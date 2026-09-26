अहिल्यानगरच्या मातोश्री वृद्धाश्रमात पहाटे रक्तरंजित थैमान; दोघांचा मृत्यू, सहा जखमी
आज शनिवारी पहाटे सुमारे 6 वाजता राजू घुले याने प्रथम वृद्धाश्रमाच्या प्रवेशद्वाराजवळील सुरक्षारक्षकावर हल्ला केला.
Published : September 26, 2026 at 5:51 PM IST
अहिल्यानगर : अहिल्यानगर-मनमाड रस्त्यावरील मातोश्री वृद्धाश्रमात आज शनिवारी (26 सप्टेंबर) पहाटेच्या सुमारास रक्तरंजित हल्ल्याची घटना घडली. वृद्धाश्रमातीलच राजू घुले (रा. कुंभारी गावठाण, कोपरगाव) याने सुरक्षारक्षकासह काही रहिवाशांवर हल्ला केल्याची प्राथमिक माहिती आहे. या हल्ल्यात दोघांचा मृत्यू झाला असून, 6 जण गंभीर जखमी झाले आहेत. जखमींपैकी एका व्यक्तीची प्रकृती अत्यंत गंभीर असल्याचं सांगण्यात येत आहे.
या घटनेत महाकालेश्वर बाबासाहेब हेणे (वय 54) आणि दत्तात्रेय शंकर हारके (वय 80) यांचा मृत्यू झाला. तर गणेश छबू घोडके (वय 60), बाळासाहेब अंबादास घाडगे (वय 78), गोरख हरिभाऊ फुंदे (वय 74), साहेबराव दगडू भवर (वय 58), लिंबराज दामोदर फिस्के (वय 80) आणि संतोष भिमराज पिरंगळ (वय 60) हे जखमी झाले आहेत. जखमींना उपचारासाठी रुग्णालयात दाखल करण्यात आलं आहे.
सुरक्षारक्षकावर प्रथम हल्ला
प्राथमिक माहितीनुसार, आज शनिवारी पहाटे सुमारे 6 वाजता राजू घुले याने प्रथम वृद्धाश्रमाच्या प्रवेशद्वाराजवळील सुरक्षारक्षकावर हल्ला केला. या हल्ल्यात सुरक्षारक्षकाचा मृत्यू झाला. त्यानंतर घुले वृद्धाश्रमाच्या आत गेला आणि आणखी एका व्यक्तीवर हल्ला केला. या हल्ल्यातही संबंधित व्यक्तीचा मृत्यू झाला.
त्यानंतर घुलेनं वृद्धाश्रमातील इतर सदस्यांवर हल्ला केल्याची माहिती आहे. अचानक झालेल्या या हल्ल्यामुळे वृद्धाश्रमात एकच गोंधळ उडाला. जीव वाचवण्यासाठी काही वृद्धांनी वृद्धाश्रमासमोरील पेट्रोलपंपाकडे धाव घेतली. तेथून पोलिसांशी संपर्क साधण्यात आला. घटनेची माहिती मिळताच पोलिसांनी घटनास्थळी धाव घेतली.
सुरुवातीला दरोड्याचा संशय
सुरुवातीला वृद्धाश्रमात दरोडा पडल्याचा संशय व्यक्त करण्यात आला. मात्र, वृद्धांनी सांगितलेला घटनाक्रम आणि वृद्धाश्रमातील सीसीटीव्ही फुटेजची पाहणी केल्यानंतर वृद्धाश्रमातील एका व्यक्तीनेच इतरांवर हल्ला केल्याचे स्पष्ट झाले. घटनेनंतर फॉरेन्सिक पथकही घटनास्थळी दाखल झाले. घटनास्थळावरील पुरावे तसेच सीसीटीव्ही फुटेजची तपासणी करण्यात येत आहे.
हल्लेखोर पोलिसांच्या ताब्यात
वृद्धाश्रमातील एका रहिवाशानं इतरांवर हल्ला केल्याचे सीसीटीव्ही फुटेजमध्ये आढळून आलं आहे. पोलिसांनी राजू घुले याला ताब्यात घेतलं असून, त्याच्याकडून घटनेबाबत माहिती घेतली जात आहे.
घटनेची माहिती मिळताच वृद्धाश्रमाचे अध्यक्ष विक्रम राठोड आणि संचालक छाजेड यांनी घटनास्थळी धाव घेतली. त्यांनी जखमींना उपचारासाठी रुग्णालयात दाखल करण्याची व्यवस्था केली तसेच इतर रहिवाशांना धीर दिला. या प्रकरणाचा पुढील तपास एमआयडीसी पोलिस ठाण्याचे सहाय्यक पोलिस निरीक्षक हेमंत थोरात करत आहेत.
हल्ल्यामागचे कारण अद्याप अस्पष्ट
या रक्तरंजित हल्ल्यामागचे नेमके कारण अद्याप स्पष्ट झालेलं नाही. पोलिसांकडून सीसीटीव्ही फुटेज, घटनाक्रम आणि संबंधित व्यक्तींची माहिती तपासली जात आहे. हल्ला नेमक्या कोणत्या कारणातून झाला, याचा शोध घेतला जात आहे, अशी माहिती पोलीस उपअधीक्षक शिरीष वमणे यांनी दिली.
वृद्धाश्रमात 30 जणांची संख्या
मातोश्री वृद्धाश्रमात एकूण 30 जण राहत होते. यामध्ये 17 पुरुष आणि 13 महिलांचा समावेश आहे. हल्ल्यात दोन पुरुषांचा मृत्यू झाला असून, सहा जण जखमी झाले आहेत. जखमींवर जिल्हा रुग्णालयात उपचार सुरू आहेत. महत्त्वाचे म्हणजे, हल्लेखोरानं वृद्धाश्रमातील कोणत्याही महिलेवर हल्ला केला नसल्याची माहिती पोलिसांकडून देण्यात आली आहे. या घटनेमुळे अहिल्यानगर जिल्ह्यात खळबळ उडाली असून, वृद्धाश्रमातील सुरक्षाव्यवस्थेबाबतही प्रश्न उपस्थित झाले आहेत. पोलिसांच्या तपासातून हल्ल्याचं नेमकं कारण आणि घटनेचा संपूर्ण घटनाक्रम समोर येणार आहे.