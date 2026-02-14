कृषी विभाग ॲक्शन मोडवर, बोगस फळपीक विमा घेणाऱ्यांवरती होणार कारवाई, कृषी आयुक्त सूरज मांढरे यांची माहिती
बोगस फळपीक विमा घेणाऱ्यांवरती कारवाई होणार असल्याची माहिती राज्याचे कृषी आयुक्त सूरज मांढरे यांनी दिली.
Published : February 14, 2026 at 3:16 PM IST
पुणे : गेल्या वर्षी राज्यात बोगस पीक विम्याच प्रकरण उघडकीस आलं होतं. यानंतर आता पुन्हा राज्यात फळपीक विम्यात बोगस प्रकरण समोर आलं आहे. नुकतेच जळगाव जिल्ह्यात प्रत्यक्षात केळीची बाग नसताना पीक विमा घेतल्याचं समोर आल्यामुळं कृषी विभाग ॲक्शन मोडमध्ये आला आहे. बोगस फळपीक विमा घेणाऱ्यांवरती कारवाई होणार असल्याची माहिती राज्याचे कृषी आयुक्त सूरज मांढरे यांनी दिली.
राज्यभर चौकशी करण्यात येणार : याबाबत राज्याचे सूरज मांढरे म्हणाले की, "फळपीक विम्याच्याबाबत काही ट्रिगल असतात आणि ते लागू झाले की, संबंधित शेतकऱ्याला पैसे मिळतात. जळगाव जिल्ह्यात अशीच एक घटना घडली. ज्यात जवळपास 96 हजार हेक्टरपैकी 44 हजार हेक्टर जमिनीवर प्रत्यक्षात केळीची बाग नसताना काही शेतकऱ्यांनी विमा घेतला होता. कृषी विभागात अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर होत असल्यानं जे काही सॅटॅलाइट इमेज आली. त्यातून हे प्रकरण समोर आलं आहे आणि याची क्षेत्रीय स्तरावर चौकशी सुरू झाली आहे. हे प्रकरण समोर आल्यावर आमची बैठक घेण्यात आली आणि यात राज्यभर याची चौकशी करण्यात येणार आहे," असं यावेळी त्यांनी सांगितलं.
44 हजार हेक्टरवर केळीपीकच आढळलेलं नाही : हवामान आधारित फळपीक विमा योजनेच्या आंबिया बहर हंगामात यंदा केळी उत्पादक जळगाव जिल्ह्यात गेल्या वर्षीच्या तुलनेत सुमारे 27 हजारांहून अधिक अर्ज आल्यानंतर संशयास्पद क्षेत्राची उपग्रहाच्या साह्यानं तपासणी करण्यात आली. त्यात 44 हजार हेक्टरवर केळीपीकच आढळलेलं नाही. या बनावट अर्जदारांचे विमा हप्त्यापोटीचे 37 कोटी 43 लाख रुपये जप्त करण्यात आले. तर राज्य सरकारचे 123 कोटी 53 लाख आणि केंद्राचे 93 कोटी 58 लाख रुपये वाचले आहेत. यंदा जळगाव जिल्ह्यात 27,259 अर्ज वाढले. यातून विमा संरक्षित क्षेत्र 28,196 हेक्टरनं वाढलं असून ही वाढ अनैसर्गिक व अतिरिक्त असल्याचं निदर्शनास आल्यानंतर कृषी आयुक्तांच्या पथकानं केलेल्या तपासणीत चार तालुक्यांमधील 74 शेतकऱ्यांकडे केळी पीकच आढळले नाही. या शेतकऱ्यांनी आठ लाखांचा विमा हप्ता भरून नुकसानभरपाईची सव्वादोन कोटींची रक्कम लुबाडण्याचा प्रयत्न केला.
फसवणुकीचे गुन्हे दाखल करावेत : यापूर्वीही 2022-23 मध्ये जिल्ह्यात 20 हजार 579 अर्ज अपात्र ठरले होते. जिल्ह्यातील विमा संरक्षित 96 हजार 152 हेक्टर एवढ्या लागवडीखालील जमिनीची तपासणी कृषी विभागाकडून करण्यात आली. त्यापैकी 52 हजार 110 हेक्टरवरच केळी पिकाची लागवड आढळली, तर 44 हजार 41 हेक्टरवर पीकच आढळले नाही. त्यामुळं या क्षेत्रासाठी भरण्यात आलेला 37 लाख 43 हजारांचा विमा हप्ता जप्त करण्यात आला आहे. या बनावट अर्जदारांविरोधात जिल्हाधिकाऱ्यांनी फसवणुकीचे गुन्हे दाखल करावेत, अशा सूचना कृषी आयुक्त सूरज मांढरे यांनी दिल्या आहेत. तर अशा अर्जदारांच्या प्रत्यक्ष पिकांची तपासणी केली जात असून, त्यांच्यावरही अशाच प्रकारची कारवाई करण्यात येईल, असा इशारा देखील कृषी विभागानं दिला आहे.
