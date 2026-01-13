ETV Bharat / state

घरावरील धाडीनंतर शिवसेना जिल्हाप्रमुखाला हृदयविकाराचा झटका; धोका झाला तर शिवसेनेशी गाठ, प्रवक्त्याचा इशारा

प्रशासनासह पोलिसांकडून घरावर अचानक धाड पडल्यानंतर शिवसेनेचे उमेदवार अनिल शिंदे यांना रविवारी रात्री हृदयविकाराचा झटका आला. त्यानंतर शिवसेना प्रवक्त्यानं प्रशासनाला इशारा दिला.

Anil Shinde Heart Attack
अनिल शिंदेंना हृदयविकाराचा झटका (ETV Bharat Reporter)
By ETV Bharat Marathi Team

Published : January 13, 2026 at 2:09 PM IST

अहिल्यानगर : ऐन अहिल्यानगर महानगरपालिका निवडणुकीत प्रभाग क्रमांक 15 मध्ये घडलेल्या एका गंभीर आणि धक्कादायक घटनेनं राजकीय वातावरण तापलं आहे. शिवसेनेचे उमेदवार आणि जिल्हाप्रमुख अनिल शिंदे यांना प्रशासकीय कारवाईच्या तीव्र मानसिक दबावामुळं थेट हृदयविकाराचा झटका आल्याची घटना समोर आली आहे. यानंतर शिवसेनेचे प्रवक्ते संजीव भोर यांनी प्रशासनाला इशारा देत योग्य पद्धतीनं निवडणूक व्हावी, अशी अपेक्षा व्यक्त केली.



तणावातून आला हृदयविकाराचा झटका : आगरकर मळा येथील शिवसेनेचे उमेदवार अनिल शिंदे यांच्या निवासस्थानी प्रशासनाच्या पथकानं रविवारी अचानक धाड टाकली. या कारवाईदरम्यान मोठ्या प्रमाणात पोलीस बंदोबस्त, वरिष्ठ अधिकारी आणि प्रशासकीय यंत्रणा घरात दाखल झाल्यानं वातावरण अत्यंत तणावपूर्ण झालं होतं. कोणतीही पूर्वसूचना न देता झालेल्या या कारवाईमुळं शिंदे यांच्यावर प्रचंड मानसिक ताण आला. त्याच तणावातून त्यांना हृदयविकाराचा झटका आल्याचा दावा करण्यात येत आहे.



निवडणुकीच्या तोंडावरच प्रशासनाने ही कारवाई का केली? : अनिल शिंदे यांना तातडीनं रुग्णालयात दाखल करण्यात आलं आहे. डॉक्टरांनी त्यांची प्रकृती अत्यंत चिंताजनक असल्याचं स्पष्ट केलं आहे. या घटनेनंतर शहरभर संतप्त प्रतिक्रिया उमटत आहेत. निवडणुकीच्या तोंडावरच प्रशासनानं ही कारवाई का केली? असा थेट सवाल उपस्थित केला जात आहे.

प्रशासन एकतर्फी वागत असल्याचं सामान्य नागरिकही सांगत आहे. आमचा प्रशासनावर विश्वास आहे. हा विश्वास ढळू नये, याची प्रशासनावर जबाबदारी आहे. यांच्या पायाखालची वाळू सरकली आहे, म्हणून हे कटकारस्थान आहे. यापुढची तयारी रंणागंणात लढण्याची आमची तयारी आहे. प्रशासन आणि पोलिसांना धाडीत काय सापडले आहे का? शिंदे यांच्यावर कसलाही गुन्हा नाही. त्यांनी बोलाविले असते तर ते आले असते. सूज्ञ नागरिक मतपेटीतून उत्तर देईल-शिवसेना प्रवक्ते, संजीव भोर



'ही' धाड राजकीय सूडबुद्धीने प्रेरित असल्याचा दावा : दरम्यान, शिंदे कुटुंबीयांनी या घटनेवर तीव्र संताप व्यक्त केला. माजी महापौर शीलाताई शिंदे आणि चिरंजीव मुन्ना शिंदे यांनी प्रशासन आणि सत्ताधारी यंत्रणेवर गंभीर आरोप केले. ही धाड राजकीय सूडबुद्धीने प्रेरित असल्याचा त्यांनी दावा केला. निवडणूक जिंकू शकत नाही, म्हणून विरोधकांना घाबरवण्याचा आणि संपवण्याचा प्रयत्न सुरू असल्याचा आरोप कुटुंबीयांनी केला. या घटनेमुळं प्रभाग क्रमांक 15 मधील निवडणूक रणधुमाळी अधिकच पेटली आहे. प्रशासनाच्या भूमिकेवर मोठे प्रश्नचिन्ह उभे राहिले आहेत. निवडणूक आयोग आणि वरिष्ठ स्तरावरून या गंभीर घटनेची दखल घेतली जाणार का?, असा सवाल उपस्थित केला जात आहे.

निवडणूक ही योग्य पद्धतीनं व्हावी- शिवसेनेचे प्रवक्ता संजीव भोर म्हणाले," ज्या पद्धतीनं पोलीस आणि निवडणुकीशी संबंधित अधिकाऱ्यांनी धाड टाकली, त्यामुळे अनिल शिंदेंना अत्यवस्थ अवस्थेत रुग्णालयात दाखल करावे लागले. जेव्हापासून शिवसेनेनं स्वबळावर निवडणूक लढविण्याचा निर्णय घेतला, तेव्हापासून बलाढ्य असलेल्या लोकांना पचलेलं नाही. त्यामुळे उमेदवारांना पदाधिकाऱ्यांना प्रशासनाच्या पद्धतीनं कसं लक्ष्य करता येईल, हे संपूर्ण अहिल्यानगरमध्ये घडत आहे. गुंडांना प्रशासनाकडून आणि पोलिसांकडून संरक्षण मिळते की काय, असे चित्र दिसत आहे. निवडणूक जाहीरनाम्याचे पत्रक वाटण्याासाठी पाबंदी आणली जात आहे. अशा पद्धतीनं जर प्रशासन वागत असेल आणि पदाधिकाऱ्यांना धोका होत असेल तर थांबवावे. निवडणूक ही योग्य पद्धतीनं व्हावी, असे आवाहन आहे. धोका झाला तर शिवसेनेशी आणि उपमुख्यमंत्री शिंदेंशी गाठ हे प्रशासनानं ध्यानात ठेवावे".

संपादकांची शिफारस

