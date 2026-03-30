'AI' चा वापरून एके 47 रायफल हातात घेतल्याचा फोटो सोशल मीडियावर प्रसारित करणं भोवलं; दोघांवर गुन्हा दाखल
कोपरगावमध्ये AI वापरुन एके 47 रायफल आणि पिस्तूलसह फोटो सोशल मीडियावर व्हायरल केल्याप्रकरणी, दोघांवर गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.
Published : March 30, 2026 at 7:29 PM IST
शिर्डी (अहिल्यानगर) : सोशल मीडियावर वाढत्या प्रमाणात होत असलेल्या AI आर्टिफिशियल इंटेलिजन्सच्या गैरवापराचा आणखी एक धक्कादायक प्रकार कोपरगाव तालुक्यात उघडकीस आला आहे. इंस्टाग्रामवर एके 47 रायफल आणि पिस्तूल हातात असल्याचा बनावट फोटो प्रसारित करून समाजात भीतीचं वातावरण निर्माण केल्याप्रकरणी, कोपरगाव तालुका पोलीस ठाण्यात दोन जणांविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.
AI वापरून रायफल पिस्तूलचा फोटो तयार केला : कोपरगाव तालुक्यातील कोळपेवाडी येथील तोफीक बिलाल बागवान या तरुणाच्या नावानं असलेल्या इन्स्टाग्राम अकाउंटवर एक संशयास्पद फोटो 28 मार्च 2026 रोजी अपलोड करण्यात आला होता. या फोटोमध्ये बागवान याच्या हातात एके 47 रायफल आणि कंबरेला पिस्तूल लावलेली दिसत होती. हा फोटो सोशल मीडियावर मोठ्या प्रमाणात व्हायरल होत असल्याची माहिती पोलिसांना मिळताच त्यांनी तत्काळ याची गंभीर दखल घेत तपास सुरू केला. प्राथमिक चौकशीत हा फोटो खरा नसून AI तंत्रज्ञानाचा वापर करून तयार करण्यात आल्याचं समोर आलं. सखोल तपासात कोपरगाव तालुक्यातील कोळपेवाडी येथील इस्माईल रज्जाक शहाने आपल्या मोबाईलमध्ये तोफीक बागवान याचा मूळ फोटो घेतला आणि त्यावर AI च्या माध्यमातून बनावटरीत्या शस्त्रे जोडून तो फोटो तयार केल्याचं निष्पन्न झालं. त्यानंतर हा एडिट केलेला फोटो संबंधित इंस्टाग्राम अकाउंटवरून जाणीवपूर्वक प्रसारित करण्यात आला.
कोपरगाव तालुका पोलीस ठाण्यात दोघांवर गुन्हा दाखल : पोलिसांनी केलेल्या घरझडतीदरम्यान तोफीक बागवानच्या घरातून एक तलवार जप्त करण्यात आली आहे. त्यामुळं या प्रकरणाचं गांभीर्य आणखी वाढलं आहे. या घटनेप्रकरणी दोघांविरुद्ध कोपरगाव तालुका पोलीस ठाण्यात गुन्हा क्रमांक 109/2026 नोंदविण्यात आला असून भारतीय न्याय संहिता 2023 चे कलम 192, 353 (1)(ब) तसेच शस्त्र अधिनियम 1959 चे कलम 4/25 अंतर्गत गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. ही कारवाई अहिल्यानगर पोलीस अधीक्षक यांच्या मार्गदर्शनाखाली, तसंच वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या सूचनेनुसार कोपरगाव तालुका पोलिसांनी कारवाई केली आहे. पुढील तपास सुरू असून सोशल मीडियावर AI चा गैरवापर करणाऱ्यांविरोधात कठोर कारवाई करण्यात येईल असा इशाराही पोलिसांनी दिला आहे.
