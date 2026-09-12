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बायको नांदत नाही म्हणून हायहोल्टेज वीजवाहक तारांच्या खांबावर चढला तरुण; आख्ख्या शहराची वीज गायब!

पत्नी नांदत नसल्याच्या रागातून अहिल्यानगरच्या शेवगावमधील सुनील बर्डे हा तरुण थेट हायव्होल्टेज वीजवाहक खांबावर चढल्यामुळे शहरात एकच खळबळ उडाली.

Ahilyanagar Man Climbs High-Voltage Electric Pole
बायको नांदत नाही म्हणून वीजवाहक तारांच्या खांबावर चढला तरुण (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : September 12, 2026 at 7:55 PM IST

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अहिल्यानगर : शेवगाव शहरात शनिवारी सकाळी एका विचित्र घटनेमुळे एकच खळबळ उडाली. मिरी रोड परिसरातील इंदिरानगर येथे पत्नी नांदायला येत नसल्याच्या कारणावरून एका तरुणानं थेट हायव्होल्टेज वीजवाहक तारांच्या खांबावर चढून गोंधळ घातला. या प्रकारामुळे काही काळ शेवगाव शहरातील मोठ्या भागाचा वीजपुरवठा ठप्प झाला होता.

बायको नांदत नाही म्हणून वीजवाहक तारांच्या खांबावर चढला तरुण (ETV Bharat)

पत्नी नांदायला येत नसल्याच्या कारणावरून कृत्य

सुनील रामदास बर्डे (वय 25, रा. रमजान चिंचोली, ता. कर्जत) हा तरुण शनिवारी सकाळी 11 ते 11.30 वाजण्याच्या सुमारास इंदिरानगर परिसरातील हायव्होल्टेज वीजवाहक तारांच्या खांबावर चढला. पत्नी नांदायला येत नसल्याच्या कारणावरून त्यानं हा प्रकार केल्याचं सांगण्यात येत आहे. हा तरुण खांबावर चढल्याची माहिती परिसरात पसरताच घटनास्थळी नागरिकांची मोठी गर्दी झाली होती.

शहरातील मोठ्या भागातील वीजपुरवठा काही काळ ठप्प

सुरक्षेच्या कारणास्तव वीजपुरवठा खंडित करण्यात आल्यानं शेवगाव शहरातील मोठ्या भागातील वीजपुरवठा काही काळ ठप्प झाला होता. यावेळी परिसरातील नगरसेवक, समाजसेवक, नागरिक आणि अबालवृद्ध मोठ्या संख्येनं घटनास्थळी जमा होऊन खांबावर चढलेल्या तरुणाची समजूत काढण्याचा प्रयत्न करत होते.

शेवगाव पोलिसांच्या हवाली तरुण

त्यानंतर परिसरातील नागरिकांनी सुनील बर्डे याला खाली उतरवून ताब्यात घेतलं आणि शेवगाव पोलिसांच्या हवाली केलं. याप्रकरणी त्याच्याविरुद्ध विविध कलमांन्वये गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. शेवगाव पोलीस ठाण्याचे पोलीस निरीक्षक मोहन बोरसे यांच्या मार्गदर्शनाखाली पोलीस हेड कॉन्स्टेबल आजिनाथ खेडकर हे पुढील तपास करत आहेत.

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AHILYANAGAR MAN ON ELECTRIC POLE
MAN CLIMBS ELECTRIC POLE
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MAN ON ELECTRIC POLE AHILYANAGAR

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