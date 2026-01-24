अहिल्यानगर ड्रग्ज प्रकरण : मोठे मासे बाहेर काढा, अन्यथा मीच नावं जाहीर करेन; सुजय विखेंचा पोलिसांना इशारा
अहिल्यानगर येथील ड्रग्ज प्रकरणावर माजी खासदार सुजय विखे पाटील यांनी तीव्र प्रतिक्रिया दिली आहे. त्यांनी पोलीस प्रशासनालाच थेट इशारा देत गंभीर प्रश्न उपस्थित केले आहेत.
Published : January 24, 2026 at 12:13 PM IST
अहिल्यानगर : जिल्हा पोलीस दलातील स्थानिक गुन्हे शाखेचा कर्मचारीच ड्रग्ज रॅकेटमध्ये अडकल्याची धक्कादायक बाब समोर आल्यानं संपूर्ण जिल्हा हादरला आहे. एमडी ड्रग्ज प्रकरणात हवालदार शामसुंदर गुजर यांना पुणे ग्रामीण स्थानिक गुन्हे शाखेनं अटक केल्यानंतर पोलीस खात्याची प्रतिमा मलीन झाली. या घटनेमुळे प्रशासनासह राजकीय वर्तुळातही खळबळ उडाली असून प्रकरणाला आता राजकीय वळण मिळालं आहे.
सुजय विखेंची सखोल चौकशीची मागणी : भाजपाचे माजी खासदार सुजय विखे पाटील यांनी या प्रकरणावर तीव्र आणि स्फोटक प्रतिक्रिया दिली आहे. त्यांनी पोलीस प्रशासनालाच थेट इशारा देत गंभीर प्रश्न उपस्थित केले आहेत. "प्रत्येक गंभीर गुन्हा पारनेर तालुक्याशीच का जोडला जातो?" असा सवाल उपस्थित करत या प्रकरणामागे मोठे मासे असल्याचा थेट आरोप त्यांनी केला आहे. तसेच, या संपूर्ण प्रकरणात राजकीय हस्तक्षेपाचा संशय व्यक्त करत निष्पक्ष आणि सखोल चौकशीची मागणी त्यांनी केली आहे.
आठवडाभरात सर्व नावं जाहीर करा, अन्यथा... : अहिल्यानगर जिल्ह्यात उघडकीस आलेल्या एमडी ड्रग्ज प्रकरणामुळे खाकीवर काळा डाग लागला असून या प्रकरणानं गंभीर वळण घेतलं आहे. विखे पाटलांनी पोलीस प्रशासनाला थेट अल्टिमेट देत आठवडाभरात सर्व संबंधित नावं जाहीर करण्याची मागणी केली आहे. अन्यथा ही नावं आपण स्वतः जाहीर करू, असा स्पष्ट इशाराही त्यांनी दिला आहे. या प्रकरणात आरोपी ठरलेला पोलीस कर्मचारी शामसुंदर गुजर यांची पारनेरवरून स्थानिक गुन्हे शाखेत बदली कोणाच्या शिफारशीवर करण्यात आली? असा गंभीर प्रश्नदेखील विखे पाटलांनी उपस्थित केला आहे. तसेच, एमडी ड्रग्ज पारनेरमध्ये नेमक्या कोणाच्या घरी ठेवण्यात आले होते, या प्रकरणात सहभागी असलेले दोन व्यक्ती कोणत्या राजकीय पक्षाचे किंवा कोणाचे कार्यकर्ते आहेत, हेही स्पष्ट व्हावं, अशी मागणीही त्यांनी केली आहे.
ड्रग्ज प्रकरणात पोलिसाचं नाव आल्यानं नागरिकांमध्ये संताप : पुणे ग्रामीण पोलिसांच्या स्थानिक गुन्हे शाखा व शिरूर पोलीस ठाण्याच्या पथकाने मंगळवार (20 जानेवारी) शिरूर शहरात कारवाई करत 1 किलोहून अधिक मेफेड्रोन (एमडी) जप्त केलं होतं. या कारवाईत गॅरेज चालक शादाब शेख याला अटक करण्यात आली असून त्यानंतर संपूर्ण ड्रग्ज रॅकेटचा पर्दाफाश झाला आहे. तपासादरम्यान एक धक्कादायक बाब समोर आली असून अहिल्यानगर स्थानिक गुन्हे शाखेतील नार्कोटिक टेबलची जबाबदारी सांभाळणारे हवालदार शामसुंदर गुजर थेट ड्रग्ज रॅकेटमध्ये सहभागी असल्याचं उघड झालं आहे. या गंभीर प्रकरणानंतर पुणे ग्रामीण पोलिसांनी गुजर यांना अटक केली. या घटनेमुळे अहिल्यानगर पोलीस दलाची प्रतिष्ठा अक्षरशः धुळीस मिळाली असून संपूर्ण जिल्ह्यात तीव्र संताप व्यक्त केला जात आहे. ड्रग्जसारख्या गंभीर गुन्ह्यात खाकीचा सहभाग कसा असू शकतो? असा संतप्त सवाल आता सर्वसामान्यांकडून उपस्थित केला जात आहे.
ड्रग्ज प्रकरणामागे राजकीय हस्तक्षेप? : या संपूर्ण घडामोडींमुळे ड्रग्ज प्रकरणात राजकीय आशीर्वाद आहे का? असा गंभीर प्रश्न आता जनतेतून उपस्थित केला जात आहे. पोलीस प्रशासन या प्रकरणावर मौन बाळगणार की ठोस कारवाई करणार, याकडं संपूर्ण जिल्ह्याचं लक्ष लागलं आहे. ड्रग्ज प्रकरणातील मोठे मासे नेमके कोण, संबंधित पोलिसांची नावं कधी जाहीर होणार, तसेच आठवड्यानंतर सुजय विखे पाटील नेमके काय खुलासे करणार? याबाबत उत्सुकता निर्माण झाली आहे. सध्या अहिल्यानगरचे राजकारण आणि खाकी दोन्ही संशयाच्या भोवऱ्यात सापडले आहेत.
महापौर निवड मुंबईतून ठरणार : दरम्यान, सुजय विखे पाटील यांनी अहिल्यानगर महानगरपालिकेच्या महापौर निवडीबाबत महत्त्वाची माहिती दिली आहे. महापौर पद ओबीसी महिलांसाठी राखीव असून, या संदर्भात अंतिम निर्णय मुंबई स्तरावर घेतला जाणार असल्याचं त्यांनी स्पष्ट केलं. यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री अजित पवार आणि पालकमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांची संयुक्त बैठक होऊन निर्णय निश्चित केला जाणार असल्याचं त्यांनी सांगितलं.
