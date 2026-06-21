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लेकीकरिता पित्याची बिबट्याशी झुंज; विहिरीत कोसळून जखमी झाल्यानंतर पुन्हा दाखविलं धैर्य!

बिबट्याच्या तावडीतून चिमुकलीची सुटका करण्याकरिता पित्यानं थेट बिबट्याशी झुंज दिली. त्या पित्यानं काय सांगितलं, जाणून घ्या.

Leopard attack in Ahilyanagar
प्रतिकात्मक-बिबट्या (Source- ANI)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : June 21, 2026 at 8:46 PM IST

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Updated : June 21, 2026 at 9:04 PM IST

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अहिल्यानगर - जिल्ह्यातील अकोले तालुक्यात पितृप्रेमाची काळीज हेलावून टाकणारी घटना समोर आली आहे. आपल्या चिमुकल्या मुलीच्या जीवावर बिबट्यानं घाला घातल्यानंतर पित्यानं स्वतःच्या जीवाची पर्वा न करता थेट बिबट्याशी सामना केला. त्यानं लेकीला बिबट्याच्या तावडीतून सोडवलं. मात्र, मुलीला वाचवण्यासाठी केलेल्या या धाडसी प्रयत्नानंतर नियतीनं आणखी एक संकट उभे केलं. सुरक्षित ठिकाणी जात असताना बाप-लेक दोघेही अंधारात विहिरीत कोसळून गंभीर जखमी झाले.



अकोले तालुक्यातील डोंगरगाव येथील गुंजाळ वस्तीवर शनिवारी रात्री ही थरारक घटना घडली. मनोज गुंजाळ (वय 32) यांना चार वर्षाची अवनी नावाची मुलगी आहे. घराजवळ दबा धरून बसलेल्या बिबट्यानं तिच्यावर अचानक हल्ला केला. आईजवळ असलेल्या अवनीला बिबट्यानं पकडून ओढत नेण्याचा प्रयत्न केला. अचानक झालेल्या या हल्ल्यामुळे कुटुंबीयांमध्ये भीतीचं वातावरण निर्माण झाले. मुलीचा आरडाओरडा आणि कुटुंबीयांचा आक्रोश ऐकताच मनोज गुंजाळ यांनी क्षणाचाही विचार न करता बिबट्याच्या दिशेनं धाव घेतली. समोर मृत्यू उभा असतानाही त्यांनी धैर्य दाखवलं. स्वतःच्या जीवाची पर्वा न करता त्यांनी बिबट्याशी झुंज दिली. त्यांनी आपल्या लाडक्या लेकीला मृत्यूच्या दाढेतून बाहेर काढलं.

घटनेबाबत मुलीच्या आई-वडिलांनी काय सांगितलं? (Source- ETV Bharat Reporter)


मुलीला वाचवल्यानंतर बाप-लेकीचा संघर्ष संपला नाही. अवनीला घेऊन सुरक्षित ठिकाणी जात असताना अंधारामुळे रस्ता दिसला नाही. त्यामुळे नजरचुकीनं बाप-लेक दोघेही विहिरीत कोसळले. या संकटाच्या प्रसंगातही मनोज यांनी प्रसंगावधान राखत मुलीला सुरक्षित ठेवले. घटनेची माहिती मिळताच ग्रामस्थांनी तातडीनं घटनास्थळी धाव घेतली. मोठ्या प्रयत्नांनंतर ग्रामस्थांनी मनोज गुंजाळ आणि अवनी या दोघांनाही विहिरीतून बाहेर काढलं. त्यानंतर दोघांना उपचारासाठी संगमनेर येथील खासगी रुग्णालयात दाखल करण्यात आले आहे. या घटनेत अवनी गंभीर जखमी झाली असून तिच्यावर उपचार सुरू आहेत.



एका बाजूला बिबट्याचा जीवघेणा हल्ला आणि दुसऱ्या बाजूला आपल्या मुलीला वाचवण्याची वडिलांची जिद्द या घटनेतून दिसून आली. या प्रसंगात मनोज गुंजाळ यांनी दाखवलेल्या धाडसाची पंचक्रोशीत चर्चा सुरू आहे. आपल्या लेकरासाठी जीवाची बाजी लावणाऱ्या या वडिलांच्या धैर्याचं कौतुक होत आहे. घटनेनंतर मुलीच्या आईनं सांगितलं, लहान मुलांवरील हल्ले होऊ नयेत. आवाज आल्यानं कळाले. सरकारनं काहीतरी उपाययोजना कराव्यात. एकुलती एक मुलगी आहे. मुलीच्या वडिलांनी सांगितलं की, ज्वारीमध्ये मुलीला बिबट्यानं नेलं होतं. मुलीच्या रडण्याचा आवाज आला. त्यानंतर तेथून मुलीला वाचविलं.



दरम्यान, परिसरात बिबट्याचा वारंवार वावर असून यापूर्वीही अशा घटना घडल्या आहेत. मात्र, वन विभागाकडून प्रभावी उपाययोजना होत नसल्याचा आरोप ग्रामस्थांनी केला आहे. बिबट्यांचा बंदोबस्त करून नागरिकांच्या सुरक्षेसाठी तातडीने उपाययोजना कराव्यात, अशी मागणी ग्रामस्थांकडून करण्यात येत आहे.

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Last Updated : June 21, 2026 at 9:04 PM IST

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FATHER FIGHT WITH LEOPARD
HUMAN WILDLIFE CONFLICT IN AKOLE
पित्याची मुलीकरिता बिबट्याशी झुंज
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LEOPARD ATTACK STORY

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