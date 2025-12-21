ETV Bharat / state

श्रीरामपूर नगरपरिषद निवडणूक : काँग्रेसचे नगराध्यक्षपदाचे उमेदवार करण ससाणे विजयी, राष्ट्रवादीच्या अनुराधा आदिक यांना मोठा धक्का

श्रीरामपूर नगरपरिषेत काँग्रेसनं बाजी मारली आहे. तर नेवासाच्या नगराध्यक्षपदी शिवसेनेचे डॉ. करणसिंह घुले हे विजयी झाले आहेत.

Karan Sasane
करण ससाणे (ETV Bharat)
By ETV Bharat Marathi Team

Published : December 21, 2025 at 1:58 PM IST

1 Min Read
अहिल्यानगर : राज्यभरातील 288 नगरपरिषदा, नगरपंचायतींच्या मतमोजणी प्रक्रियेला सुरुवात झाली आहे. श्रीरामपूर नगरपरिषदेच्या निवडणुकीत काँग्रेस महाआघाडीनं स्पष्ट बहुमत मिळवत नगरपरिषदेवर आपलं वर्चस्व राखलं आहे. नगराध्यक्षपदासाठी झालेल्या चुरशीच्या लढतीत काँग्रेसचे उमेदवार करण ससाणे यांनी विजय मिळवला असून त्यांची नगराध्यक्षपदावर निवड झाली आहे.

राधाकृष्ण विखेंनी लावली होती ताकद : विशेष म्हणजे, या निवडणुकीत भाजपाकडून मोठ्या प्रमाणावर प्रचार व ताकद लावण्यात आली होती. जलसंपदा मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनीही प्रचारात सक्रिय सहभाग घेतला होता. मात्र, मतदारांनी काँग्रेस-महाआघाडीच्या बाजूनं स्पष्ट कौल दिला आहे.

माजी नगराध्यक्षा अनुराधा आदिक यांचा पराभव : निवडणुकीतील महत्त्वाचा निकाल म्हणजे माजी नगराध्यक्षा व राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या उमेदवार अनुराधा आदिक यांचा नगरसेवकपदाच्या निवडणुकीत झालेला दारुण पराभव. त्यांच्या पराभवामुळे शहरातील राष्ट्रवादी काँग्रेसला मोठा धक्का बसला आहे.

काँग्रेस-महाआघाडीचा 20 जागांवर विजय : नगरसेवक पदाच्या अंतिम निकालानुसार काँग्रेस-महाआघाडीने 20 जागांवर विजय मिळवत स्पष्ट बहुमत प्राप्त केलं आहे. भारतीय जनता पार्टीला 10 जागा, एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील शिवसेनेला 3 जागा, तर एका जागेवर अपक्ष उमेदवार विजयी झाला आहे. करण ससाणे यांच्या नेतृत्वाखाली काँग्रेसनं मिळवलेल्या या मोठ्या यशामुळे शहरातील राजकीय समीकरणं पूर्णपणे काँग्रेसच्या बाजूनं झुकल्याचं दिसून आलं आहे.

नेवासा इथं शिवसेनेचा नगराध्यक्ष : अहिल्यानगर जिल्ह्यातीलच नेवासा नगरपंचायतीच्या 17 नगरसेवक पदासह नगराध्यक्षपदाची निवडणूक पार पडली. या निवडणुकीपूर्वी शिवसेनेला (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) दूर सारत माजी मंत्री शंकरराव गडाख यांनी स्वता:च्या 'क्रांतिकारी शेतकरी पक्षा'च्या माध्यमातून निवडणुकीत आपले उमेदवार उतरवले होते.

नगराध्यक्षपदी कोण? : नगराध्यक्षपदी कोण? : नेवासा नगराध्यक्ष पदाच्या निवडणुकीत एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील शिवसेनेनं बाजी मारली आहे. शिवसेनेचे डॉ. करणसिंह घुले हे विजयी झाले आहेत.

17 जागांपैकी 10 जागा शंकरराव गडाख यांच्या क्रांतिकारी शेतकरी पक्षाने जिंकल्या आहेत. महायुतीनं 6 जागा जिंकल्या असून, एका जागेवर अपक्ष उमेदवार विजयी झाला आहे.

AHILYANAGAR LOCAL BODY ELECTION
NEWASA MUNICIPAL COUNCIL
SHRIRAMPUR ELECTIONS RESULTS
नेवासा श्रीरामपूर नगरपरिषद निकाल
SHRIRAMPUR MUNICIPAL COUNCIL

