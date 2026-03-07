इस्रायल इराण युद्धामुळे महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांवर मोठं संकट; वॉर रिस्क सरचार्जमुळं निर्यात ठप्प
इजरायल-इराण युद्धामुळे (Israel Iran war) समुद्री मार्ग ठप्प झालाय. त्यामुळं महाराष्ट्रातील कांदा, द्राक्षे यांसारखा शेतमाल अडकून पडला असून शेतकऱ्यांचं मोठं नुकसान झालंय.
Published : March 7, 2026 at 11:05 AM IST
ठाणे : इजरायल आणि इराण यांच्यातील तीव्र युद्धामुळं (Israel Iran war) जागतिक व्यापारावर मोठा परिणाम होत आहे. याचा फटका भारतातील, विशेषतः महाराष्ट्रातील शेतमाल निर्यातदार आणि शेतकऱ्यांना बसला आहे. समुद्री मार्गावरील धोका वाढल्यानं जहाजे थांबवली गेली असून, हजारो टन शेतमाल ओमानजवळ भारतीय बंदरात अडकला आहे. रमजानच्या काळात मागणी वाढण्याची अपेक्षा असताना युद्ध आणि वॉर रिस्क सरचार्ज (War Risk Surcharge) मुळं निर्यात ठप्प झाली आहे. यामुळं कांदा, द्राक्षे यांसारख्या नाशवंत मालाचे मोठं नुकसान होण्याची भीती आहे. निर्यातदारांनी केंद्र सरकारकडं तातडीनं उपाययोजना करण्याची मागणी केली आहे.
युद्धाचा शेतमाल निर्यातीवर परिणाम : भारतातून होणारी शेतमाल निर्यात मुख्यतः समुद्री मार्गानं होते. युद्धामुळं रेड सी आणि होर्मुझ सामुद्रधुनी यांसारख्या महत्त्वाच्या मार्गांवर धोका वाढला आहे. फेब्रुवारी अखेरीस 23, 25 आणि 27 तारखेला निर्यात होणारा माल तयार होता, परंतु जहाजे ओमानजवळ थांबवण्यात आल्यानं तो भारतातच परत आला. महाराष्ट्रातील शीतगोदामांमध्ये हा माल साठवला गेला आहे. रमजान दरम्यान आखाती देशांत फळं, भाज्या आणि इतर शेती मालाला चांगला भाव मिळतो, परंतु युद्धामुळं जहाजांचा प्रवास 20-25 दिवसांऐवजी 40-45 दिवस लागू शकतो. यामुळं मालाची गुणवत्ता खराब होण्याची शक्यता आहे. जेएनपीए (जवाहरलाल नेहरू पोर्ट) येथे 500 हून अधिक कांदा कंटेनर अडकले आहेत, तर द्राक्षे आणि इतर फळांचाही माल परत बोलावण्यात आला आहे.
वॉर रिस्क सरचार्जनं वाढलं नुकसान : शिपिंग कंपन्यांनी युद्धजन्य धोक्यामुळं 'वॉर रिस्क सरचार्ज' लागू केला आहे. एका 20 फूट कंटेनरसाठी 2,000 ते 4,000 अमेरिकी डॉलर अतिरिक्त कर आकारला जात आहे. कांद्याच्या बाबतीत, बाजारात 15 रुपये प्रति किलो दर असताना 30 टन कंटेनरसाठी सुमारे 4.5 लाख रुपयांच्या मालावर 2 लाख रुपयांचा अतिरिक्त चार्ज लागतो. यामुळं माल महाग होऊन ग्राहक मिळण्याची शंका आहे. निर्यात रद्द झाल्यास शेतकरी आणि व्यापाऱ्यांचं मोठं आर्थिक नुकसान होईल. हजारो कोटींचा माल खराब होण्याची भीती आहे, ज्यामुळं अनेक व्यापारी व्यवसाय बंद करण्याच्या मार्गावर आहेत.
निर्यातदारांची मागणी आणि राजकीय पाठपुरावा : निर्यातदारांनी या वाढीव कर रद्द करण्याची मागणी केली आहे. खासदार अमोल कोल्हे यांनी केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयुष गोयल यांना पत्र लिहून तत्काळ कारवाईची विनंती केली आहे. पत्रात म्हटलं आहे की, केंद्र सरकारनं त्वरित उपाययोजना कराव्यात, अन्यथा शेतकरी आणि निर्यातदार देशोधडीला लागतील. शेतकऱ्यांना अनुदान, बंदर शुल्क माफी आणि तात्पुरती खरेदी योजना यांसारख्या उपायांची मागणी होत आहे.
शेती क्षेत्राला मोठा फटका : हे युद्ध केवळ राजकीय नाही, तर शेतकऱ्यांच्या उदरनिर्वाहावर परिणाम करणारे आहे. लवकरात लवकर शांतता प्रस्थापित होऊन व्यापार मार्ग सुरळीत व्हावेत, अशी अपेक्षा आहे. अन्यथा महाराष्ट्रातील कांदा, द्राक्ष बागायतदारांसह संपूर्ण शेती क्षेत्राला मोठा फटका बसणार आहे.
युद्ध जोखीम अधिभार म्हणजे काय? : युद्ध जोखीम अधिभार (War Risk Surcharge -WRS) हे सागरी वाहतुकीत युद्ध, सशस्त्र संघर्ष किंवा चाचेगिरी (piracy) यामुळं उच्च-धोका असलेल्या भागातून मालवाहू जहाजे नेताना शिपिंग कंपन्यांकडून आकारलं जाणारं अतिरिक्त शुल्क असतं. हे शुल्क इन्शुरन्स प्रीमियम वाढल्यामुळं लावलं जातं.
