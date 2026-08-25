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मावळ तालुक्यातील कृषी अधिकाऱ्यांचे आकृतिबंधाविरोधात आंदोलन; 4 सप्टेंबरपासून बेमुदत संपाचा इशारा

कृषी विभागाच्या नव्या आकृतिबंधाविरोधात मावळ तालुक्यातील कृषी अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त करत आंदोलनाचे हत्यार उपसले आहे.

Agricultural officer protest
तालुका कृषी अधिकारी कार्यालय (ETV Bharat Reporter)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : August 25, 2026 at 1:24 PM IST

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पुणे (मावळ) : महाराष्ट्र शासनाच्या कृषी विभागानं तब्बल 17 वर्षांनंतर जाहीर केलेल्या नव्या आकृतिबंधाविरोधात राज्यातील कृषी अधिकाऱ्यांमध्ये तीव्र नाराजी निर्माण झाली आहे. क्षेत्रीय स्तरावर प्रत्यक्ष शेतकरी आणि शेताच्या बांधावर काम करणाऱ्या कृषी अधिकाऱ्यांना या नव्या आकृतिबंधातून मोठ्या अपेक्षा होत्या. मात्र, शासनाने क्षेत्रीय कर्मचाऱ्यांच्या मागण्यांकडं दुर्लक्ष केल्याचा आरोप करत मावळ तालुक्यातील कृषी अधिकाऱ्यांनी आंदोलनाचा इशारा दिला आहे.



नव्या आकृतिबंधाची घोषणा : मागील आठवड्यात कृषी विभागाकडून नव्या आकृतिबंधाची घोषणा करण्यात आली. तब्बल 17 वर्षांनंतर आकृतिबंध जाहीर झाल्यानं कृषी विभागातील कर्मचाऱ्यांमध्ये सकारात्मक बदलांची अपेक्षा निर्माण झाली होती. विशेषतः ग्रामीण भागात शेतकऱ्यांशी थेट संपर्क ठेवून विविध शासकीय योजना, कृषी तंत्रज्ञान, पीक उत्पादन, मार्गदर्शन आणि योजनांची अंमलबजावणी करणाऱ्या क्षेत्रीय कर्मचाऱ्यांना या आकृतिबंधातून योग्य स्थान मिळेल, अशी अपेक्षा होती.

मावळ तालुक्यातील कृषी अधिकाऱ्यांचे आकृतिबंधाविरोधात आंदोलन (ETV Bharat Reporter)



काळ्या फिती लावून शासनाच्या निर्णयाचा निषेध : मात्र, प्रत्यक्षात जाहीर झालेल्या आकृतिबंधात क्षेत्रीय स्तरावर काम करणाऱ्या कृषी अधिकाऱ्यांना डावलण्यात आल्याचा आरोप करण्यात येत आहे. त्यामुळं मावळ तालुक्यातील कृषी अधिकाऱ्यांनी या निर्णयाचा निषेध करण्यासाठी आंदोलन सुरू केलं आहे. आंदोलनाच्या पहिल्या टप्प्यात सर्व कृषी अधिकाऱ्यांनी हाताला काळ्या फिती बांधून नियमित कामकाज केलं. काळ्या फिती लावून शासनाच्या निर्णयाचा निषेध नोंदवण्यात आला.



क्षेत्रीय अधिकाऱ्यांची भूमिका महत्त्वाची : कृषी अधिकाऱ्यांच्या म्हणण्यानुसार, कृषी विभागाचे बहुतांश काम हे थेट शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचवण्याची जबाबदारी क्षेत्रीय कर्मचाऱ्यांवर असते. शेतकऱ्यांना योजनांची माहिती देणं, पीक परिस्थितीचा आढावा घेणं, कृषीविषयक मार्गदर्शन करणं तसेच शासनाच्या विविध योजनांची अंमलबजावणी करण्यामध्ये क्षेत्रीय अधिकाऱ्यांची भूमिका महत्त्वाची आहे. त्यामुळं नव्या आकृतिबंधामध्ये क्षेत्रीय कर्मचाऱ्यांच्या कामाचा आणि जबाबदाऱ्यांचा योग्य विचार होणं आवश्यक असल्याचं त्यांचं म्हणणं आहे.



4 सप्टेंबरपासून बेमुदत कामबंद आंदोलन : दरम्यान, शासनाने नव्या आकृतिबंधात तातडीनं सुधारणा करून क्षेत्रीय कृषी अधिकाऱ्यांच्या मागण्यांचा सकारात्मक विचार करावा, अशी मागणी आंदोलनकर्त्यांनी केली आहे. अन्यथा आंदोलन अधिक तीव्र करण्याचा इशारा देण्यात आला आहे. शासनानं मागण्यांकडं दुर्लक्ष केल्यास येत्या 4 सप्टेंबरपासून बेमुदत कामबंद आंदोलन करण्याचा इशारा कृषी अधिकाऱ्यांनी दिला आहे.


बेमुदत संप टाळावा : या आंदोलनाला राज्यभरातील विविध कृषी संघटनांनीही पाठिंबा दर्शवला आहे. त्यामुळं येत्या काळात हा प्रश्न राज्यस्तरावर अधिक तीव्र होण्याची शक्यता आहे. शासनाने कृषी अधिकाऱ्यांच्या मागण्यांवर तातडीने तोडगा काढून बेमुदत संप टाळावा, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.

शासन आंदोलनाची दखल घेणार का? : मावळ तालुक्यातील आंदोलनामुळं कृषी विभागाच्या कामकाजावर परिणाम होण्याची शक्यता असून, शेतकऱ्यांशी संबंधित विविध शासकीय योजना आणि कृषीविषयक कामकाज प्रभावित होऊ नये, यासाठी शासनाने लवकरात लवकर निर्णय घेण्याची गरज निर्माण झाली आहे. आता शासन या आंदोलनाची दखल घेऊन आकृतिबंधात बदल करते का आणि कृषी अधिकाऱ्यांचा बेमुदत संप टळतो का, याकडं सर्वांचं लक्ष लागलं आहे.

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TAGGED:

बेमुदत संप
कृषी अधिकारी
AGRICULTURAL OFFICER PROTEST
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