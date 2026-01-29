राष्ट्रवादीत फूट पडल्यानंतर अजितदादांना नाशिकमधून मिळाले होते सर्वाधिक बळ
नाशिक जिल्ह्यातून छगन भुजबळ, नरहरी झिरवाळ, माणिकराव कोकाटे, दिलीप बनकर, नितीन पवार, सरोज अहिरे यांनी अजित पवारांना साथ दिली होती.
Published : January 29, 2026 at 4:03 PM IST
नाशिक- शिवसेनेमध्ये फूट पडल्यानंतर राष्ट्रवादीचे अजित पवार यांनीही शिंदे, फडणवीस सरकारसोबत गाठ बांधली, त्यावेळी जिल्ह्यातील सहाही आमदारांनी अजित पवार यांना साथ दिली होती. राज्याच्या राजकारणातील सर्वात मोठी घडामोडी 2 जुलै 2023 मध्ये अवघ्या महाराष्ट्राने बघितली. एकनाथ शिंदेंनी शिवसेनेतून बंड करत देवेंद्र फडणवीस यांच्यासोबत नवे सरकार स्थापन केलं, त्यानंतर राष्ट्रवादी फुटून अजित पवार यांनी शिंदे, फडणवीस सरकारमध्ये उपमुख्यमंत्री म्हणून शपथ घेतली होती. यावेळी छगन भुजबळ यांनीदेखील कॅबिनेट मंत्रिपदाची शपथ घेतली होती. खरं तर जिल्ह्यातील राष्ट्रवादीचे सहा आमदार असून, यापैकी शपथविधीला तिघे जण उपस्थित होते. यावेळी नाशिक जिल्ह्यातून छगन भुजबळ, नरहरी झिरवाळ, माणिकराव कोकाटे, दिलीप बनकर, नितीन पवार, सरोज अहिरे यांनी अजित पवारांना साथ दिली होती.
शरद पवारांनंतर अजित पवारांचे नाशिकवर वर्चस्व : एकेकाळी नाशिक जिल्ह्यावर शरद पवार यांचे वर्चस्व होते. 1985 मध्ये पुलोदच्या प्रयोगाच्या वेळी सर्व आमदार पुलोदचेच निवडून आले होते आणि शरद पवार यांच्या पाठीशी नाशिक जिल्हा उभा होता. दरम्यान, अजित पवार यांचेही समर्थक वाढले आणि 2023 मध्ये राष्ट्रवादी दुभंगल्यानंतर सर्व आमदार अजित पवार यांच्या पाठीशी उभे राहिले.
माझ्या ज्येष्ठत्वाचा सन्मान करायचे : महाराष्ट्रातील राजकारणातील एक धगधगत अजित पर्व अशा प्रकारे अकाली शांत होईल, असं कोणालाही वाटलं नव्हतं. अजितदादा आणि माझे नाते केवळ राजकीय सहकाऱ्यांचे नव्हते तर ते त्यापलीकडे होते. लोकांना दादांची कडक शिस्त आणि दरारा माहीत होता. पण मी दादांचा हळवा आणि संवेदनशील स्वभाव जवळून पाहिलाय. 2014 नंतरच्या काळात माझ्यावर कठीण प्रसंग आला होता. तेव्हा दादांनी वेळोवेळी दिलेला धीर आणि भुजबळ कुटुंब यांच्या पाठीशी उभी केलेली ताकद मी कधीही विसरू शकणार नाही. अगदी गेल्या वर्षी 2024 च्या विधानसभा निवडणुकीची प्रचंड धावपळ सुरू असताना केवळ माझ्या वाढदिवसाचे औचित्य साधून दादा आवर्जून थेट नाशिकला आले होते. कामाचा एवढा व्याप असतानाही नात्यातील ओलावा जपणारा असा दिलदार माणूस होता. मतभेद अनेकदा झाले असतील, पण मनात कधीही कटुता न ठेवता माझ्या ज्येष्ठत्वाचा त्यांनी कायम सन्मान केलाय, असं अन्नपुरवठा आणि ग्राहक संरक्षणमंत्री छगन भुजबळ यांनी म्हटलंय.
माझा आत्मविश्वास वाढवला : 2009 साल माझ्या आयुष्यातील सर्वात वेदनादायी काळ होता. अवघ्या 169 मतांनी माझा पराभव झाला. पण मी घरी बसलो नाही, कार्यकर्ता आणि शेतकऱ्यांचे प्रश्न घेऊन मंत्रालयात दादांकडे गेलो. दादांना क्षणभर राग आला. नरहरी आता बस घरी ज्यांच्यासाठी जिवाचे रान करतो आणि यांनी तुला पाडलं त्या क्षणी मन खचलं, पण काही वेळातच दादांचा खरा स्वभाव समोर आला. दादांचे पीए परत आले आणि ते सांगून गेले दादांचे तुमच्यावर खूप प्रेम आहे. माझ्या मतदारसंघातील तिन्ही लघु पाटबंधारे प्रकल्पांना तात्काळ मंजुरी मिळाली. त्या दिवशी दादांनी मला पराभवातून बाहेर काढलं. पुन्हा उभं केलं, 2004 मध्ये पहिल्यांदा आमदार म्हणून नागपूर अधिवेशनातील भाषणानंतर दादांनी खूप चांगला बोललास, असे लिहून माझं अभिनंदन केलंय. त्या एका ओळीने माझ्या आत्मविश्वास प्रचंड वाढला, असं अन्न आणि औषध प्रशासन मंत्री नरहरी झिरवाळ यांनी म्हटलंय.
सामान्य मुलीला आमदार बनवलं : माझ्यासारख्या सामान्य मुलीला आमदार बनवलं. मी दादांना कसं विसरू. मी देवळाली कॅम्पच्या कामासाठी दादांना भेटले. कॉन्टेन्टमेंट बोर्ड राज्य सरकारच्या अखत्यारीत येत नसताना दादांनी निधी देण्यास सांगितले. दादांनी एका दिवसात 16 कोटी रुपयांचा निधी मंजूर करून दिला. पुढे अशा मंडळांना निधी देण्यासाठी शासनाने तरतूद करण्याचा धोरणात्मक निर्णय अजितदादांमुळे घेतला, असंही आमदार सरोज अहिरे यांनी सांगितलं.
हेही वाचाः
लिअरजेट 45 विमानातून अजित पवार करत होते प्रवास; विमानाचं वैशिष्ट्य काय?
अजित पवारांच्या मृत्यूनंतर पक्षाच्या नेतृत्वात पोकळी; दोन्ही राष्ट्रवादीच्या विलिनीकरणाचा मार्ग मोकळा?