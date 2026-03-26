अशोक खरात प्रकरणातील व्हिडिओ शेअर करणं भोवलं; तिघांवर गुन्हा, दोघांना अटक
अनेक महिलांवर लैंगिक अत्याचार केल्याच्या अशोक खरात प्रकरणातील व्हिडिओ प्रसारित केल्यानं तिघांवर गुन्हा दाखल झाला. तर दोघांना पोलिसांनी अटक केली.
Published : March 26, 2026 at 2:23 PM IST
अहिल्यानगर- अशोक खरात प्रकरणातील व्हिडिओ तुम्ही सोशल मीडियावर शेअर करत असाल किंवा दुसऱ्यांना पाठवित असाल तर सावधान व्हा. कारण, असे केल्यानं तुम्हाला तुरुंगात जाण्याची वेळ येऊ शकते. अशोक खरात प्रकरणातील पीडितांचे व्हिडिओ व्हायरल केल्यानं दोघांना पोलिसांनी अटक केली आहे.
सिन्नर तालुक्यातील मिरगाव येथील भोंदूबाबा अशोक खरात प्रकरणातील पीडित महिलांचे अश्लील व्हिडीओ सोशल मीडियावर प्रसारित केल्याप्रकरणी कोपरगाव शहर पोलीस ठाण्यात तिघांविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला. त्यापैकी दोघांना अटक करण्यात आली आहे. या घटनेमुळे परिसरात मोठी खळबळ उडाली आहे.
मिळालेल्या माहितीनुसार 25 मार्च 2026 रोजी कोपरगाव येथील BMW या व्हॉट्सअॅप ग्रुपवर पीडित महिलांचे अश्लील व्हिडीओ प्रसारित करण्यात आले होते. या प्रकरणी कोपरगाव येथील राहुल गंगाधर शिंदे यानं आपल्या मोबाईलवरून संबंधित व्हिडीओ प्रसारित केल्याचं तपासात निष्पन्न झालं. पुढील तपासात हे व्हिडीओ त्याला कोपरगाव येथील योगेश पंढरीनाथ आढाव यानं पाठविल्याचं उघड झालं. तसेच योगेश आढाव याला हे व्हिडिओ त्याचा बीड जिल्ह्यातील माजलगाव येथील मित्र संदिप गर्जे यानं पाठविल्याचं समोर आलं आहे. या घटनेनंतर पोलिसांनी तात्काळ कारवाई करत आरोपी राहुल शिंदे, योगेश आढाव आणि संदिप गर्जे या तिघांविरुद्ध भारतीय न्याय संहिता (BNS) कलम 294(2), 3(5) तसेच माहिती तंत्रज्ञान कायदा 2000 च्या कलम 67 (अ) अंतर्गत गुन्हा नोंदविला आहे. यापैकी आरोपी राहुल शिंदे आणि योगेश आढाव यांना अटक करण्यात आली आहे. तिसरा आरोपी संदिप गर्जे सध्या फरार असून त्याचा शोध पोलीसांकडून सुरू आहे.
व्हिडिओ प्रसारित केल्यास पोलीस कारवाई करणार- अशोक खरात प्रकरण हे अत्यंत संवेदनशील आणि गंभीर स्वरूपाचे आहे. यात अनेक महिला पीडित असण्याची शक्यता वर्तविण्यात येत आहे. त्यामुळे तपास विशेष पथकाकडून गोपनीयतेनं तपास करण्यात येत आहे. पीडितांची ओळख कोणत्याही परिस्थितीत उघड होणार नाही, याची विशेष खबरदारी घेतली जात आहे. पोलीस प्रशासनानं नागरिकांना आवाहन केलं आहे की, अशा प्रकारचे व्हिडीओ कोणाकडेही असल्यास ते तात्काळ डिलीट करावेत. तसेच सोशल मीडियावर प्रसारित करू नयेत. अन्यथा संबंधित व्यक्तींवर तसेच ग्रुप अॅडमिन्सवर कठोर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल, असा इशारा पोलीस प्रशासनाच्या वतीनं देण्यात आला आहे.
