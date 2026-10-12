ऐतिहासिक 'हरेगाव मळा' पुन्हा पेटला! जमिनी सौरऊर्जा अन् संरक्षण प्रकल्पांना देण्याच्या हालचाली; शेतकरी मैदानात
हरेगाव मळ्यातील सुमारे 4 हजार 200 एकर जमीन विविध प्रकल्पांसाठी 49 वर्षांच्या भाडेपट्ट्याने देण्याचा निर्णय चर्चेत आहे. यात तीन प्रकल्पांचा समावेश असल्याचं सांगितलं जात आहे.
Published : October 12, 2026 at 4:44 PM IST
अहिल्यानगर : श्रीरामपूर तालुक्यातील हरेगाव मळ्यातील शेती महामंडळाच्या जमिनींचा प्रश्न पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला आहे. अनेक पिढ्यांपासून हक्काच्या जमिनी मिळविण्यासाठी संघर्ष करणाऱ्या अकारी पडीत शेतकऱ्यांना अद्याप जमिनींचा प्रत्यक्ष ताबा मिळालेला नाही. दुसरीकडे, याच जमिनी औद्योगिक, सौरऊर्जा आणि संरक्षणविषयक प्रकल्पांसाठी 49 वर्षांच्या भाडेपट्ट्यानं देण्याच्या हालचाली सुरू असल्यानं शेतकऱ्यांमध्ये संताप व्यक्त होत आहे. ‘आधी आमच्या हक्काच्या जमिनी परत द्या, त्यानंतरच अन्य प्रकल्पांचा विचार करा,’ अशी ठाम भूमिका शेतकऱ्यांनी घेतली आहे.
हरेगाव मळ्यातील जमिनींच्या वादाला ऐतिहासिक पार्श्वभूमी आहे. ब्रिटिश सरकारच्या काळात शेतकऱ्यांच्या सुमारे 7 हजार 726 हेक्टर जमिनी ताब्यात घेण्यात आल्या होत्या. या जमिनी बेलापूर कंपनी लिमिटेडला भाडेपट्ट्यानं देण्यात आल्या. त्यानंतर महाराष्ट्र शेतजमीन धारणेची कमाल मर्यादा अधिनियम, 1961 लागू झाल्यानंतर कंपनीकडील एकूण 7 हजार 377 एकर 12 गुंठे जमिनींपैकी 6 हजार 425 एकर 17 गुंठे जमीन अतिरिक्त ठरविण्यात आली. ही जमीन पुढे राज्य सरकारनं महाराष्ट्र शेती महामंडळाकडे वर्ग केली.
या जमिनी मूळ मालकांना परत मिळाव्यात, यासाठी खंडकरी आणि अकारीपडीत शेतकऱ्यांनी अनेक दशकांपासून संघर्ष केला आहे. आंदोलनं, मोर्चे, उपोषणं आणि न्यायालयीन लढ्यांच्या माध्यमातून त्यांनी आपल्या मागण्यांसाठी सातत्यानं पाठपुरावा केला. मात्र, आजही अनेक शेतकरी आपल्या पूर्वजांच्या जमिनींच्या प्रत्यक्ष ताब्यापासून वंचित असल्याचं सांगण्यात येतं.
दरम्यान, सरकारनं जमिनी परत करण्याच्या दृष्टीने निर्णय घेतला असून, त्यासाठी कायद्यात आवश्यक दुरुस्ती करण्याची प्रक्रिया सुरू झाल्याचंही सांगितलं जात आहे. त्यामुळे जमिनींच्या प्रत्यक्ष हस्तांतरणाकडे शेतकऱ्यांचं लक्ष लागलं आहे.
प्रकल्पांसाठी 4,200 एकर जमीन भाडेपट्ट्याने देण्याची चर्चा :
हरेगाव मळ्यातील शेतकरी शरद आसने आणि ब्राह्मणगाव वेताळ येथील शेतकरी बाबासाहेब वेताळ यांच्या माहितीनुसार, त्यांच्या पूर्वजांच्या नावावर असलेली सुमारे 40 एकर शेतजमीन ब्रिटिशकालीन अधिग्रहणाशी संबंधित आहे. या प्रकरणात उच्च न्यायालयानं संबंधित जमीन आठ आठवड्यांच्या आत कायदेशीर लाभार्थ्यांना देण्याचे निर्देश दिले होते, असा त्यांचा दावा आहे. मात्र, न्यायालयाच्या आदेशानंतरही गेल्या अडीच ते तीन वर्षांत जमिनीचा प्रत्यक्ष ताबा देण्याबाबत अपेक्षित कार्यवाही झालेली नसल्याचा आरोप शेतकऱ्यांनी केला आहे.
शासनाकडून निर्णयाच्या अंमलबजावणीत विलंब होत असल्यानं शेतकऱ्यांमध्ये नाराजी आहे. मूळ मालकांना जमिनी परत देण्याचा प्रश्न प्रलंबित असताना दुसरीकडे औद्योगिक प्रकल्पांसाठी जमीनवाटपाची प्रक्रिया पुढे जात असल्यानं शेतकऱ्यांनी शासनाच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे.
तीन प्रकल्पांसाठी या जमिनीचा समावेश :
हरेगाव मळ्यातील सुमारे 4 हजार 200 एकर जमीन विविध प्रकल्पांसाठी 49 वर्षांच्या भाडेपट्ट्याने देण्याचा निर्णय चर्चेत आहे. यात तीन प्रमुख प्रकल्पांचा समावेश असल्याचं सांगितलं जात आहे.
