अहिल्यानगर महानगरपालिकेत महापौरपद राष्ट्रवादीकडं, भाजपाचा उपमहापौर; ज्योती गाडे अन् धनंजय जाधवांची नावं जाहीर

अहिल्यानगर महानगरपालिकेत भाजपा-राष्ट्रवादी युतीकडून महापौर आणि उपमहापौर पदांसाठी उमेदवारांची घोषणा करण्यात आली आहे. यात राष्ट्रवादीच्या ज्योती गाडे आणि भाजपाच्या धनंजय जाधवांची नावे जाहीर केली आहेत.

AHILYANAGAR MAYOR ELECTION
ज्योती गाडे आणि धनंजय जाधव (ETV Bharat Reporter)
By ETV Bharat Marathi Team

Published : February 3, 2026 at 2:43 PM IST

2 Min Read
अहिल्यानगर : राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या फुटीनंतर अस्तित्व आणि वर्चस्व टिकवण्यासाठी दिवंगत नेते अजित पवार यांनी अनेक प्रयत्न केले. जिल्हा परिषद असो वा नगरपालिका-महानगरपालिका प्रत्येक निवडणूक जिंकणं ही त्यांच्यासाठी राजकीय गरज बनली होती. बारामतीमध्ये ते जिल्हा परिषद निवडणुकीसाठी प्रचार सभेला जात होते, त्यावेळी त्यांचं अपघाती निधन झालं. अखेरच्या क्षणापर्यंत अजित पवार निवडणूक जिंकण्यासाठी प्रयत्न करत होते. ही बाब त्यांच्या संघर्षाची साक्ष देणारी आहे. विरोधकांशी थेट लढत आणि त्याचवेळी महायुतीतील घटक पक्षांशी स्पर्धा असा दुहेरी संघर्ष अजित पवार यांना करावा लागला. दरम्यान, अहिल्यानगर महानगरपालिकेच्या महापौरपदी राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या ज्योती गाडी यांची निवड झाली आहे. तर उपमहापौरपदी भाजपाच्या धनंजय जाधव यांची निवड झाली आहे.

अहिल्यानगर महानगरपालिकेत राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या सर्वाधिक जागा : महानगरपालिका निवडणुकांमध्ये राष्ट्रवादी काँग्रेसला फारसं यश मिळालं नाही. अहिल्यानगर महानगरपालिका निवडणुकीत राष्ट्रवादी काँग्रेसनं सर्वाधिक जागा जिंकल्या. इतर ठिकाणी राष्ट्रवादी काँग्रेसला अधिक जागा जिंकण्यात यश आलं नाही. अहिल्यानगर महानगरपालिकेत राष्ट्रवादी काँग्रेसनं 27 तर भाजपानं 25 जागांवर विजय मिळवला. मात्र भाजपा-राष्ट्रवादी काँग्रेस युती असल्यामुळं महापौरपद नेमकं कोणाकडं जाणार याबाबत कमालीची उत्सुकता होती. जास्त जागा असूनही राष्ट्रवादीचाच महापौर होईल, असं ठामपणे सांगता येत नव्हतं.

महापौर-उपमहापौर पदाची बिनविरोध निवड : सोमवारी भाजपा-राष्ट्रवादी काँग्रेस युतीमधील नेत्यांची निर्णायक बैठक पार पडली. पालकमंत्री राधाकृष्ण विखे, आमदार संग्राम जगताप आणि माजी खासदार डॉ. सुजय विखे यांच्या उपस्थितीत झालेल्या बैठकीत महापौरपद राष्ट्रवादी काँग्रेसला आणि उपमहापौरपद भाजपाला देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्यामुळं अहिल्यानगर महानगरपालिकेच्या महापौरपदी राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या ज्योती गाडे यांची तर उपमहापौरपदी भाजपाच्या धनंजय जाधव यांची बिनविरोध निवड करण्यात आली.

ज्योती गाडे दिवंगत आमदार शिवाजीराव कर्डिले यांच्या कन्या : महानगरपालिकेचं महापौरपद ओबीसी महिला प्रवर्गासाठी राखीव होतं. ज्योती गाडे या खुल्या जागेवरून निवडून आल्या असल्या तरी त्यांच्याकडं ओबीसी प्रवर्गाचा वैध दाखला आहे. पहिली अडीच वर्षे महापौरपद राष्ट्रवादी काँग्रेसकडं राहणार असून या कालावधीतही सव्वा-सव्वा वर्षे प्रत्येकी दोघांना संधी मिळणार आहे. ज्योती गाडे या भाजपाचे दिवंगत आमदार शिवाजीराव कर्डिले यांच्या कन्या असून आमदार संग्राम जगताप यांच्या मेहुणी आहेत. तर धनंजय जाधव हे माजी उपनगराध्यक्ष कृष्ण जाधव यांचे चिरंजीव असून विखे गटाचे कट्टर समर्थक मानले जातात.

अजित पवार, शिवाजीराव कर्डिले यश पाहण्यासाठी हयात नाहीत : मंगळवारी झालेल्या या निर्णयाला भावनिक किनारही आहे. राज्यात राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाला मिळालेलं हे एकमेव महापौरपद पाहण्यासाठी अजित पवार आज हयात नाहीत. त्याचप्रमाणं संघर्षातून राजकारणात उभे राहिलेले दिवंगत आमदार शिवाजीराव कर्डिले यांची लेक आज थेट महापौरपदी विराजमान होत असली, तरी ते यश पाहण्यासाठी कर्डिलेही हयात नाहीत. राजकीय संघर्षातून उभे राहिलेल्या दोन नेत्यांचं स्वप्न पूर्ण झालं. पण त्या क्षणाचे साक्षीदार होण्यासाठी दोघंही नाहीत. अहिल्यानगरच्या राजकारणात हा क्षण सत्तेपेक्षा अधिक भावनांचा, आठवणींचा आणि इतिहासाचा ठरला आहे.

बिनविरोध निवडीची अधिकृत घोषणा 6 फेब्रुवारीला करणार : अहिल्यानगर महानगरपालिकेत महापौर पदासाठी राष्ट्रवादी काँग्रेसतर्फे ज्योती गाडे यांचा एकमेव उमेदवारी अर्ज दाखल झाला. तर उपमहापौर पदासाठी भाजपाकडून धनंजय जाधव यांचा एकमेव अर्ज दाखल करण्यात आला. सोमवारी उमेदवारी अर्ज दाखल करण्याचा शेवटचा दिवस होता. सायंकाळी साडेसहा वाजेपर्यंत इतर कोणत्याही पक्षाकडून किंवा अपक्ष उमेदवाराकडून अर्ज दाखल न झाल्याने दोन्ही पदांसाठी प्रत्येकी एकच अर्ज राहिला. त्यामुळं ज्योती गाडे आणि धनंजय जाधव यांची बिनविरोध निवड निश्चित झाली. या बिनविरोध निवडीची अधिकृत घोषणा 6 फेब्रुवारीला होणार आहे.

