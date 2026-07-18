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अहिल्यानगरमध्ये एलसीबीची धडक कारवाई; ४८ किलो चंदनाच्या लाकडांसह दोघे गजाआड

अहिल्यानगरमध्ये स्थानिक गुन्हे शाखेनं सोनई पोलीस ठाण्याच्या हद्दीत छापा टाकून 1.45 लाख रुपये किमतीचे 48.495 किलो बेकायदेशीर चंदन जप्त करत दोघांना अटक केली.

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अहिल्यानगरमध्ये एलसीबीची धडक कारवाई (ETV Bharat Reporter)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : July 18, 2026 at 2:37 PM IST

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अहिल्यानगर : अहिल्यानगर जिल्ह्यात अवैध चंदनाची वाहतूक व विक्री करणाऱ्यांविरुद्ध स्थानिक गुन्हे शाखेने मोठी कारवाई करत दोन आरोपींना अटक केली आहे. अटक केलेल्या आरोपींच्या ताब्यातून 48.495 किलो वजनाची चंदनाची लाकडं जप्त केली आहेत. जप्त केलेल्या मुद्देमालाची किंमत 1 लाख 45 हजार 645 रुपये इतकी आहे. या प्रकरणातील आणखी चार आरोपी फरार असून त्यांचा शोध सुरू आहे.

गुप्त माहितीच्या आधारे पोलिसांनी केली कारवाई : पोलीस अधीक्षक मुम्मका सुदर्शन यांनी जिल्ह्यातील अवैध चंदन वाहतूक व विक्री रोखण्यासाठी स्थानिक गुन्हे शाखेचे पोलीस निरीक्षक संतोष मुटकुळे यांना विशेष कारवाईचे आदेश दिले होते. त्यानुसार, पोलीस उपनिरीक्षक अनंत सालगुडे यांच्यासह स्थानिक गुन्हे शाखेच्या पथकानं दि. 16 जुलैला सोनई पोलीस ठाण्याच्या हद्दीत गस्त घालत माहिती संकलन सुरू केलं होतं. यावेळी आकाश हॉटेलच्या पाठीमागील परिसरात बाळासाहेब हरीभाऊ गायकवाड (वय 52 रा. चांदा, ता. नेवासा) हा विक्रीस बंदी असलेले चंदनाचे लाकूड साठवून ठेवत असल्याची गोपनीय माहिती पोलिसांना मिळाली. त्यानुसार पथकानं छापा टाकून गायकवाडला ताब्यात घेतलं. चौकशीदरम्यान त्यानं चालक शरद दत्तात्रय म्हेत्रे (रा. चांदा, ता. नेवासा) याच्यासह रामा शंकर वाघमोडे (रा. शेवगाव), सुरेश शिंदे (रा. येवला, जि. नाशिक) राजेंद्र पवार (रा. धामोरी, ता. कोपरगाव) आणि रियाज भाई (रा. बुरहानपूर, मध्यप्रदेश) यांच्या माध्यमातून चंदनाची लाकडं खरेदी करून विक्रीसाठी ठेवली असल्याची माहिती दिली.

फरार आरोपींचा तपास सुरू : पोलिसांनी पुढील तपासात शरद दत्तात्रय म्हेत्रे यालाही अटक केली. आरोपींच्या ताब्यातून तसंच घराची झडती घेताना 48.495 किलो वजनाची चंदनाची लाकडे जप्त करण्यात आली. या लाकडांची किंमत 1 लाख 45 हजार 645 रुपये असल्याचे पोलिसांनी सांगितले. या प्रकरणी स्थानिक गुन्हे शाखेचे पोलीस अंमलदार बाळासाहेब अशोक गुंजाळ यांच्या फिर्यादीवरून सोनई पोलीस ठाण्यात गुन्हा क्रमांक 322/2026 दाखल करण्यात आला आहे. भारतीय न्याय संहिता 2023 मधील कलम 303(2), 3(5), भारतीय वन कायदा 1927 चे कलम 42 तसंच महाराष्ट्र वन अधिनियम कलम 33 कलमानुसार गुन्हा नोंदवला असून पुढील तपास सोनई पोलीस करीत आहेत. या कारवाईत स्थानिक गुन्हे शाखेच्या अधिकारी व कर्मचाऱ्यांनी सहभाग घेतला असून फरार आरोपींचा शोध सुरू आहे, अशी माहिती पोलिसांनी दिली.

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TAGGED:

SANDALWOOD SMUGGLER ARRESTED
AHILYANAGAR LCB
अहिल्यानगरमध्ये चंदनाची तस्करी
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