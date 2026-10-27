अहिल्यानगर हादरलं! दहा वर्षाच्या प्रेमसंबंधांचा रक्तरंजित शेवट; दुसऱ्या प्रियकराच्या संशयातून महिला कर्मचाऱ्याची हत्या
दुसऱ्या व्यक्तीशी जवळीक असल्याच्या संशयातून आरोपीने ग्रामपंचायत कार्यालयात सफाई कर्मचारी म्हणून कार्यरत असलेल्या महिलेची हत्या केली. ही घटना अहिल्यानगरमध्ये घडली आहे.
Published : October 27, 2026 at 7:55 PM IST
अहिल्यानगर - भिंगारजवळील वडारवाडी येथे दहा वर्षांपासून सुरू असलेल्या प्रेमसंबंधांचा शेवट रक्तरंजित घटनेने झाला. दुसऱ्या व्यक्तीशी जवळीक असल्याच्या संशयातून संतोष धोत्रे (वय 49) याने ग्रामपंचायत कार्यालयात सफाई कर्मचारी म्हणून कार्यरत असलेल्या महिलेवर चाकू आणि लोखंडी रॉडने हल्ला केल्याची धक्कादायक घटना मंगळवारी (27 ऑक्टोबर) घडली. या हल्ल्यात गंभीर जखमी झालेल्या महिलेचा मृत्यू झाला. घटनेनंतर परिसरात खळबळ उडाली असून, भिंगार कॅम्प पोलिसांनी संशयित संतोष धोत्रे याला ताब्यात घेतले आहे.
दहा वर्षांच्या संबंधांत संशयाची ठिणगी - मिळालेल्या प्राथमिक माहितीनुसार, दोघांमध्ये गेल्या दहा वर्षांपासून प्रेमसंबंध होते. मात्र, त्या महिलेचे अन्य एका व्यक्तीशी प्रेमसंबंध किंवा जवळीक असल्याचा संशय संतोष याला आल्याने दोघांमध्ये वाद निर्माण झाल्याचे समोर आले आहे. याच संशयातून संतोष याने महिलेवर हल्ला केल्याची प्राथमिक माहिती आहे. दीर्घकाळ सुरू असलेल्या संबंधांतून निर्माण झालेला संशय या घटनेमागील कारण असल्याचे सांगितले जात असले, तरी हत्येमागील नेमके कारण आणि वादाची पार्श्वभूमी पोलिसांच्या तपासानंतर स्पष्ट होणार आहे.
ग्रामपंचायत कार्यालयात चाकू आणि लोखंडी रॉडने हल्ला - मंगळवारी वडारवाडी ग्रामपंचायत कार्यालयात ही घटना घडली. संतोष धोत्रे याने महिलेवर चाकू आणि लोखंडी रॉडने हल्ला केल्याची माहिती समोर आली. या हल्ल्यात महिला गंभीर जखमी झाली. या घटनेमुळे ग्रामपंचायत कार्यालय परिसरात एकच खळबळ उडाली.
घटनेची माहिती मिळताच परिसरात नागरिकांची गर्दी झाली. घटनेचे गांभीर्य लक्षात घेऊन भिंगार कॅम्प पोलिसांनी तातडीने घटनास्थळी धाव घेतली. पोलिसांनी घटनास्थळाची पाहणी करून पुढील तपासासाठी आवश्यक कार्यवाही सुरू केली.
वरिष्ठ पोलीस अधिकाऱ्यांकडून घटनास्थळाची पाहणी - घटनेची माहिती मिळाल्यानंतर उपविभागीय पोलीस अधिकारी दिलीप टिपरसे यांनीही घटनास्थळी भेट देऊन पाहणी केली. पोलिसांनी घटनेशी संबंधित माहिती गोळा करण्यास सुरुवात केली असून, हल्ल्याची पार्श्वभूमी, दोघांमधील वाद आणि घटनेपूर्वी नेमके काय घडले, याचा तपास केला जात आहे.
आरोपी पोलिसांच्या ताब्यात - संशयित संतोष धोत्रे याला पोलिसांनी ताब्यात घेतले असून, त्याच्याकडे घटनेबाबत चौकशी केली जात आहे.
दरम्यान, ही हत्या नेमकी कोणत्या कारणातून झाली, हल्ल्याच्या वेळी घटनास्थळी कोण उपस्थित होते आणि घटनेपूर्वी दोघांमध्ये काही वाद झाला होता का, यासह विविध बाबींचा तपास सुरू आहे.
या हत्येप्रकरणी भिंगार कॅम्प पोलीस ठाण्याचे पथक पुढील तपास करत असून, आरोपीची चौकशी, घटनास्थळावरील पुरावे आणि संबंधित व्यक्तींचे जबाब यांमधून घटनेचा संपूर्ण घटनाक्रम स्पष्ट होण्याची शक्यता आहे.
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