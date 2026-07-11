देशातील सर्वात सर्वात मोठे अॅग्रो कन्व्हेन्शन सेंटर नागपुरात, महाराष्ट्राच्या इतिहासातील सर्वात मोठी कर्जमाफी -फडणवीस यांचा दावा
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (CM Devendra Fadnavis) यांनी नागपूर येथे देशातील सर्वात मोठे अॅग्रो कन्व्हेन्शन सेंटर उभारण्याची पाहणी केली.
Published : July 11, 2026 at 8:59 PM IST
नागपूर : दाभा परिसरात उभारण्यात येत असलेल्या देशातील सर्वात मोठ्या अॅग्रो कन्व्हेन्शन सेंटरची मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (CM Devendra Fadnavis) यांनी पाहणी केली. पंजाबराव कृषी विद्यापीठाच्या माध्यमातून हे कन्व्हेन्शन सेंटर उभारले जात असून, येथे कृषी क्षेत्राशी संबंधित विविध प्रशिक्षण, प्रदर्शन, संवाद मेळावे आणि इतर कार्यक्रम आयोजित केले जाणार आहेत. तसंच येथे शेतकऱ्यांसाठी आधुनिक सुविधा उपलब्ध होतील, असं मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितलं.
इतिहासातील सर्वात मोठी कर्जमाफी : यापूर्वीच्या कोणत्याही कर्जमाफीमध्ये लगतच्या कर्जमाफी असणाऱ्यांना समाविष्ट केलं गेलं नाही. गेल्या कर्जमाफीमध्ये लाभ मिळणाऱ्यांना देखील संपूर्ण कर्जमाफी देण्यात यावी, सत्तारूढ आमदारांची मागणी होती. त्यामुळं, आपण पूर्ण कर्जमाफी दिली आहे. महाराष्ट्राच्या इतिहासात सर्वात मोठी कर्जमाफी असेल असं मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले.
एटीएसच्या कारवाईत खूप काही मिळालं : 'एटीएस'ने काल खूप मोठी कारवाई केली आहे. या संदर्भात सर्व माहिती लवकरच देणार आहे. त्या कारवाईत भरपूर गोष्टी मिळाल्या आहेत.
प्रोटेक्टिव्ह इरिगेशन : मधल्या काही दिवसात आपण थोडं प्रोटेक्टिव्ह इरिगेशन देऊ शकलो तर अडचण येणार नाही असं मला वाटतं. एलनिनोमुळं पावसात तूट आणि डिस्टन्स राहणार आहे. याकरता आपण आधी शेतकऱ्यांना सांगितलं आहे की सुरुवातीची पेरणी न करता उशिरा पेरण्या करा. त्यामुळंच पाऊस आल्यावरच पेरण्या झाल्या आहेत. मला विश्वास आहे इरिगेशनच्या ज्या सुविधा आहेत त्याचा वापर करून यावेळी शेतकरी चांगलं पीक घेतील.
बोगस बियाणे प्रकरणात कारवाई सुरू : कमी उगवण क्षमता असलेली सोयाबीन बियाणी विशेषतः विदर्भात आढळली आहेत. त्यावर लगेच कारवाई केली गेली आहे. 5000 नमुने घेतले आहेत, त्यापैकी 300 नमुने फेल झाले आहेत. त्यांच्यावर लायसन रद्द पासून तर फौजदारी कारवाई पर्यंत कारवाई करण्यात येत आहे. याबद्दल चौकशीचे आदेश दिले आहेत.
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