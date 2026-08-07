कर्जमाफीचा लाभ हवाय? मग 'हे' काम तातडीनं करा; पुणे जिल्हा प्रशासनाचे लाभार्थ्यांना महत्त्वाचं आवाहन
शेतकरी कर्जमुक्ती योजनेत आधार प्रमाणीकरण करणं लाभार्थी शेतकऱ्यांसाठी आवश्यक आहे. पुणे जिल्ह्यात योजनेतील 64 हजार 655 शेतकरी लाभार्थी असून, त्यापैकी अनेकांचं आधार प्रमाणीकरण पूर्ण झालंय.
Published : August 7, 2026 at 8:02 PM IST
पुणे : राज्य सरकारकडून जाहीर करण्यात आलेल्या पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमाफी योजनेची पहिली यादी जाहीर झाली आहे. या यादीत राज्यातील 16 लाख 96 हजार 201 शेतकऱ्यांचा समावेश आहे. या योजनेत पुणे जिल्ह्यातील 64 हजार 655 शेतकरी पात्र ठरले आहेत. त्यापैकी 50 हजार 448 शेतकऱ्यांचं आधार प्रमाणीकरण पूर्ण झालं आहे. तर 14 हजार 207 लाभार्थ्यांचं आधार प्रमाणीकरण अद्याप प्रलंबित आहे. प्रलंबित लाभार्थ्यांनी लवकरात लवकर आधार प्रमाणीकरण पूर्ण करून घ्यावं, असं आवाहन जिल्हा प्रशासनाकडून करण्यात आलं आहे.
जिल्ह्यात 64 हजार 655 शेतकरी लाभार्थी : शेतकरी कर्जमुक्ती योजनेत आधार प्रमाणीकरण करणं लाभार्थी शेतकऱ्यांसाठी आवश्यक आहे. पुणे जिल्ह्यात या योजनेतील 64 हजार 655 शेतकरी लाभार्थी असून, त्यापैकी अनेक शेतकऱ्यांचं आधार प्रमाणीकरण पूर्ण झालं आहे. तर काही लाभार्थ्यांचं प्रमाणीकरण अद्याप प्रलंबित आहे. तालुकानिहाय माहितीनुसार, भोर तालुक्यात 2 हजार 308 शेतकऱ्यांचं आधार प्रमाणीकरण पूर्ण झालं असून 1 हजार 515 प्रकरणं प्रलंबित आहेत. आंबेगाव तालुक्यात 1 हजार 351 पूर्ण तर 227 प्रलंबित आहेत. बारामती तालुक्यात 8 हजार 578 पूर्ण तर 939 प्रलंबित आहेत. शिरूर तालुक्यात 4 हजार 729 पूर्ण तर 730 प्रलंबित आहेत.
इंदापूर तालुक्यात 9 हजार 231 शेतकऱ्यांचं प्रमाणीकरण पूर्ण झालं असून 1 हजार 831 प्रकरणं प्रलंबित आहेत. वेल्हा तालुक्यात 429 पूर्ण तर 405 प्रलंबित आहेत. जुन्नर तालुक्यात 2 हजार 155 पूर्ण तर 825 प्रलंबित आहेत. पुरंदर तालुक्यात 3 हजार 143 पूर्ण तर 782 प्रलंबित आहेत. खेड तालुक्यात 2 हजार 208 पूर्ण तर 1 हजार 94 प्रलंबित आहेत.
दौंड तालुक्यात 10 हजार 653 शेतकऱ्यांचं आधार प्रमाणीकरण पूर्ण झालं असून 1 हजार 883 प्रकरणं प्रलंबित आहेत. मुळशी तालुक्यात 573 पूर्ण तर 142 प्रलंबित आहेत. मावळ तालुक्यात 1 हजार 352 पूर्ण तर 985 प्रलंबित आहेत. राष्ट्रीयीकृत व इतर बँकांमधील 2 हजार 397 शेतकऱ्यांचं प्रमाणीकरण पूर्ण झालं असून 1 हजार 847 प्रकरणं प्रलंबित आहेत. आधार प्रमाणीकरण पूर्ण झाल्यानंतरच पात्र शेतकऱ्यांना कर्जमुक्ती योजनेचा लाभ मिळणार आहे. त्यामुळे ज्या शेतकऱ्यांचं आधार प्रमाणीकरण अद्याप झालेलं नाही, त्यांनी संबंधित बँक, सेवा केंद्र किंवा कृषी विभागाशी संपर्क साधून तातडीनं प्रमाणीकरण पूर्ण करावं, असं आवाहन करण्यात आलं आहे.
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