140 वर्षांच्या ऐतिहासिक शाळेत रंगला माजी विद्यार्थ्यांचा अनोखा स्नेहमेळावा! तीन पिढ्यांच्या आठवणींना उजाळा
संगम छावणी परिषदेच्या पीएमश्री डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर शाळेत (PM SHRI Dr Babasaheb Ambedkar) माजी विद्यार्थ्यांचा अनोखा स्नेहमेळावा पार पडला.
Published : November 29, 2026 at 4:02 PM IST
अहिल्यानगर : काळ बदलला, पिढ्या बदलल्या, शिक्षणाच्या पद्धती बदलल्या, मात्र शाळेच्या आठवणी आणि तिच्याशी जोडलेले ऋणानुबंध कधीच बदलत नाहीत. ज्या शाळेच्या प्रांगणात आजोबांनी बालपण घालवलं, त्याच शाळेत त्यांच्या मुलांनी शिक्षण घेतलं आणि पुढे नातवंडांनीही ज्ञानाचे धडे गिरवले. अशा तीन पिढ्यांना जोडणाऱ्या आठवणींचा अनोखा संगम छावणी परिषदेच्या पीएमश्री डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर शाळेत आयोजित पहिल्या माजी विद्यार्थी स्नेहमेळाव्यात अनुभवायला मिळाला. जुन्या मित्रांच्या भेटी, वर्गखोल्यांतील फेरफटका, जुन्या बाकांवर बसण्याचा आनंद आणि बालपणीच्या आठवणींनी संपूर्ण वातावरण भावूक व आनंदमय झालं.
माजी विद्यार्थी झाले भावुक : सन 1885 मध्ये स्थापन झालेल्या या ऐतिहासिक शाळेच्या 140 वर्षांच्या शैक्षणिक प्रवासात प्रथमच माजी विद्यार्थी स्नेहमेळाव्याचं आयोजन करण्यात आलं होतं. विविध क्षेत्रांत आपला ठसा उमटविणारे माजी विद्यार्थी मोठ्या संख्येने या सोहळ्यास उपस्थित होते. अनेक वर्षांनंतर शाळेत पाऊल ठेवताच जुन्या वर्गखोल्या, मित्रांसोबत केलेल्या गमतीजमती, शिक्षकांचे मार्गदर्शन, बालपणीच्या खोडकर आठवणी आणि शाळेच्या मैदानावरील खेळ पुन्हा एकदा डोळ्यांसमोर तरळले. विशेष म्हणजे, ज्या बाकांवर बसून कधीकाळी शिक्षण घेतले, त्याच बाकांवर पुन्हा बसण्याचा अनुभव घेताना अनेक माजी विद्यार्थी भावुक झाले. हा स्नेहमेळावा केवळ भेटीगाठींचा कार्यक्रम न ठरता शाळेप्रती असलेल्या कृतज्ञतेचा आणि जिव्हाळ्याचा हृदयस्पर्शी सोहळा ठरला.
ग्रामस्थ आणि माजी विद्यार्थी : या स्नेहमेळाव्याच्या अध्यक्षस्थानी छावणी परिषदेचे मनोनीत सदस्य वसंत राठोड होते. प्रमुख अतिथी म्हणून जिल्हा परिषदेचे शिक्षण विस्तार अधिकारी विलास साठे, शिक्षण विस्तार अधिकारी संजय बोबडे, केंद्रप्रमुख हेमंत भागवत, सुनील राऊत, अॅड. साहेबराव चौधरी, राजेंद्र झोडगे, शिवम भंडारी, संजय सपकाळ, शामराव वाघस्कर, महेश झोडगे, दीपक लिपाणे, गणेश भोर, संजय भिंगारदिवे, मीरा आल्हाट, निलेश खोमणे, दीपक गोंधळे, अभय भिंगारकर, सुशीला कोष्टी, कारभारी आव्हाड, आशालता बेरड, सुहास धीवर, योगेश धाडगे, राजेश तनपुरे, श्रीकांत वराडे, हामिद खान, नीता हेंद्रे तसेच स्नेहबंधचे उद्धव शिंदे आदी मान्यवर उपस्थित होते. यावेळी शाळा व्यवस्थापन समितीचे पदाधिकारी, ग्रामस्थ आणि माजी विद्यार्थी मोठ्या संख्येने सहभागी झाले होते.
स्नेहमेळाव्यातून पर्यावरण संवर्धनाचा अनोखा संदेश : जुन्या आठवणींना उजाळा देण्याबरोबरच सामाजिक बांधिलकी जपण्याचा आदर्श या स्नेहमेळाव्यातून घालून देण्यात आला. उपस्थित मान्यवरांना दोनशेहून अधिक वृक्षांचं वाटप करण्यात आलं. शाळेच्या आठवणींचा वारसा जपत पर्यावरण संवर्धनाचा संदेश देणारा हा उपक्रम विशेष आकर्षण ठरला. यावेळी शिक्षण विस्तार अधिकारी विलास साठे यांनी पीएमश्री योजनेंतर्गत शाळेत राबविण्यात येणारे विविध उपक्रम, योजनेची उद्दिष्टे आणि विद्यार्थ्यांच्या सर्वांगीण विकासासाठी मिळणाऱ्या संधी याविषयी सविस्तर मार्गदर्शन केले. शिक्षण विस्तार अधिकारी संजय बोबडे यांनी छावणी परिषद शाळा राबवत असलेल्या नावीन्यपूर्ण शैक्षणिक उपक्रमांचे कौतुक करून शासनाच्या विविध शैक्षणिक योजनांची माहिती दिली.
माजी विद्यार्थ्यांचा उत्स्फूर्त प्रतिसाद : मनोनीत सदस्य वसंत राठोड यांनी मागील पाच वर्षांत शाळेने केलेल्या शैक्षणिक व भौतिक प्रगतीचा आढावा उपस्थितांसमोर मांडला. माजी विद्यार्थी संघाचे अध्यक्ष सुनील राऊत यांनी आपल्या शालेय जीवनातील आठवणी सांगत शाळेने दिलेले संस्कार आणि जीवनाला दिलेली दिशा याविषयी कृतज्ञता व्यक्त केली. माजी विद्यार्थ्यांचा उत्स्फूर्त प्रतिसाद, जुन्या आठवणींचा भावनिक ओलावा आणि शाळेच्या प्रगतीबद्दलचा अभिमान यामुळं हा स्नेहमेळावा अविस्मरणीय ठरला. शाळेच्या 140 वर्षांच्या गौरवशाली परंपरेला उजाळा देतानाच जुन्या पिढीचा अनुभव आणि नव्या पिढीची स्वप्ने यांची सांगड घालणारा हा उपक्रम सर्वांच्या कौतुकाचा विषय ठरला.कार्यक्रमाचे प्रास्ताविक मुख्याध्यापक संजय शिंदे यांनी केलं. स्वागत सुभाष भारूड यांनी केलं, आभार संजय हजारे यांनी मानले, तर सूत्रसंचालन महेश भगत यांनी केलं. कार्यक्रम यशस्वी करण्यासाठी शरद पुंड, सीमा चोभे, मनीषा साठे, मेघा बास्कर, स्नेहल लवांडे, जी. आय. शेख, लता पाटील, अश्विनी यादव,संध्या हिकरे, प्रियंका बेरड, वर्षा भारूड, संध्या खोगरे, सायली लेंडे, काळू हिले आदींनी विशेष परिश्रम घेतले.
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