उद्धव ठाकरेंनंतर आता एकनाथ शिंदेंही भेटत नाहीत; माजी खासदार गजानन कीर्तिकरांची खंत
माजी खासदार गजानन कीर्तिकर आता एकनाथ शिंदे यांच्याबाबतही भेटत नसल्याची खंत व्यक्त केली असून, नाराजीचा सूर आळवलाय. आताचे पक्षप्रमुख भेटणं सोडाच साधा फोनही घेत नाहीत.
Published : October 9, 2026 at 9:19 PM IST
मुंबई - उद्धव ठाकरे यांच्याकडे शिवसेनेचे पक्षप्रमुख पद असताना भेटत नसल्याची तक्रार करणारे ज्येष्ठ नेते, माजी खासदार गजानन कीर्तिकर आता एकनाथ शिंदे यांच्याबाबतही तीच खंत व्यक्त केली असून, नाराजीचा सूर आळवला आहे. आताचे पक्षप्रमुख भेटणं सोडाच साधा फोनही घेत नाहीत. परिणामी जनहिताची कामे रखडली, अशी खंत व्यक्त केली. त्यामुळे ठाकरेंबाबत तक्रारी करणाऱ्या शिंदेंच्या शिवसेनेत तीच गत असल्याची चर्चा राजकीय वर्तुळात सुरू झाली आहे.
प्रदीर्घ राजकीय अनुभव असूनही अपेक्षित संधी मिळाली नसल्याची खंत : कीर्तिकर यांनी 2022 मध्ये उद्धव ठाकरे यांची साथ सोडून एकनाथ शिंदे यांना पाठिंबा दिला. शिवसेनेतील फुटीनंतर त्यांनी शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील पक्षाची वाट धरली. ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखाली आपल्यावर अन्याय झाल्याची भावना त्यांनी यापूर्वी अनेकदा व्यक्त केली होती. ज्येष्ठत्व आणि प्रदीर्घ राजकीय अनुभव असूनही अपेक्षित संधी मिळाली नसल्याची खंतही त्यांनी 2025 मध्ये बोलून दाखवली होती. शिंदे यांच्याकडे अडीच वर्षे राहूनही आपला अनुभव पक्षाने पुरेशा प्रमाणात वापरला नसल्याचा आरोप होता. आता वर्षभराने पुन्हा एकदा कीर्तिकर यांनी पक्षप्रमुखांशी संपर्क होत नसल्याचा मुद्दा उपस्थित केला आहे.
सरकार आणि पक्षाच्या नेतृत्वाशी संवाद आवश्यक : ते म्हणाले की, शिवसेनेचा नेता म्हणून अन्यायग्रस्त नागरिक आपल्याकडे येतात. त्यांच्या प्रश्नांची सोडवणूक करण्यासाठी सरकार आणि पक्षाच्या नेतृत्वाशी संवाद आवश्यक असतो. मात्र, भेट होत नसेल आणि फोनवरही संपर्क होत नसेल, तर जनतेची कामे कशी मार्गी लावायची, असा सवाल त्यांनी उपस्थित करत शिंदेच्या भूमिकेवर आक्षेप नोंदवला आहे.
नाराजी उघड; पक्षांतराला मात्र नकार : दरम्यान, कीर्तिकर यांच्या नाराजीमुळे ते उद्धव ठाकरे यांच्या शिवसेनेत परतणार असल्याची चर्चा सुरू झाली. मात्र, आपण पक्षांतर करणार नसल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. कीर्तिकर यांच्या वक्तव्यावर शिंदे यांनीही नाराजी व्यक्त केली. त्यामुळे हा वाद केवळ ज्येष्ठ नेत्याच्या तक्रारीपुरता मर्यादित राहिलेला नाही. पक्षातील संवाद, ज्येष्ठ नेत्यांना मिळणारे स्थान आणि त्यांच्या अनुभवाचा वापर या मुद्द्यांवरून शिंदे यांच्या शिवसेनेत नव्या चर्चेला वादाला तोंड फुटले आहे.
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