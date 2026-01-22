अहिल्यानगर महानगरपालिकेत 'महिलाराज'; महापौरपदासाठी शारदा ढवण, दिपाली बारस्कर यांच्यासह 'ही' नावं चर्चेत
अहिल्यानगर महानगरपालिकेचं महापौर पद हे ओबीसी महिलासाठी राखीव ठेवण्यात आलं. त्यामुळं येथे महिलाराज येणार हे निश्चित झालं आहे.
Published : January 22, 2026 at 7:30 PM IST
अहिल्यानगर - अखेर नगरकरांची उत्सुकता संपली असून, मुंबईसह राज्यातील २९ महापालिकांच्या महापौर पदासाठी आरक्षण सोडतीचा थरार पार पडला. अहिल्यानगर महापालिकेचे महापौर पद ओबीसी (महिला) प्रवर्गासाठी राखीव असल्याचे जाहीर झाले.
अहिल्यानगरमध्ये महायुतीची सत्ता - नगरविकास राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रालयात सकाळी ११ वाजता ही सोडत काढण्यात आली. गेल्या अनेक दिवसांपासून अहिल्यानगरचं महापौर पद कोणत्या प्रवर्गासाठी राखीव राहणार, याकडं संपूर्ण शहराचं लक्ष लागलं होतं. अखेर या प्रश्नावरचा पडदा हटला असून, आता थेट महापौर पदाच्या नावावर चर्चा, लॉबिंग आणि राजकीय हालचालींना वेग आला आहे. अहिल्यानगर महापालिकेत एकूण ६८ नगरसेवक असून, नुकत्याच झालेल्या निवडणुकीत राष्ट्रवादीला २७ जागा, तर भाजपाला २५ जागा मिळाल्या आहेत. भाजपा-राष्ट्रवादी महायुतीनं तब्बल ५२ जागांवर दणदणीत विजय मिळवत स्पष्ट बहुमत सिद्ध केलं आहे. त्यामुळं महापौरपद महायुतीकडं जाणार हे जवळपास निश्चित झालं आहे.
भाजपाकडून 'ही' नावं चर्चेत -
शारदा ढवण, पुष्पा बोरुडे, आशा कातोरे.
राष्ट्रवादीकडून 'ही' नावं चर्चेत -
सुजाता पडोळे, दिपाली बारस्कर, वर्षा काकडे, अश्विनी लोंढे, सुनिता फुलसौंदर, आशा डागवाले.
महापौर कोण? भाजपा की राष्ट्रवादी? - खरी चुरस आता सुरू झाली आहे. ओबीसी (महिला) आरक्षणामुळे युतीतील आठ इच्छुकांची नावं चर्चेत आली आहेत. भाजपाकडून शारदा ढवण, पुष्पा बोरुडे, आशा कातोरे, तर राष्ट्रवादीकडून सुजाता पडोळे, दिपाली बारस्कर, वर्षा काकडे, अश्विनी लोंढे, सुनिता फुलसौंदर, आशा डागवाले यापैकी कोणाच्या गळ्यात महापौरपदाची माळ पडणार, यावर आता राजकीय हालचालींना प्रचंड वेग आला आहे. महापौर निवड, सत्तास्थापना, शपथविधीची तारीख याबाबत शहरात उत्सुकता शिगेला पोहोचली असून, अहिल्यानगरच्या राजकारणात येत्या काही तासांत मोठा निर्णय होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. महापौर कोण? भाजपा की राष्ट्रवादी? अहिल्यानगरच्या राजकारणाचा फैसला लवकरच होणार आहे.
