल्यानं त्या चार नगरपरिषदांच्या निवडणुका स्थगित करण्यात आल्या आहेत. त्यामुळे तेथे 20 डिसेंबर 25 रोजी मतदान तर 21 डिसेंबर रोजी मतमोजणी होणार आहे.
जिल्ह्यात या ठिकाणी आज निवडणूक होणार : आज मात्र जिल्ह्यातील उर्वरित आठ नगरपरिषदांमध्ये मतदान होत आहे. यामध्ये शिर्डी लोकसभा मतदारसंघातील श्रीरामपूर, संगमनेर, राहाता, राहुरी आणि शिर्डी या पाच तर अहमदनगर दक्षिण लोकसभा मतदारसंघातील जामखेड, शेवगाव आणि श्रीगोंदा या तीन नगरपरिषदांचा समावेश आहे.
यंदाच्या निवडणुकीत बहुसदस्यीय प्रभाग पद्धती लागू असल्यानं एका प्रभागातून दोन नगरसेवक निवडून येणार आहेत, तर नगराध्यक्ष थेट जनतेतून निवडला जाणार आहे. त्यामुळे प्रत्येक मतदाराला यावेळी एकूण तीन मतपत्रिकांवर (दोन नगरसेवक + एक नगराध्यक्ष) मतदान करावं लागणार आहे.
दिग्गजांची प्रतिष्ठा पणाला, अंदाज बांधणं कठीण : अहिल्यानगर जिल्ह्यातील आज होणाऱ्या आठ नगरपरिषद निवडणुका या पक्षीय बलाबरोबरच दिग्गज नेत्यांच्या प्रतिष्ठेच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाच्या ठरल्या आहेत. शिर्डी लोकसभा मतदारसंघांत शिर्डी, श्रीरामपूर आणि राहाता या तीन नगरपरिषदांमध्ये भाजपाचे ज्येष्ठ नेते तथा राज्याचे महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांची प्रतिष्ठा पणाला लागली आहे. संगमनेरमध्ये काँग्रेसचे माजी मंत्री बाळासाहेब थोरात, आमदार सत्यजित तांबे, तसेच शिवसेनेचे आमदार अमोल खताळ यांचे नेतृत्वाचा आज कस लागणार आहे. राहुरी नगरपरिषदेत राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरद पवार) पक्षाचे नेते तथा माजी मंत्री प्राजक्त तनपुरे यांची प्रतिष्ठा पणाला लागली आहे.
तर जामखेड नगरपरिषदेत राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरद पवार) पक्षाचे आमदार रोहित पवार आणि भाजपाचे नेते तथा विधान परिषदेचे सभापती राम शिंदे यांच्यात थेट लढत होत असल्याने ही निवडणूक अत्यंत चुरशीची ठरणार आहे.
महायुतीतील सर्व घटक पक्ष (भाजपा, शिवसेना, राष्ट्रवादी काँग्रेस) स्वबळावर निवडणूक लढवत असून, महाविकास आघाडीत मात्र काँग्रेसने वंचित बहुजन आघाडीशी हातमिळवणी केल्याने मतविभागणी होण्याची शक्यता आहे. यामुळे बहुतांश नगरपरिषदांमध्ये तिरंगी ते चौकोनी लढत होत असून निकालाचा अंदाज बांधणं कठीण झाले आहे.
दुसरीकडे श्रीगोंदा नगरपरिषदेत युतीचे घटक पक्ष स्वबळावर रिंगणात उतरले आहेत, तर महाविकास आघाडी एकत्र निवडणूक लढवत आहे. या निवडणुकीत भाजपा आमदार विक्रम पाचपुते (श्रीगोंदा) आणि आमदार मोनिका राजळे (शेवगाव) यांची प्रतिष्ठा पणाला लागली आहे.
आज जिल्ह्यातील आठ नगरपरिषदांसाठी होत असलेल्या निवडणुकीत एकूण मतदार व मतदान केंद्रांची स्थिती खालीलप्रमाणे:
- शिर्डी नगरपरिषेत 33 हजार 613 मतदार
- राहुरी 33 हजार 269
- राहाता 19 हजार 465
- संगमनेर 57 हजार 714
- जामखेड 33 हजार 161
- शेवगाव 35 हजार 479
- श्रीगोंदा 28 हजार 326
- श्रीरामपूर 80 हजार 992 इतके मतदार आहेत.
या आठ ठिकाणी मतदान केंद्रांची संख्या
- शिर्डी 36
- राहुरी 35
- राहाता 21
- संगमनेर 61
- जामखेड 37
- शेवगाव 38
- श्रीगोंदा 36
- श्रीरामपूर 90 एवढी मतदान केंद्रांची संख्या आहे.
एकूण मतदारसंख्या :
- महिला: 1,62,455
- पुरुष: 1,59,564
- तृतीयपंथी: 66
उद्या मतमोजणी : अहिल्यानगर जिल्ह्यातील आठ नगरपरिषदांसाठी मतदानाला आज सकाळी साडेसात वाजता सुरुवात झाली. निवडणूक अधिकाऱ्यांनी निश्चित केलेल्या 355 मतदान केंद्रांवर एकूण 3,22,019 मतदार आपला मतदानाचा हक्क बजावू शकतात. मतमोजणी उद्या ३ डिसेंबर रोजी सकाळी १० वाजता सुरू होऊन दुपारी १ वाजेपर्यंत सर्व निकाल स्पष्ट होण्याची अपेक्षा आहे.
अहिल्यानगर जिल्ह्यातील आठ नगरपरिषदांच्या निवडणुकीसाठी आज होत असलेल्या मतदानासाठी मोठ्या प्रमाणात पोलीस बंदोबस्त तैनात करण्यात आला आहे.
एकूण बंदोबस्त :
- 2 अतिरिक्त पोलीस अधीक्षक
- 6 उपविभागीय अधिकारी
- 21 पोलीस निरीक्षक
- 67 पोलीस उपनिरीक्षक
- 1371 हेड कॉन्स्टेबल
- 886 होमगार्ड
- तसेच CRPF, SRP, QRT ची पथके तैनात.
