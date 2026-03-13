'तू दुसऱ्याशी लग्न केलंस तर...'; प्रियकराच्या खोट्या दाव्यानं मोडलं तरुणीचं लग्न
लग्नाला नकार दिल्याच्या रागातून तरुणानं तरुणीचा भररस्त्यात तिचा विनयभंग केल्याची प्रकार अहिल्यानगरमध्ये घडला आहे. तसंच तरुणीचा ठरलेला विवाह तरुणानं मोडला.
Published : March 13, 2026 at 1:59 PM IST
अहिल्यानगर : शहरातील कायनेटिक चौक परिसरातील एका 23 वर्षीय तरुणीचा पाठलाग करून तिचा विनयभंग केल्याची घटना उघडकीस आली आहे. लग्नास नकार दिल्याच्या रागातून आरोपीनं केवळ तरुणीचा हात धरून तिला धमकावलेच नाही, तर तिच्या नियोजित सासरच्या मंडळींना फोन करून तिचं ठरलेलं लग्नही मोडलं. याप्रकरणी कोतवाली पोलीस ठाण्यात आरोपीविरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. अहिल्यानगर शहरात घडलेल्या या प्रकारामुळं महिलांच्या सुरक्षिततेबाबत पुन्हा एकदा प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
तू दुसऱ्या कोणाशी लग्न केलंस तर याद राख : संबंधित तरुणी गजराज हॉटेलसमोरून घरी जात असताना तुषार अर्जुन हरेल (रा. येलुलकर चाळ, रेल्वे स्टेशन) यानं तिला अडवलं. आरोपीनं यापूर्वी त्या तरूणीला लग्नाची मागणी घातली होती. परंतु, तरुणीच्या कुटुंबीयांनी त्यास स्पष्ट नकार दिला होता. याचाच राग मनात धरून आरोपीनं सार्वजनिक ठिकाणी तरुणीचा हात धरून लज्जा उत्पन्न होईल असे वर्तन केलं. एवढ्यावर न थांबता आरोपीनं "तू दुसर्याशी लग्न केलंस तर याद राख," अशी भररस्त्यात उघड धमकी देत तिच्यावर दबाव टाकण्याचाही प्रयत्न केला.
'आमचे प्रेमसंबंध आहेत, तुम्ही तिच्याशी लग्न करू नका' : "आरोपीनं धक्कादायक पाऊल उचलत तरुणीच्या होणाऱ्या सासरच्या मंडळींशी संपर्क साधला. 'आमचे प्रेमसंबंध आहेत, तिच्याशी लग्न करू नका,' असं खोटे सांगून त्याने तरुणीचे ठरलेलं लग्न मोडलं. या प्रकारामुळं तरुणी आणि तिच्या कुटुंबावर मोठा मानसिक आघात झाला आहे. पीडित तरुणीच्या तक्रारीवरून कोतवाली पोलिसांनी तुषार हरेल याच्याविरुद्ध विनयभंग व धमकावल्याप्रकरणी गुन्हा दाखल केला आहे. या प्रकरणाचा पुढील तपास सुरू आहे," अशी माहिती पोलीस अंमलदार रोहिणी दरदले यांनी दिली.
