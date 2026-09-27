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भिंगार लाठीचार्ज प्रकरणाची SIT चौकशी सुरू; नागरिकांची चौकशी, CCTV फुटेज घेतले जाणार

भिंगार येथे गणेश विसर्जनादरम्यान दीपक वाघस्कर यांच्या झालेल्या मृत्यूप्रकरणाची चौकशी आता विशेष तपास पथकाकडून (SIT) करण्यात येत आहे.

bhingar lathi charge sit
माहिती देताना पोलीस अधिकारी (ETV Bharat Reporter)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : September 27, 2026 at 8:01 AM IST

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अहिल्यानगर : भिंगार येथे गणेश विसर्जन मिरवणुकीदरम्यान झालेल्या कथित पोलीस लाठीमारानंतर शुक्लेश्वर तरुण गणेश मंडळाचे अध्यक्ष दीपक वाघस्कर यांच्या झालेल्या मृत्यूप्रकरणाची चौकशी आता विशेष तपास पथकाकडून (SIT) करण्यात येत आहे. या प्रकरणात गणेश मंडळांच्या कार्यकर्त्यांकडून पोलिसांनी लाठीचार्ज केल्याचा आरोप करण्यात आल्यानंतर नगर शहराचे आमदार संग्राम जगताप यांनी स्वतंत्र SIT चौकशीची मागणी केली होती.

SITच्या चौकशीसाठी श्रीरामपूरचे अपर पोलीस अधीक्षक सोमनाथ वाकचौरे यांच्या नेतृत्वाखाली पथक कार्यरत असल्याची माहिती समोर आली आहे. हे पथक ज्या ठिकाणी मिरवणुकीदरम्यान घटना घडली, त्या परिसरात प्रत्यक्ष जाऊन नागरिक व प्रत्यक्षदर्शींकडून माहिती घेणार आहे. तसेच घटनाक्रम स्पष्ट होण्यासाठी परिसरातील CCTV कॅमेऱ्यांचे फुटेजही ताब्यात घेऊन त्याची तपासणी केली जाणार आहे.

नेमके काय घडले? - 23 सप्टेंबर रोजी रात्री भिंगार परिसरात गणेश विसर्जन मिरवणूक सुरू असताना दोन गणेश मंडळांच्या कार्यकर्त्यांमध्ये वाद झाल्याचे वृत्त आहे. या वादात पोलिसांनी हस्तक्षेप करत सौम्य लाठीमार केल्याचे विविध वृत्तांत नमूद करण्यात आले आहे. त्यानंतर शुक्लेश्वर तरुण गणेश मंडळाचे अध्यक्ष दीपक वाघस्कर हे अचानक खाली कोसळले. त्यांना उपचारासाठी रुग्णालयात दाखल करण्यात आले; मात्र त्यांचा मृत्यू झाला.

वाघस्कर यांच्या मृत्यूनंतर गणेश मंडळांच्या कार्यकर्त्यांनी पोलिसांच्या लाठीमारामुळेच त्यांचा मृत्यू झाल्याचा आरोप केला. या घटनेनंतर भिंगार परिसरात तणावाचे वातावरण निर्माण झाले होते. आमदार संग्राम जगताप यांनीही पोलिसांच्या कारवाईवर प्रश्न उपस्थित करत संबंधित प्रकरणाची चौकशी करून दोषींवर कारवाई करण्याची मागणी केली होती.

मृत्यूचे नेमके कारण चौकशीत स्पष्ट होणार - दरम्यान, दीपक वाघस्कर यांचा मृत्यू नेमका पोलिसांच्या लाठीमारामुळे झाला की अन्य कोणत्या वैद्यकीय कारणामुळे, याबाबत अंतिम निष्कर्ष अद्याप समोर आलेला नाही. उपलब्ध वृत्तांनुसार या बाबीचा तपास वैद्यकीय अहवाल आणि इतर पुराव्यांच्या आधारे केला जात आहे. पोलीस प्रशासनाकडूनही या प्रकरणात दोष आढळल्यास कारवाई केली जाईल, अशी भूमिका मांडण्यात आली आहे.

CCTV आणि प्रत्यक्षदर्शींच्या जबाबांना महत्त्व - SITकडून घटनास्थळाची पाहणी करताना त्या परिसरातील नागरिक तसेच घटनेच्या वेळी उपस्थित असलेल्या प्रत्यक्षदर्शींची माहिती घेतली जाणार आहे. मिरवणुकीच्या वेळी नेमकी परिस्थिती काय होती, वाद कसा झाला, पोलिसांनी कोणत्या परिस्थितीत लाठीमार केला आणि त्यानंतर दीपक वाघस्कर यांच्यासोबत काय घडले, याचा क्रम निश्चित करण्यासाठी CCTV फुटेज महत्त्वाचा पुरावा ठरण्याची शक्यता आहे.

घटनास्थळावरील उपलब्ध CCTV फुटेज, प्रत्यक्षदर्शींचे जबाब, पोलिसांकडील नोंदी आणि इतर उपलब्ध पुरावे यांचा एकत्रित अभ्यास करून SITकडून अहवाल तयार केला जाणार आहे.

चौकशीच्या निष्कर्षाकडे लक्ष - या घटनेनंतर भिंगारमध्ये बंद आणि आंदोलनाची परिस्थिती निर्माण झाली होती. विसर्जन मिरवणुकीवर झालेल्या कथित लाठीमाराची आणि दीपक वाघस्कर यांच्या मृत्यूची स्वतंत्र चौकशी करण्याची मागणी जोर धरत होती. त्यानंतर आता SITकडून प्रत्यक्ष घटनास्थळी जाऊन चौकशी सुरू झाल्याने या तपासाच्या निष्कर्षाकडे भिंगारसह अहिल्यानगर शहराचे लक्ष लागले आहे.

CCTV फुटेज आणि प्रत्यक्षदर्शींच्या जबाबातून त्या रात्रीच्या घटनाक्रमाची नेमकी वस्तुस्थिती समोर येण्याची शक्यता असून, SITच्या अहवालानंतरच लाठीमार आणि दीपक वाघस्कर यांच्या मृत्यूतील संबंधाबाबत अधिक स्पष्टता मिळणार आहे.

हेही वाचा - अहिल्यानगरमध्ये गणेश विसर्जन मिरवणुकीला गालबोट; पोलिसांचा लाठीचार्ज, मंडळाच्या अध्यक्षाचा मृत्यू, भिंगार बंद

TAGGED:

भिंगार पोलीस लाठीचार्ज
दीपक वाघस्कर मृत्यू
AHILYANAGAR POLICE LATHI CHARGE
BHINGAR LATHI CHARGE SIT
BHINGAR POLICE LATHI CHARGE

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