अहिल्यानगरमध्ये टोळक्याच्या हल्ल्यात पालिका कर्मचाऱ्याचा मृत्यू; शहरात तणावाची परिस्थिती, आमदार संग्राम जगताप आक्रमक
अहिल्यानगरमधील कंत्राटी कर्मचारी धीरज परदेशी यांच्यावर झालेला जमावाचा जीवघेणा हल्ला अखेर त्यांच्या मृत्यूचे कारण ठरला आहे. यानंतर शहरात तणावाचं वातावरण पसरलं आहे.
Published : August 9, 2026 at 7:19 PM IST
अहिल्यानगर - शहरातील मुकुंदनगर परिसरात कर्तव्य बजावत असताना अहिल्यानगर महानगरपालिकेच्या विद्युत विभागातील कंत्राटी कर्मचारी धीरज परदेशी यांच्यावर झालेला जमावाचा जीवघेणा हल्ला अखेर त्यांच्या मृत्यूचे कारण ठरला. शुक्रवारी सायंकाळी 10 ते 15 जणांच्या जमावाने केलेल्या बेदम मारहाणीत गंभीर जखमी झालेल्या परदेशी यांची गेल्या तीन दिवसांपासून मृत्यूशी झुंज सुरू होती. मात्र, आज दुपारी उपचारादरम्यान त्यांचा मृत्यू झाला. या घटनेने अहिल्यानगर शहर हादरले असून, संतापाची तीव्र लाट उसळली आहे.
मुकुंदनगर परिसरात विद्युत पोलचे काम सुरू असताना ही धक्कादायक घटना घडली. कर्तव्य बजावत असलेल्या धीरज परदेशी यांच्यावर अचानक जमावाने हल्ला चढवला. लाथाबुक्क्यांसह विविध साधनांनी त्यांना जबर मारहाण करण्यात आली. या हल्ल्यात त्यांच्या डोक्यासह शरीराच्या विविध भागांवर गंभीर दुखापत झाली. हल्ल्यानंतर आरोपी घटनास्थळावरून पसार झाले. गंभीर अवस्थेत परदेशी यांना तातडीने खासगी रुग्णालयात दाखल करण्यात आले. डॉक्टरांनी शर्थीचे प्रयत्न करूनही अखेर त्यांचा जीव वाचवण्यात यश आले नाही.
हल्ल्यामागचे कारण अद्याप स्पष्ट नाही - धीरज परदेशी यांच्यावर एवढा अमानुष हल्ला नेमका कोणत्या कारणातून करण्यात आला, याचा उलगडा अद्याप झालेला नाही. विद्युत पोलचे काम सुरू असतानाच हा हल्ला झाल्याने कामावरून वाद झाला होता का, यासह अन्य शक्यतांचा पोलीस तपास करत आहेत. हल्ल्यात सहभागी असलेल्या प्रत्येकाची भूमिका तपासली जात आहे.
चार संशयित आरोपी पोलिसांच्या ताब्यात - घटनेनंतर भिंगार कॅम्प पोलिसांनी तपासाची चक्रे वेगाने फिरवत कारवाई सुरू केली. पोलिसांनी काल रात्री युनूस शेख, मेहराज सय्यद, सिराज सय्यद आणि मुस्तकीम सय्यद या चार आरोपींना अटक केली आहे. या प्रकरणातील इतर आरोपींचा शोध सुरू असून, हल्ल्यात सहभागी असलेल्या सर्वांवर कठोर कारवाई करण्याच्या दिशेने पोलिसांचा तपास सुरू आहे.
पालकमंत्री विखे, आमदार जगतापांसह लोकप्रतिनिधी रुग्णालयात - धीरज परदेशी यांच्या मृत्यूची माहिती मिळताच पालकमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील, आमदार संग्राम जगताप, विधानपरिषदेचे सभापती राम शिंदे आणि आमदार मोनिका राजळे यांनी रुग्णालयात भेट देऊन परदेशी यांच्या कुटुंबीयांची विचारपूस केली. दोषींवर कठोरात कठोर कारवाई करण्याची मागणी यावेळी करण्यात आली.गेल्या दोन-तीन दिवसांपासून आमदार संग्राम जगताप हे परदेशी यांच्या प्रकृतीची माहिती घेत होते. तसेच आरोपींना तातडीने अटक करून कठोर कारवाई करण्याची मागणी त्यांनी केली होती. रुग्णालयातही त्यांनी उपस्थित राहून कुटुंबीयांना धीर दिला.
जिथे मारहाण झाली, तिथेच अंत्यविधी करा; पत्नीची मागणी - धीरज परदेशी यांच्या पत्नीने अत्यंत संतप्त मागणी केली आहे. माझ्या पतीला ज्या ठिकाणी मारहाण करण्यात आली, त्याच ठिकाणी त्यांचा अंत्यविधी करण्यात यावा, अशी मागणी त्यांनी केली आहे. या मागणीमुळे घटनेचे गांभीर्य आणखी वाढले असून, प्रशासनासमोर मोठे आव्हान उभे राहिले आहे.
शहरात तणाव; हिंदुत्ववादी संघटनांचा बंदचा इशारा - परदेशी यांच्या मृत्यूची बातमी पसरताच शहरातील वातावरण तापले आहे. विविध हिंदुत्ववादी संघटनांनी या घटनेचा तीव्र निषेध करत बंदचा इशारा दिला आहे. बंदच्या घोषणेदरम्यान हिंदुत्ववादी कार्यकर्ते आणि पोलिसांमध्ये बाचाबाची झाल्याचीही माहिती आहे. त्यामुळे मुकुंदनगरसह शहरातील संवेदनशील भागात पोलिसांचा बंदोबस्त वाढविण्यात आला आहे.
हल्लेखोरांवर कठोर कारवाईची मागणी; शहराचा संताप अनावर - कर्तव्य बजावणाऱ्या महानगरपालिकेच्या कर्मचाऱ्यावर जमावाकडून झालेल्या हल्ल्याचा शेवट त्याच्या मृत्यूत झाल्याने नागरिकांमध्ये तीव्र संताप आहे. या प्रकरणातील एकही आरोपी सुटता कामा नये, हल्ल्याचे नेमके कारण समोर आणावे आणि दोषींवर कठोरात कठोर कारवाई करावी, अशी मागणी जोर धरत आहे. आता पोलिसांच्या तपासाकडे संपूर्ण शहराचे लक्ष लागले आहे.
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