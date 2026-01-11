शेतीत 'एआय'चा वापर, एकरी 200 टन ऊस ते जागतिक तंत्रज्ञान एकाच ठिकाणी, बारामतीत होतंय आठ दिवस कृषी प्रदर्शन, जाणून घ्या तारीख
बारामतीमध्ये 17 ते 24 जानेवारी दरम्यान कृषी प्रदर्शन भरवलं जाणार आहे.
Published : January 11, 2026 at 3:22 PM IST
बारामती - 17 ते 24 जानेवारी दरम्यान होणाऱ्या कृषी 2026 प्रदर्शनाची उत्सुकता सर्वांनाच लागली आहे. मागील वर्षी या प्रदर्शनाला एकेका दिवशी तब्बल 70 हजार शेतकऱ्यांनी भेट दिली होती. हीच प्रचंड गर्दी लक्षात घेऊन, प्रत्येकाला प्रदर्शन शांतपणे पाहता यावं यासाठी यंदा ते आठ दिवसांसाठी आयोजित करण्यात आलंय. पण, यंदाचं हे प्रदर्शन केवळ पारंपरिक शेती किंवा नेहमीच्या तंत्रज्ञानापुरतं मर्यादित नाही. ज्या गोष्टी आजवर आपण केवळ विज्ञान कथांमध्ये ऐकल्या होत्या, त्या आता प्रत्यक्षात शेताच्या बांधावर आलेल्या आहेत. याबाबतची माहिती कृषी विज्ञान केंद्राचे संचालक राजेंद्र पवार यांनी दिली.
लाखो शेतकरी देणार भेट - बारामतीत एग्रीकल्चर डेव्हलपमेंट ट्रस्ट आणि कृषी विज्ञान केंद्र यांच्या संयुक्त विद्यमानं 'कृषिक 2026' हे कृषी प्रात्यक्षिक प्रदर्शन आयोजित करण्यात आलंय. 17 जानेवारीला राज्याचे राज्यपाल आचार्य देवव्रत यांच्या शुभहस्ते आणि राष्ट्रवादी - शरदचंद्र पवार पक्षाचे अध्यक्ष शरद पवार, उपमुख्यमंत्री अजित पवार, कृषिमंत्री दत्तात्रय भरणे, खासदार सुप्रिया सुळे, खासदार सुनेत्रा पवार, आमदार रोहित पवार यांसह विविध मान्यवरांच्या प्रमुख उपस्थितीत हे प्रदर्शन सुरू होणार आहे. महाराष्ट्रातील सर्वात मोठं कृषी प्रात्यक्षिकावर आधारित असणारं हे भव्य कृषी प्रदर्शन पाहण्यासाठी राज्यभरातून नव्हे तर राज्याबाहेरून देखील लाखो शेतकरी या ठिकाणी भेट देत असतात.
पत्रकार परिषदेतून दिली माहिती - राजेंद्र पवार यांनी यासंदर्भात शनिवारी पत्रकार परिषदेचं आयोजन कृषी विज्ञान केंद्रात केलं होतं. यावेळी त्यांनी या कृषी प्रदर्शनाच्या माध्यमातून शेतीमधील नवनवीन प्रयोग आणि तंत्रज्ञान शेतकऱ्यांना पाहायला मिळणार असल्याचं म्हटलं आहे. त्याचबरोबर या कृषी प्रदर्शनात या वर्षी झालेले अनेक बदल देखील त्यांनी माध्यमांसमोर मांडले आहेत.
शेती होणार 'स्मार्ट'- भारतात पहिल्यांदाच AI तंत्रज्ञानाचा वापर - ऍग्रीकल्चरल डेव्हलपमेंट ट्रस्टने या प्रदर्शनातून एक मोठी क्रांती केली आहे. भारतात पहिल्यांदाच शेतीसाठी कृत्रिम बुद्धिमत्ता अर्थात आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स (AI) तंत्रज्ञानाचा प्रत्यक्ष वापर कसा करता येईल, याचं प्रात्यक्षिक येथे मांडण्यात येणार आहे.
एकरी 200 टन ऊस - ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी ही एक अविश्वसनीय पण खरी गोष्ट आहे. या प्रदर्शनात एकरी तब्बल 200 टन उत्पादन देणाऱ्या उसाचं थेट प्रात्यक्षिक पाहायला मिळणार आहे. इतकेच नाही, तर साधारणपणे 50 टनांपर्यंत उत्पादन देणारा खोडवा ऊस याच तंत्रज्ञानाचा वापर करून तब्बल 150 टनांपर्यंत कसा वाढवता येतो, हेही इथे दाखवण्यात येणार आहे. उसासोबतच विविध भागातील शेतकऱ्यांची मागणी लक्षात घेऊन मका, कांदा, तूर आणि केळी यांसारख्या पिकांची प्रात्यक्षिकंही येथे मांडण्यात येणार आहेत.
घोड्यांमधली 'फरारी' - या प्रदर्शनात भीमथडी घोड्यांची एक आकर्षक गाथा मांडण्यात येणार आहे. एकेकाळी नामशेष होण्याच्या मार्गावर असलेली ही जात प्रामुख्यानं फक्त ओझी वाहण्यासाठी वापरली जात होती. जशी फरारी गाडी क्षणात वेग घेते, तसाच हा घोडा आहे. याच वैशिष्ट्यामुळे तो खास ठरतो.
भरड धान्याबाबद माहिती - प्रदर्शनात एक सामाजिक बदलही पाहायला मिळणार आहे. एकेकाळी भरड धान्य हे गरिबांचं अन्न मानलं जायचं आणि गहू-तांदूळ हे श्रीमंतांचं. पण, आता आरोग्य विषयक जागरूकतेमुळं हे चित्र पूर्णपणे उलटं झालं आहे. आज श्रीमंत लोक आवडीने भरड धान्य खात आहेत. हाच बदल लक्षात घेऊन, प्रदर्शनात विविध प्रकारची भरड धान्य तर आहेतच, पण त्याचबरोबर नवीन पिढीला आकर्षित करण्यासाठी त्यावर प्रक्रिया करून बनवलेले आधुनिक पदार्थही ठेवण्यात येणार असून, याबाबतची माहिती शेतकरी आणि प्रदर्शनाला भेट देणाऱ्या लोकांना मिळणार आहे.
इस्त्राईल ते जर्मनी - सर्वोत्तम तंत्रज्ञान एकाच ठिकाणी - या प्रदर्शनात शेतकऱ्यांना जगातील सर्वोत्तम तंत्रज्ञान पाहण्याची आणि समजून घेण्याची संधी मिळणार आहे. सोलर पॉलीहाऊस, हायड्रोपोनिक्स (मातीशिवाय पाण्यावर आधारित शेती), आणि रोबोटिक तंत्रज्ञान यांसारखी आधुनिक प्रात्यक्षिकं येथे असणार आहेत. विशेष म्हणजे, इस्रायल (ठिबक सिंचन), नेदरलँड्स, चीन, ब्राझील आणि जर्मनी यांसारख्या जवळपास 15 ते 20 देशांमधील अत्याधुनिक तंत्रज्ञान शेतकऱ्यांसाठी एकाच ठिकाणी उपलब्ध करून देण्यात आले आहे.
या प्रदर्शनाचा लाभ सर्व लोकांनी घ्यावा त्यासाठी हे प्रदर्शन आठ दिवस भरवण्यात येत आहे. या ठिकाणी गर्दी होऊ नये याची काळजी घेतली जात असल्याचं म्हणत पवार यांनी या प्रदर्शनाला भेट देण्याचं आवाहन केलं आहे.
