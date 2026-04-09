पत्रकाराला धमकावल्याच्या प्रकरणात अशोक खरातवर वर्षभरानंतर गुन्हा दाखल; शिर्डी पोलीस भोंदूबाबाचा मागणार ताबा
भोंदूबाबा अशोक खरातवरील गुन्ह्यांच्या संख्येत दिवसेंदिवस वाढ होत आहे. श्रीरामपूरमधील पत्रकाराला धमकाविण्याच्या प्रकरणात त्याच्यावर गुन्हा दाखल झाला.
Published : April 9, 2026 at 11:34 AM IST
शिर्डी (अहिल्यानगर)- श्रीरामपूर येथील एका माध्यमाचे पत्रकार दत्तात्रय खेमनर यांनी एक वर्षापूर्वी कॅप्टन अशोक खरातच्या भोंदूगिरीचे कारनामे पुढे आणणार असल्याची बातमी छापल्यानंतर त्यानं खेमनर यांना मानहानीची नोटीस पाठविली होती. त्यानंतर जीवे मारण्याच्या धमक्या दिल्याप्रकरणी भोंदूबाबा अशोक खरात याच्याविरोधात पोलीस ठाण्यात तक्रार दाखल केली आहे.
पत्रकार दत्तात्रय खेमनर यांनी आज श्रीरामपूर शहर पोलीस ठाण्यात तक्रार दिली आहे. त्या तक्रारीनुसार वृत्तपत्रात महिलांचे लैंगिक शोषण आणि भोंदूगिरी संदर्भात बातमी प्रसिद्ध केली होती. ही बातमी प्रसिद्ध झाल्यानंतर संबंधित प्रकरणाची गंभीर दखल घेण्यात आली होती. त्यानंतर अशोक खरातनं खेमनर यांना तब्बल 5 कोटी रुपयांची मानहानीची नोटीस पाठवली होती. या नोटीसीनंतरही प्रकरण थांबले नाही. उलट धमक्यांचे प्रमाण वाढल्याचा आरोप तक्रारीत करण्यात आला आहे.
खेमनर यांना पोलीस संरक्षण- तक्रारीनुसार, मार्च ते एप्रिल 2025 या कालावधीत अज्ञात व्यक्तींमार्फत वारंवार जीवे मारण्याच्या धमक्या देण्यात आल्या होत्या. तसेच फोनद्वारे प्रत्यक्ष भेटूनही धमकावण्यात आल्याचं नमूद करण्यात आलं आहे. या धमक्यांमुळे पत्रकार खेमनर यांनी त्यांनी पोलिसांकडे संरक्षणाची मागणीही केली. पोलिसांनी खेमनर यांना पोलीस संरक्षणही दिलं आहे. याप्रकरणी शहर पोलीस ठाण्यात तक्रार दाखल करण्यात आली. अशोक खरात आणि इतर दोन अनोळखी व्यक्तींविरोधात पोलिसांनी बीएनएस कलम 351(2 ) व 115 (2 ) तसेच पत्रकार संरक्षण कायद्यांतर्गत गुन्हा दाखल केला आहे. पुढील तपास पोलीस करत आहेत.
शिर्डी पोलीस खरातचा ताबा मागणार- परिवहन विभागाच्या दोन अधिकाऱ्यांच्या नावानं भोंदूबाबा अशोक खरात यानं राहाता येथील समता पतसंस्थेमध्ये 4 खाती उघडली होती. एका अधिकाऱ्याच्या नावानं असलेल्या दोन खात्यांतून 82 लाख, तर दुसऱ्या अधिकाऱ्याच्या खात्यांतून 82 लाख असे एकूण 1 कोटी 64 लाखांची उलाढाल खरातनं केल्याची धक्कादायक माहिती समोर आली आहे. शिर्डी पोलिसांनी त्याच्याकडे दाखल असलेल्या दोन गुन्ह्यांत भोंदू अशोक खरातला अटक करण्याची विनंती राहाता न्यायालयात अर्ज दाखल करून केली आहे. फसवणूक आणि सावकारकी प्रकरण तसेच पतसंस्थेच्या 100 बनावट खात्यांप्रकरणी अशोक खरात हा प्रमुख आरोपी आहे. या अनुषंगानं शिर्डी पोलीस नाशिक एसआयटीच्या ताब्यातील खरातचा ताबा मागणार आहेत. सध्या या गुन्ह्यातील अरविंद बावके आणि किरण सोनवणे या दोन्ही आरोपींची सहा दिवसांची पोलीस कोठडी संपून चौदा दिवसांची न्यायालयीन कोठडी झाली आहे.
