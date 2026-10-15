अहिल्यानगर क्राईमचा अड्डा! युवकावर कोयत्याने हल्ला; मनगटापासून हात तोडला
चहाच्या स्टॉलवर युवकावर कोयत्याने हल्ला केल्याची धक्कादायक घटना जामखेड- नगर रस्त्यावर घडली.
Published : October 15, 2026 at 6:49 PM IST
अहिल्यानगर - जामखेड -नगर रस्त्यावरील पुढारी वड परिसरातील चहाच्या दुकानात बसलेल्या एका युवकावर तीन अज्ञात हल्लेखोरांनी कोयत्याने हल्ला केल्याची धक्कादायक घटना बुधवारी घडली. या हल्ल्यात राहुल अंधारे (वय 34) या युवकाचा हात मनगटापासून वेगळा झाल्याने परिसरात एकच खळबळ उडाली आहे. हल्ला केल्यानंतर तिन्ही हल्लेखोर मोटारसायकलवरून घटनास्थळावरून पसार झाले. या घटनेमुळे परिसरात भीतीचे वातावरण निर्माण झाले असून, पोलिसांनी आरोपींचा शोध सुरू केला आहे.
मित्रासोबत गप्पा मारत असताना हल्ला - मिळालेल्या माहितीनुसार, राहुल अंधारे हे नेहमीप्रमाणे जामखेड- नगर रस्त्यावरील पुढारी वड येथील चहाच्या हॉटेलमध्ये चहा पिण्यासाठी गेले होते. बुधवारी सायंकाळी ते हॉटेलमध्ये चहा घेत मित्रासोबत गप्पा मारत बसले होते. त्याचवेळी तीन अज्ञात युवक तेथे आले. त्यांनी अचानक राहुल यांच्यावर हल्ला करण्याचा प्रयत्न केला.
हल्लेखोरांनी सोबत आणलेल्या कोयत्याने राहुल यांच्या हातावर जोरदार वार केला. हा वार इतका गंभीर होता की, त्यांच्या हाताचा मनगटापासूनचा भाग वेगळा झाला. अचानक घडलेल्या या प्रकारामुळे हॉटेल परिसरात एकच गोंधळ उडाला. हल्ल्यानंतर तिन्ही आरोपी मोटारसायकलवरून तेथून पसार झाले.
तातडीने रुग्णालयात केले दाखल - हल्ल्यात गंभीर जखमी झालेल्या राहुल अंधारे यांना उपस्थित नागरिकांनी तातडीने मदत केली. त्यांचा तुटलेला हात एका कागदी पिशवीत घेऊन त्यांना उपचारासाठी खासगी रुग्णालयात दाखल करण्यात आले. या घटनेनंतर परिसरातील नागरिकांमध्ये भीतीचे वातावरण पसरले.
हॉटेल चालकाकडून पोलिसांना माहिती - घटनेची माहिती मिळताच हॉटेल चालक बंडू ढवळे यांनी तातडीने पोलीस निरीक्षक दशरथ चौधरी यांना याबाबत कळविले. त्यानंतर पोलिसांनी घटनास्थळी भेट देऊन पाहणी केली. हल्लेखोरांचा शोध घेण्यासाठी पोलिसांनी तपासाची चक्रे वेगाने फिरवली आहेत.
घटनास्थळी तसेच परिसरातील सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यांचे फुटेज तपासून हल्लेखोरांची ओळख पटविण्याचा प्रयत्न सुरू असल्याची माहिती पोलिसांनी दिली.
हल्ल्यामागील कारण अस्पष्ट - राहुल अंधारे यांच्यावर झालेल्या या जीवघेण्या हल्ल्यामागील नेमके कारण अद्याप स्पष्ट झालेले नाही. हल्लेखोरांची ओळख पटविणे, हल्ल्यामागील कारण शोधणे आणि आरोपींना ताब्यात घेणे, या दृष्टीने पोलिसांकडून तपास सुरू आहे.
वर्दळीच्या रस्त्यावरील चहाच्या दुकानात सायंकाळच्या वेळी घडलेल्या या घटनेमुळे नागरिकांमध्ये चिंतेचे वातावरण निर्माण झाले आहे. भरवस्तीत अशा प्रकारे कोयत्याने हल्ला झाल्याने शहरातील कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न पुन्हा चर्चेत आला आहे. पोलिसांच्या तपासातून या घटनेमागील नेमके कारण आणि हल्लेखोरांची माहिती समोर येण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.