ETV Bharat / state

'नंदनवन' भेटीनंतर ठाकरे काका-पुतण्या शिवाजी पार्कात शिवजयंतीनिमित्त एकत्र

शिवाजी पार्क येथील छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या अश्वारूढ पुतळ्याला पुष्पहार अर्पण केल्यानंतर ठाकरे काका पुतण्यानं परिसरातील सुशोभीकरण कार्यक्रमाला हजेरी लावली.

Raj Thackeray at Shivaji park
ठाकरे काका-पुतण्या शिवाजी पार्कात (Source- ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Marathi Team

Published : February 19, 2026 at 4:25 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

मुंबई : छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या 396 व्या जयंतीनिमित्त राज्यभरात उत्सवाचं वातावरण असताना मुंबईतील ऐतिहासिक शिवाजी पार्क परिसरातही शिवजयंतीनिमित्त विशेष कार्यक्रमांचे आयोजन करण्यात आलं होतं. महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे अध्यक्ष राज ठाकरे आणि शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाचे आमदार आदित्य ठाकरे यांनी एकत्र येत छत्रपती शिवरायांना अभिवादन केलंय. त्यापूर्वी सकाळच्या सत्रात राज्यपाल आणि मुंबईच्या नवनिर्वाचित महापौर यांनीही शिवाजी पार्कात महाराजांना अभिवादन केलंय.

शिवाजी पार्कातील शिवजयंती सोहळा - शिवाजी पार्क येथील छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या अश्वारूढ पुतळ्याला पुष्पहार अर्पण केल्यानंतर ठाकरे काका पुतण्यानं परिसरातील सुशोभीकरणासंदर्भातील विकासकामाच्या कार्यक्रमाला हजेरी लावली. येत्या काळात शिवाजी पार्क परिसर अधिक आकर्षक करण्याच्या उद्देशाने हाती घेतलेल्या या कामाचा शुभारंभही यावेळी मनसे आणि शिवसेनेच्या वतीनं करण्यात आलाय. राज्यभरात आज शिवरायांच्या स्मरणाने प्रेरित वातावरण निर्माण झाले असून, विविध ठिकाणी सांस्कृतिक आणि सामाजिक उपक्रमांद्वारे शिवजयंती उत्साहात साजरी केली जातेय. शिवसेना ठाकरे गटाचे आमदार आदित्य ठाकरे आज छत्रपती शिवाजी महाराज पार्कमध्ये दाखल झाले होते. आदित्य ठाकरे यावेळी इथल्या नागरिकांशी संवाद साधत परिसरातील विविध समस्या समजून घेतल्या, त्यावेळी स्थानिक लोकप्रतिनिधी आणि अधिकारी देखील उपस्थित होते. यापूर्वी शिवसेना ठाकरे गटाच्या माजी महापौर विशाखा राऊत यांनी काही दिवसांपूर्वी राज ठाकरे यांच्याशी चर्चा केली होती आणि परिसरातील नेमक्या अडचणींबाबत माहिती गोळा केली होती. त्यानंतर गुरुवारी मनसे पक्ष प्रमुख राज ठाकरे स्वतः परिसराची पाहणी केली.

राज ठाकरेंच्या 'नंदनवन' भेटीनंतर काका पुतणे एकत्र - बुधवारी राज ठाकरे यांनी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या ‘नंदनवन’ या शासकीय निवासस्थानी जाऊन भेट घेतल्यानं राजकीय वर्तुळात अनेक चर्चांना उधाण आलं होतं. या पार्श्वभूमीवर गुरुवारी शिवजयंतीच्या निमित्ताने राज ठाकरे आणि आदित्य ठाकरे एकत्र दिसल्यानं नव्या राजकीय चर्चांना वेग मिळालाय. या भेटीगाठींमुळे आगामी राजकीय समीकरणांच्या शक्यतांबाबत विविध तर्क-वितर्क व्यक्त केले जाताहेत.

हेही वाचाः

ठाणे ‘मोबिलिटी हब’ तर कल्याण ‘प्रगत शहरी केंद्र’ म्हणून विकसित करणार; उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंनी स्पष्टच सांगितलं

TAGGED:

RAJ THACKERAY AT SHIVAJI PARK
MNS
EKNATH SHINDE
ठाकरे काका पुतण्या शिवाजी पार्कात
AADITYA THACKERAY AT SHIVAJI PARK

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.