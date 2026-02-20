ETV Bharat / state

अल्पवयीन मुलीचं अपहरण करत पाच दिवस ठेवलं जंगलात, लैंगिक अत्याचार केला; तीन नराधम अटकेत

राहुरी तालुक्यातील एका अल्पवयीन मुलीचं अपहरण करुन तिला तब्बल पाच दिवस जंगलात ठेवत अत्याचार केल्याची घटना घडली आहे.

तीन आरोपी पोलिसांचा ताब्यात (ETV Bharat Reporter)
ETV Bharat Marathi Team

February 20, 2026

February 20, 2026

अहिल्यानगर : अहिल्यानगर जिल्ह्यातील राहुरी तालुक्यामध्ये एक धक्कादायक घटना घडली आहे. तालुक्यातील एका अल्पवयीन मुलीचं अपहरण करून तिला नाशिक-सुरत रोडलगत असलेल्या रामशेज किल्ला परिसरातील जंगलात पाच दिवस डांबून ठेवलं. एवढ्यावर न थांबता नराधम आरोपींनी अल्पवयीन मुलीवर लैंगिक अत्याचार केल्याचा धक्कादायक प्रकार समोर आला. याप्रकरणाची माहिती मिळाल्यानंतर राहुरी पोलिसांनी तातडीनं तपास करून अल्पवयीन मुलीची आरोपींच्या तावडीतून सुटका केली असून, तिला सुरक्षित पालकांच्या ताब्यात दिल्याची माहिती पोलिसांनी दिली. या प्रकरणी पोलिसांनी तीन आरोपींना अटक केली आहे.

तपासाची चक्रं फिरवत आरोपींना ठोकल्या बेड्या : 13 फेब्रुवारी 2026 ला सकाळी सुमारे 9 वाजता नेहमीप्रमाणं अल्पवयीन मुलगी शाळेत जाते, असं सांगून घरातून बाहेर पडली. मात्र, नेहमीसारखं ती घरी परतली नाही. यानंतर पालकांनी राहुरी पोलीस ठाण्यात तक्रार दाखल केली. त्यानंतर गुन्हा नोंदवण्यात आला. वरिष्ठ पोलीस अधिकाऱ्यांच्या मार्गदर्शनाखाली पोलिसांनी गोपनीय बातमीदारांची मदत व तांत्रिक विश्लेषणाच्या आधारे तपास सुरू केला. तपासादरम्यान मुलगी नाशिक जिल्ह्यात असल्याची माहिती मिळाली. त्यानुसार 18 फेब्रुवारी 2026 रोजी रात्री उशिरा नाशिक-सुरत रोडलगत रामशेज किल्ल्यानजीकच्या जंगलातून तिची सुटका करण्यात आली. या प्रकरणी मुख्य आरोपी व त्याला मदत करणारा कौसर हैदर पठाण (वय 22) आणि आकाश शरद संसारे (वय 19) यांना अटक करण्यात आली. पीडितेच्या जबाबावरून पॉक्सो तसंच लैंगिक अत्याचाराच्या कलमांची वाढ करण्यात आली असून, पुढील तपास सुरू असल्याची माहिती पोलिसांनी दिली.

प्रतिक्रिया देताना पोलीस निरीक्षक संजय ठेगे (ETV Bharat Reporter)

पोलीस पथकानं केली कारवाई : सदर कारवाई जिल्हा पोलीस अधीक्षक सोमनाथ घार्गे, श्रीरामपूरचे अपर पोलीस अधीक्षक सोमनाथ वाघचौरे, उपविभागीय पोलीस अधिकारी जयदत्त भवर यांच्या मार्गदर्शनाखाली राहुरी पोलीस ठण्याचे पोलीस निरीक्षक संजय आर. ठेंगे यांच्या नेतृत्वात पोलीस गणेश वाघमारे, इफ्तेखार सय्यद, चांद भाई पठाण, प्रमोद ढाकणे, सतीश कुराडे, नदीम शेख यांनी केली. या गुन्ह्याचा पुढील तपास पोलीस गणेश वाघमारे आणि इफ्तेखार सय्यद हे करत आहेत.

प्रकरणाचा पुढील तपास सुरू : "राहुरी पोलीस ठाणे इथं 13 फेब्रुवारीला एका अल्पवयीन मुलीच्या अपहरणाबाबत गुन्हा दाखल केला होता. या गुन्ह्याच्या तपासात आरोपीनं अल्पवयीन मुलीला नाशिकमधील रामशेज किल्ला परिसरातील जंगलात ठेवल्याची माहिती मिळाली. यानंतर आरोपीच्या ताब्यातून सदर अल्पवयीन मुलीची सुटका करण्यात आली. यानंतर तिचा जबाब घेतला असता आरोपीनं तिच्यावर लैंगिक अत्याचार केल्याचं समोर आलं. त्यानुसार सदर गुन्ह्यात कलमांची वाढ केली आहे. तसंच आरोपीला गुन्ह्यात मदत करणाऱ्या दोघांना अटक केली असून, सदर प्रकरणाचा तपास सुरू आहे," अशी माहिती पोलीस निरीक्षक संजय ठेगे यांनी दिली.

'ऑपरेशन मुस्कान' अंतर्गत उल्लेखनीय कामगिरी : राहुरी पोलिसांनी 'ऑपरेशन मुस्कान'अंतर्गत मागील नऊ वर्षांत अपहरण झालेल्या तब्बल 105 मुलींचा शोध घेऊन त्यांना पालकांच्या ताब्यात दिल्याची माहिती पोलिसांकडून देण्यात आली.