निंबे ग्रुपला दारूगोळा निर्मिती प्रकल्पासाठी सुमारे 1 हजार 500 एकर जमीन देण्यात आल्याचं सांगितलं जातं. या प्रकल्पाचे भूमिपूजन मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्या हस्ते झालं आहे.
तसेच, मुंबईस्थित विश्वराज रिन्यूएबल्स प्रायव्हेट लिमिटेड या कंपनीला सौरऊर्जा प्रकल्पासाठी सुमारे 1 हजार 200 एकर जमीन 49 वर्षांच्या भाडेपट्ट्यानं देण्याचा निर्णय झाल्याचं सांगितलं जात आहे. या कंपनीचे संचालक सारंग लखानी हे खासदार सुप्रिया सुळे यांचे जावई आहेत.
याशिवाय, संरक्षणविषयक प्रकल्पासाठी डीआरडीओशी संबंधित उपक्रमाकरिता सुमारे 1 हजार 500 एकर जमीन देण्याबाबत निर्णय झाल्याचं सांगण्यात येत आहे. या तिन्ही प्रकल्पांसाठी एकत्रितपणे सुमारे 4 हजार 200 एकर जमिनीचा समावेश होत असल्यानं या जमीनवाटपाकडे जिल्ह्याचे लक्ष लागलं आहे.
अनेक वर्षांपासून न्यायालयीन आणि प्रशासकीय लढा देणाऱ्या अकारी पडीत शेतकऱ्यांना जमिनींचा प्रत्यक्ष ताबा मिळण्यापूर्वीच त्यांचा वापर बदलण्याची प्रक्रिया सुरू झाल्याने शेतकऱ्यांची चिंता वाढली आहे.
‘आधी जमिनी परत द्या, मगच प्रकल्प उभारा’; अकारीपडीत शेतकऱ्यांचा इशारा :
सौरऊर्जा प्रकल्पासाठी जमीन देण्याच्या प्रक्रियेवरून हरेगाव मळ्यातील जमिनींचा प्रश्न पुन्हा चर्चेत आला आहे. महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे, उद्योगमंत्री उदय सामंत आणि पर्यावरणमंत्री पंकजा मुंडे यांच्या 22 व 24 जून 2026 रोजी झालेल्या बैठकीत महाराष्ट्र ऊर्जा विकास अभिकरणामार्फत सार्वजनिक-खासगी भागीदारीतून सौरपार्क उभारण्यासाठी सुमारे 1 हजार 200 एकर जमीन देण्याबाबत निर्णय झाल्याचं सांगण्यात येत आहे.
हरेगाव मळ्यातील शरद रावसाहेब आसने, ब्राह्मणगाव वेताळ येथील बाबासाहेब वेताळ आणि अन्य बाधित शेतकऱ्यांनी त्यांच्या पूर्वजांच्या जमिनी परत मिळाव्यात, अशी मागणी केली आहे. चार पिढ्यांपासून या जमिनींवर शेती करून कुटुंबांचा उदरनिर्वाह केला जात असल्यानं हा प्रश्न केवळ मालमत्तेचा नसून उपजीविकेचाही असल्याचं शेतकऱ्यांचे म्हणणं आहे.
‘आमच्या हक्काच्या जमिनी परत मिळाल्याशिवाय या जमिनींवर कोणत्याही उद्योगाचे बांधकाम होऊ देणार नाही,’ असा इशारा शेतकऱ्यांनी दिला आहे. शासनाने जमीन परत देण्याची प्रक्रिया पूर्ण न केल्यास आंदोलन तीव्र करण्याची भूमिका त्यांनी घेतली आहे. काही शेतकऱ्यांनी प्रसंगी स्वतःहून जमिनीचा ताबा घेण्याचा इशाराही दिला आहे.
जमीनवाटपाला शेतकरी नेत्यांचा विरोध :
अकारी पडीत शेतकऱ्यांसाठी लढा देणारे शेतकरी नेते आणि वकील ॲड. अजित काळे यांनीही या जमीनवाटपाला विरोध दर्शविला आहे. शेतकऱ्यांना त्यांच्या हक्काच्या जमिनी मिळण्याची प्रक्रिया पूर्ण होईपर्यंत संबंधित जमिनींवर कोणतेही बांधकाम करू दिले जाणार नाही, अशी भूमिका त्यांनी मांडली.
शासनाने जमीन परत देण्याचा निर्णय घेतला असेल, तर प्रथम त्याची अंमलबजावणी झाली पाहिजे. अन्यथा अनेक वर्षांपासून न्यायासाठी संघर्ष करणाऱ्या शेतकऱ्यांवर पुन्हा अन्याय होण्याची भीती काळे यांनी व्यक्त केली.
हरेगाव मळ्यातील जमिनींचा प्रश्न आता केवळ महसूल किंवा जमीनवाटपापुरता मर्यादित राहिलेला नाही. एका बाजूला उद्योग आणि ऊर्जा प्रकल्पांसाठी जमीन उपलब्ध करून देण्याचा शासनाचा प्रयत्न, तर दुसऱ्या बाजूला पिढ्यान्पिढ्या जमिनींच्या हक्कासाठी संघर्ष करणारे शेतकरी, अशी परिस्थिती निर्माण झाली आहे. त्यामुळे या प्रश्नावर प्रशासन काय भूमिका घेते, याकडे लक्ष लागलं आहे.