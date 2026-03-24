सरकारी कार्यालयातच बाळासाहेब थोरातांच्या भावाकडून अधिकाऱ्याला बेदम मारहाण; सहा ते सात जणांविरुद्ध गुन्हा दाखल
माजी मंत्री बाळासाहेब थोरात यांचे चुलत भाऊ शरद थोरात यांच्यासह 5 ते 6 जणांनी संगमनेर पंचायत समिती कार्यालयातील कर्मचाऱ्याला बेदम मारहाण केल्याची घटना घडलीय.
Published : March 24, 2026 at 2:07 PM IST
Updated : March 24, 2026 at 2:43 PM IST
संगमनेर (अहिल्यानगर) : सरकारी कार्यालयातच घुसून एका अधिकाऱ्याला बेदम मारहाण केल्याची धक्कादायक घटना उघडकीस आल्यानं संगमनेर तालुका हादरलाय. संगमनेर येथील पंचायत समिती कार्यालयात तालुका अभियान व्यवस्थापक नंदलाल पोपटराव कोकाटे यांच्यावर 5 ते 6 जणांच्या गटाने हल्ला केलाय. या प्रकरणी उशिरा रात्री गुन्हा दाखल करण्यात आला असून, पोलिसांनी तपास सुरू केलाय.
का झाला हल्ला? : घटनेमागे महिला बचतगटाशी संबंधित वाद असल्याची प्राथमिक माहिती आहे. नंदलाल कोकाटे हे महिला बचत गटांचे नियोजन, बँकिंग व्यवहार आणि समन्वयाचे काम पाहतात. संबंधित सीआरपी समुपदेशक संसाधन व्यक्ती शीतल उगलमुगले यांच्या कामगिरीबाबत तक्रारी आल्यानं पंचायत समितीकडून त्यांना नोटीस बजावण्यात आली होती. नोटिशीला उत्तर न दिल्यामुळं त्यांचं मानधन थांबवण्यात आलं होतं. याचाच राग मनात धरून शीतल उगलमुगलेंच्या माणसांनी हा हल्ला केल्याचा आरोप आहे.
सरकारी कार्यालयातच अधिकाऱ्यावर हल्ला : फिर्यादीत नमूद केल्यानुसार, सोमवारी दुपारी सुमारे 2.10 वाजता शीतल उगलमुगले आणि शरद नाना थोरात हे कोकाटे यांच्या कार्यालयात आले. शीतल यांचे मानधन का रोखले? या मुद्द्यावरून त्यांनी गोंधळ घालत शिवीगाळ केली. परिस्थिती चिघळताच शरद थोरात यांनी कोकाटे यांच्या डोक्यात चापट मारल्याचं सांगितलंय. त्यानंतर कार्यालयातील इतर कर्मचाऱ्यांनी मध्यस्थी करत वाद तात्पुरता शांत केला. मात्र अवघ्या 15 ते 20 मिनिटांतच परिस्थितीनं भीषण वळण घेतलंय. दुपारी सुमारे 2.30 वाजता शरद थोरात हे पुन्हा 5 ते 6 जणांसह पंचायत समिती कार्यालयात घुसले. त्यांनी कोकाटे यांना लाथा-बुक्क्यांनी मारहाण केली. तुला काय करायचं ते कर, अशा शब्दांत धमक्या देत त्यांनी सरकारी कामकाजात अडथळा निर्माण केलाय.
बाळासाहेब थोरातांच्या भावाकडून अधिकाऱ्याला मारहाण : या हल्ल्याचा व्हिडीओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाला असून, त्यात काही जणांकडून अधिकाऱ्याला मारहाण होत असल्याचं स्पष्ट दिसत आहे. घटनेनंतर कार्यालयातील कर्मचाऱ्यांनी तत्काळ धाव घेत कोकाटे यांना आरोपींच्या तावडीतून सोडवलं. या प्रकरणात राज्याचे माजी महसूलमंत्री बाळासाहेब थोरात यांचे चुलत भाऊ शरद थोरात यांच्यासह इतर काही जणांविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आलाय. त्यांच्या सहभागामुळं या घटनेला राजकीय रंग चढण्याची शक्यता व्यक्त केली जात असून, परिसरात चर्चांना उधाण आलंय. या घटनेमुळं सरकारी कार्यालयातील सुरक्षेचा प्रश्न पुन्हा ऐरणीवर आला असून, प्रशासनात खळबळ उडालीय. पोलीस पुढील तपास करीत आहेत.
