सातारा पालिकेने शिवजयंती निमित्त आयोजित केलेला अघोरी नृत्याचा कार्यक्रम वादात, अंनिसचं दोन्ही राजेंना महत्वाचं आवाहन
शिवजयंती निमित्त सातारा पालिकेने आयोजित केलेल्या कार्यक्रमावर सर्वच स्तरातून टीका होत आहे. तसंच कार्यक्रम रद्द करण्यासाठी दबाव वाढत आहे.
Published : February 18, 2026 at 4:55 PM IST
सातारा - सातारा नगरपालिकेच्या वतीनं शिवजयंती निमित्त गुरूवारी आयोजित करण्यात आलेला अघोरी नृत्याचा कार्यक्रम वादात सापडला आहे. छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या विज्ञानवादी वारशाला गालबोट लागू नये म्हणून पालिकेनं हा कार्यक्रम तातडीने रद्द करावा. खासदार उदयनराजे भोसले आणि नामदार शिवेंद्रराजे भोसले यांनी पालिकेला तशा सूचना द्याव्यात, अशी मागणी अंनिसने केली आहे.
शिवजयंतीच्या निमित्ताने सातारा नगरपालिकेनं अनेक कार्यक्रमांचं आयोजन केलं आहे. मात्र, अघोरी नृत्याच्या कार्यक्रमामुळे शिवजयंती उत्सवाला गालबोट लागण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. त्यामुळे अंनिसने तातडीने एक पत्रक काढून पालिकेकडे सदर कार्यक्रम रद्द करण्याची मागणी केली आहे.
अंनिसने प्रसिद्धीस दिलेल्या पत्रकात म्हटलं आहे की, छत्रपती शिवाजी महाराजांनी त्यांच्या असंख्य लढाया अमावस्येच्या रात्री सुरू केल्या होत्या. मुहूर्त आणि शकुन याचा विचार न करता त्यांनी स्वतःचे राज्य चालवले. अशा विज्ञानवादी शिवाजी महाराजांच्या आठवणी जागवताना, अवैज्ञानिक कार्यक्रम घेऊन छत्रपतींच्या विज्ञानवादी वारशाला सातारा नगरपालिकेने गालबोट लावू नये. अघोरी नृत्याचा कार्यक्रम तातडीने रद्द करावा, अशी मागणी अंनिस मार्फत डॉ. हमीद दाभोलकर यांनी केली आहे.
सातारा जिल्हा हा अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीच्या कामाचा अत्यंत महत्त्वाचा केंद्रबिंदू आहे. डॉ. नरेंद्र दाभोलकरांनी महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीचं रोपटं लावलं. त्याची पाळेमुळे केवळ महाराष्ट्रातच नाही तर देशभरामध्ये रुजली आहेत. डॉ. दाभोलकरांच्या बलिदानानंतर महाराष्ट्र सरकारने अमानुष प्रथा आणि अघोरी प्रथा विरोधी कायदा केलेला आहे. त्यांच्याच नावाने सातारा पालिका एक पुरस्कार देखील देते. त्याच नगरपालिकेने अशा स्वरूपाचे अघोरी नृत्य आयोजित करणे हे लांच्छनास्पद असल्याची टीका अंनिसने पत्रकात केली आहे.
सातारा जिल्ह्याला संत आणि समाजसुधारकांचा मोठा वारसा आहे. तुकाराम महाराजांपासून ते फुले, शाहू, आंबेडकरांपर्यंत सर्वांनी अशा स्वरूपाच्या अघोरी गोष्टी आणि अंधश्रद्धांवर कोरडे ओढलेले आहेत. त्यामुळे छत्रपतींचे वंशज खासदार उदयनराजे भोसले आणि नामदार शिवेंद्रराजे भोसले यांनी सातारा नगरपालिकेला तो कार्यक्रम रद्द करण्यायाविषयी तातडीने सूचना द्याव्यात, अशी मागणी अंनिसने केली आहे. पत्रकावर उदय चव्हाण, दीपक माने, वंदना माने, भगवान रणदिवे, शंकर कणसे यांच्या सह्या आहेत.
