शेतकऱ्यांसाठी आनंदाची बातमी! कृषिमंत्र्यांनी जाहीर केली शेतकरी कर्जमाफीची नवी तारीख, जाणून घ्या...

अजित पवार यांच्या विमान अपघातावर मंत्री दत्तात्रय भरणे यांनी प्रतिक्रिया दिली. तसंच शेतकरी कर्जमाफीबाबतही त्यांनी महत्त्वाची माहिती दिली.
Published : February 6, 2026 at 7:27 PM IST
बारामती - उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अपघाती निधनाला दहा दिवस पूर्ण होत असतानाच बारामतीतील राजकीय घडामोडींना वेग आला आहे. कृषिमंत्री दत्तात्रय भरणे यांनी उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांची भेट घेऊन त्यांना धीर दिला. “दादांच्या पश्चात राज्यातील जनतेच्या अपेक्षा मोठ्या आहेत, त्या पूर्ण करण्यासाठी आपण सर्वांनी एकत्र काम करायला हवं,” असं भरणे यांनी स्पष्ट केलं. तसंच शेतकरी कर्जमाफीबाबतही भरणे यांनी मोठे संकेत दिले आहेत. तीस जूनपूर्वी शेतकरी कर्जमाफीची घोषणा हौणार असल्याचं ते म्हणाले.
भेटीनंतर माध्यमांशी बोलताना मंत्री दत्तात्रय भरणे म्हणाले, "ही भेट पूर्णपणे सांत्वनपर होती. कोणताही राजकीय विषय नव्हता. दादांच्या आठवणी जागवण्यात आल्या. मी दादांच्या अतिशय जवळ होतो, हे संपूर्ण कुटुंबाला माहिती आहे.”
राष्ट्रवादी विलीनीकरणावर सावध भूमिका - राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या संभाव्य विलीनीकरणावर बोलताना भरणे यांनी संयम राखण्याचं आवाहन केलं. “घटनेला तेरा दिवस पूर्ण झालेले नाहीत. पवार कुटुंबीय दुःखात आहे. तेरा दिवसानंतर वरिष्ठ मंडळी एकत्र बसून सर्वांच्या भावना ऐकतील. तोपर्यंत या विषयावर बोलणं योग्य नाही,” असं त्यांनी स्पष्ट केलं.
सुनेत्रा पवार राष्ट्रीय अध्यक्ष? - सुनेत्रा पवार यांच्या राष्ट्रीय अध्यक्षपदाबाबत भरणे म्हणाले, “सर्व आमदारांचं मत विचारात घेतलं जाईल. दादांच्या पश्चात पक्ष, राज्य आणि देशाच्या जबाबदाऱ्या कोणाकडं असाव्यात, यावर तेरा दिवसांनंतर सविस्तर चर्चा होईल आणि योग्य निर्णय घेतला जाईल.”
अपघातावर राजकारण नको - अमोल मिटकरी प्रकरणावर प्रतिक्रिया देताना भरणे यांनी ठाम भूमिका घेतली. “अजित पवार यांचं जाणं सर्वांसाठी दुःखद आहे. तो विमानाचा अपघातच होता. या घटनेला वेगळा रंग देऊ नये,” अशी विनंती त्यांनी केली.
शेतकरी कर्जमाफीवर मोठे संकेत - राज्यस्तरीय महत्त्वाच्या मुद्द्यावर बोलताना भरणे यांनी शेतकरी कर्जमाफीबाबत मोठी माहिती दिली. “मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री अजित पवार आणि एकनाथ शिंदे यांनी आधीच कर्जमाफीचा निर्णय घेतला होता. माहिती संकलन सुरू आहे. एप्रिलच्या पहिल्या आठवड्यात समितीचा अहवाल येईल आणि ३० जूनपूर्वी शेतकऱ्यांना कर्जमाफी देण्याचा निर्णय सरकार घेईल,” असं त्यांनी सांगितलं.
अजित पवारांच्या निधनामुळं निर्माण झालेल्या पोकळीबाबत भरणे म्हणाले, “राज्याचे मुख्यमंत्री प्रमुख असतात. अधिवेशनात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस बजेट मांडतील. त्यानंतर योग्य निर्णय घेतले जातील. शेतकऱ्यांना कर्जमाफी देण्याचा शब्द सरकार नक्की पाळेल.”
