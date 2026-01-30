ETV Bharat / state

पोलीस अधीक्षक कार्यालयातच महिला कर्मचाऱ्याचा छळ: थेट 'ही' मागणी केल्याचा आरोप, पोलीस कर्मचाऱ्यासह पंटरवर गुन्हा

पोलीस अधीक्षक कार्यालयातच महिला पोलिसाचा छळ करण्यात आल्यानं मोठी खळबळ उडाली. या पोलिसानं थेट विकृत मागणी केल्याचा आरोपही या पीडितेनं केला आहे.

संग्रहित छायाचित्र (ETV Bharat)
अहिल्यानगर : कायद्याचं रक्षण करणाऱ्या पोलीस अधीक्षक कार्यालयातच महिला पोलीस कर्मचाऱ्याचा मानसिक छळ आणि धमक्या आणि विकृत मागणीचा प्रकार उघडकीस आल्यानं पोलीस दलात खळबळ उडाली. एका पोलीस कर्मचाऱ्यानं पदाचा गैरवापर करत थेट संबंधाचा प्रस्ताव दिल्याचा, तर एका खासगी व्यक्तीनं कार्यालय परिसरातच अश्लील वर्तन केल्याचा गंभीर आरोप पोलीस महिलेनं केला. या प्रकरणी भिंगार कॅम्प पोलीस ठाण्यात दोघांविरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. दीपक सरोदे आणि भाऊसाहेब शिंदे असं गुन्हा दाखल करण्यात आलेल्या संशयित आरोपीची नावं आहेत. यातील दीपक सरोदे हा पोलीस शिपाई आहे. "दीपक सरोदे याची बदली करण्यात आली असून पुढील कारवाई सुरू आहे," अशी माहिती पोलीस अधीक्षक सोमनाथ घार्गे यांनी दिली.

अहिल्यानगर पोलीस अधीक्षक कार्यालय (ETV Bharat Reporter)

तक्रारीनंतरही दिली धमकी : पीडित महिला कर्मचाऱ्यानं मंगळवारी रात्री उशिरा दिलेल्या तक्रारीनुसार, "पोलीस शिपाई दीपक सरोदे आणि भाऊसाहेब शिंदे (रा. गुंडेगाव, ता. अहिल्यानगर) यांच्याविरोधात गुन्हा नोंदवण्यात आला आहे. तक्रारीनुसार, शिंदे हा अधीक्षक कार्यालयात आला असताना त्याला अपर पोलीस अधीक्षकांकडं पाठवण्यात आलं. याच कारणावरून संतप्त होत त्यानं पीडितेकडं धाव घेण्याचा प्रयत्न करत, "तुला मी दाखवतो," अशी धमकी दिली. त्यानंतर सतत मेल व अर्ज पाठवून मानसिक त्रास देणं, कार्यालयात येऊन धमकीची भाषा वापरणं असे प्रकार सुरूच ठेवले," असं तक्रारीत नमूद आहे..

अहिल्यानगर पोलीस अधीक्षक कार्यालय (ETV Bharat Reporter)

माझं कोणी काही वाकडं करू शकत नाही अशी धमकी : या प्रकरणात पोलीस कर्मचारी दीपक सरोदे याच्यावरचे आरोप अधिक धक्कादायक आहेत. 23 जानेवारी रोजी त्यानं पीडितेला स्टेनो कार्यालयात बोलावून, "सगळं माझ्या हातात आहे," म्हणत तिच्याविरोधातील अर्ज थांबवण्याचे किंवा वाढवण्याचे आमिष दाखवत थेट संबंधाचा प्रस्ताव दिल्याचा आरोप पीडितेनं केला आहे. "तक्रार केल्यास माझं कोणी काही वाकडं करू शकत नाही" अशी धमकी देत अजून अर्जदार उभे करेन, अशी दादागिरी केल्याचंही पीडितेनं तक्रारीत नमूद केलं आहे. धक्कादायक बाब म्हणजे, 7 जानेवारीला विशेष पोलीस महानिरीक्षक कार्यालयात उपस्थित असतानाच कार्यालयाच्या आवारात शिंदे यानं पीडितेकडं पाहून अश्लील शब्दप्रयोग करत तिची लज्जा उत्पन्न होईल, असं कृत्य केल्याचा आरोपही करण्यात आला आहे.

महिला कर्मचाऱ्याशी घडलेला प्रकार गंभीर : "दीपक सरोदे याची बदली शहर वाहतूक शाखेत करण्यात आली असून त्याच्याकडील स्टेनोचे काम काढून घेण्यात आले आहे. पुढील चौकशी सुरू आहे," अशी माहिती पोलीस अधीक्षक सोमनाथ घार्गे यांनी दिली. पोलीस कार्यालयातच महिला कर्मचाऱ्याशी घडलेला हा प्रकार गंभीर व लज्जास्पद मानला जात असून पुढील कारवाईकडं नागरिकांचं लक्ष लागलं आहे.

