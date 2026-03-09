ETV Bharat / state

'बाप कलेक्टर होऊ शकला नाही, पण कलेक्टरचा बाप झाला': वडिलांचं कलेक्टर होण्याचं स्वप्न मुलीनं केलं पूर्ण

वडिलांचं कलेक्टर होण्याचं स्वप्न परिस्थितीमुळे पूर्ण होऊ शकलं नाही. मात्र मुलीनं कलेक्टर होऊन त्यांच्या स्वप्नांची पूर्तता केली.

Rutuja Gaikwad Cracked UPSC 2026
ऋतुजा गायकवाड (ETV Bharat Reporter)
By ETV Bharat Marathi Team

Published : March 9, 2026 at 1:41 PM IST

2 Min Read
अहिल्यानगर : संगमनेर तालुक्यातील नान्नज दुमाला हे दुष्काळी, आडबाजूचं छोटेसं गाव. या गावातील शेतकरी कुटुंब असलेल्या गायकवाड कुटुंबातील अशोक गायकवाड यांनी मोठ्या कष्टातून डीएडचं शिक्षण घेतलं. ते गावातीलच जिल्हा परिषद शाळेत शिक्षक झाले. त्यांची मोठी कन्या ऋतुजाही याच शाळेत शिकली. खरं तर अशोक गायकवाड यांना कलेक्टर व्हायचं होतं. मात्र साधनं कमी आणि परिस्थितीमुळे त्यांचं स्वप्न अधुरं राहिलं. "मी कलेक्टर होऊ शकलो नाही, मात्र कलेक्टरचा बाप नक्की होईन," हा ध्यास घेऊन त्यांनी ऋतुजाला उच्च शिक्षित केलं. त्यानंतर यूपीएससी देण्याच्या तिच्या इच्छेलाही त्यांनी पाठबळ दिलं. ऋतुजानं लोकसेवा आयोगानं घेतलेल्या परीक्षेत घवघवीत यश मिळवत वडिलांची इच्छा पूर्ण केली. यावेळी कलेक्टर झालेल्या ऋतुजा गायकवाड हिनं ईटीव्ही भारतकडं आपल्या भावनेला वाट मोकळी करुन दिली.

दिल्लीत जाऊन केला अभ्यास : "यूपीएससी परीक्षेची तयारी करण्यासाठी ऋतुजानं दिल्ली इथं जाऊन अभ्यास केला. ऋतुजाला पहिल्या प्रयत्नात 6 मार्कांनी अपयश आलं. परंतु तिनं सातत्य ठेवत, हार मानली नाही. पहिल्या प्रयत्नातून आपल्याला आणखी मेहनत घ्यावी लागणार हे तिला समजलं. ती पुन्हा तयारीला लागली. दुसऱ्याच प्रयत्नात तिनं हे यश मिळवलं. कठोर परिश्रम, सातत्य आणि जिद्दीच्या बळावर तिनं हे यश संपादन केलं. ऋतुजाचं सहावी ते दहावीपर्यंतचं शिक्षण ज्ञानमाता विद्यालय, संगमनेर इथं पूर्ण झालं. त्यानंतरचं महाविद्यालयीन शिक्षण संगमनेर महाविद्यालयात झालं. तर पुढं बी टेकचं शिक्षण राहुरी येथील कृषी विद्यापीठात तिनं पूर्ण केलं. बी टेकची पदवी घेतल्यानंतर ऋतुजानं यूपीएससीची तयारी सुरू केली. तिथं पहिल्या प्रयत्नात अवघ्या थोड्या गुणांनी तिला अपयश आल. त्यानंतर पुन्हा तिनं जोमानं अभ्यासाला सुरुवात केली. यावेळी तिच्या कष्टाला यश आलं आणि तिला 106 वी रँक मिळवली," असं तिचे वडील अशोक गायकवाड यांनी सांगितलं.

मुलीच्या कष्टाला मिळालं फळ : "मुलीच्या कष्टाला फळ मिळाले. या परीक्षेसाठी आमच्या मुलीनं खूप कष्ट केले. तिच्या कष्टाचं फळ आज तिला मिळालं. महिला दिनाच्या पूर्वसंध्येला मिळालेलं हे यश अभूतपूर्व आहे. यूपीएससीत 106 वी रँक मिळाल्याचं तिनं मोबाईलवर सांगितल्यानंतर माझ्या डोळ्यांत आनंदाश्रू मावत नव्हते," अशी प्रतिक्रिया ऋतुजाची आई संगिता गायकवाड यांनी दिली.

अहिल्यानगर जिल्ह्यातील 6 जणांनी मारली बाजी : नुकताच जाहीर झालेल्या UPSC 2025 निकालात अहिल्यानगर जिल्ह्यातील 6 जणांनी बाजी मारली आहे. जामखेड तालुक्यातील अरणगाव येथील निखील काशिबा तांबे यांनी अवघ्या 23 व्या वर्षी ऑल इंडिया रँक 517 मिळवली. पारनेर तालुक्यातील निघोज येथील अल्पेश ढवळे यांनी ऑल इंडिया रँक 687 मिळवत यश संपादन केलं आहे. अहिल्यानगर तालुक्यातील सिद्धार्थ तागड यांनी ऑल इंडिया रँक 619 मिळवली. नगर तालुक्यातील चास येथील बापूसाहेब गायकवाड यांनी ऑल इंडिया रँक 561 मिळवत यश संपादन केलं. संगमनेर तालुक्यातील नान्नज दुमाला गावची ऋतुजा अशोक गायकवाड हिनं ऑल इंडिया रँक 106 मिळवत IAS पदासाठी, तर जोर्वे गावचे धनंजय संजय दिघे यांनी ऑल इंडिया रँक 529 मिळवत IPS पदावर यश संपादन केलं आहे. एकट्या संगमनेर तालुक्यातील 2 मुलांनी मोठं यश मिळवलं आहे. ऋतुजा गायकवाड हिनं यूपीएससी परीक्षेत 106 वा क्रमांक मिळवून आयएएस होण्याचा मान मिळवला, तर धनंजय दिघे यांनी यूपीएससीमधून आयपीएस होण्याचा मान मिळवला.

